Προ-των-πυλών-το-«posokanei»:-real-time-τιμές,-ψηφιακοί-έλεγχοι-και-ΑΙ-στην-μάχη-κατά-της-ακρίβειας

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η νέα πλατφόρμα PosoKanei, η οποία αντικαθιστά και αναβαθμίζει το γνωστό e-katanalotis, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και διαδραστικό εργαλείο σύγκρισης τιμών και αγοραστικών επιλογών για τους πολίτες.

Με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά εργαλεία και την αξιοποίηση δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, το υπουργείο Ανάπτυξης επιταχύνει τον σχεδιασμό για τη νέα εποχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, χτίζοντας ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα απέναντι στην ακρίβεια και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την CIRCANA HELLAS Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τη νέα πλατφόρμα. Η προθεσμία για την κατάθεση προσφοράς λήγει στις 26 Μαΐου.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διαβίβαση λίστας με τα μεγαλύτερα σε όγκο προϊόντα της αγοράς – τα top 10.000 SKUs – προς την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η εταιρεία διαθέτει βάσεις δεδομένων με κωδικούς επώνυμων προϊόντων αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που διακινούνται στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» του νέου ψηφιακού εργαλείου, το οποίο θα παρέχει στους καταναλωτές πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές, συγκρίσεις και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 9.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 11.532 ευρώ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Ανάπτυξης για το 2026.

Η πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, για την οποία ενεργοποιείται παράλληλα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 4,6 εκατ. ευρώ.

Η σχετική πρόσκληση, που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αφορά δράσεις αναβάθμισης και επέκτασης των ψηφιακών δυνατοτήτων της Αρχής, με έμφαση σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την «ευφυή» επιτήρηση της αγοράς.

Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, την κατηγοριοποίηση καταγγελιών, τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων και την επιβολή προστίμων, ενώ θα υποστηρίζει και τις διοικητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων με στόχο ταχύτερες και πλήρως τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 4.612.800 ευρώ και εντάσσεται στο «ΤΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης 2026-2030», στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση εμπορίου και προστασία του καταναλωτή».

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ενιαίου μηχανισμού εποπτείας της αγοράς στα πρότυπα προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά δεδομένα αξιοποιούνται ήδη για την παρακολούθηση των τιμών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει τη νέα Αρχή «μία πολύ σοβαρή θεσμική μεταρρύθμιση», επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένας ενιαίος και συντονισμένος μηχανισμός εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με το πλαφόν κέρδους και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

