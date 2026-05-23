Σιδηρόδρομος – Θεσσαλονίκη: «Προσκλητήριο» σε ΤΕΡΝΑ, AKTOR-ΜΕΤΚΑ, ΑΒΑΞ για σύνδεση ΟΛΘ και δυτικό προαστιακό

Εκ νέου «στις ράγες» ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης & Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης». Προσφορές στις 24 Ιουνίου. Γιατί θεωρείται κρίσιμο project. To story της διαδικασίας.

Όπως από καιρό έχει αναφέρει το - μεταφέροντας διάφορες ενέργειες που σχετίζονται με τον διαγωνισμό (επίσπευση αποφάσεων για απαλλοτριώσεις, τεχνικές αλλαγές κ.α.), ο διαγωνισμός που προωθούν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο ΟΣΕ (νυν «Σιδηρόδρομοι Ελλάδας) για την υλοποίηση του έργου «Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης & Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης», αρχικού εκτιμώμενου ύψους 77,1 εκατ. ευρώ, επανέρχεται «στις ράγες», με 3 υποψήφιους «μνηστήρες».

Το Δ.Σ. του σιδηροδρομικού φορέα αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισμού που είχε μείνει στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου, καλώντας τις ΤΕΡΝΑ, AKTOR – ΜΕΤΚΑ και ΑΒΑΞ – Alstom για τη συμμετοχή στο στάδιο της υποβολής προσφορών.

Οι φάκελοι με τις προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά στη διαδικασία συμμετείχαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Intrakat, ΑΒΑΞ – Alstom και ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Μυτιληναίος (ΜΕΤΚΑ), αλλά δεδομένου ότι προέκυψαν εξαγορές και αλλαγές στον κλάδο, πέραν των αλλαγών στα τεχνικά – περιβαλλοντικά θέματα, είχαμε και στα σχήματα των κοινοπραξιών. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης, ορίζεται σε ογδόντα τέσσερις (84) μήνες από την ημέρα υπογραφής της. Το Έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου όπως τελικά καθορίσθηκε βάσει των αποτελεσμάτων του Διαλόγου κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού ανέρχεται σε 66.340.000 ευρώ. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016. ποσού ίσο με το 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Το έργο της σύνδεσης με ΟΛΘ θεωρείται κομβικής σημασίας για το μέλλον του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του έκτου προβλήτα που είναι σε φάση εκσυγχρονισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη μεταφορά εμπορευματικών φορτίων τόσο προς το εσωτερικό της χώρας όσο και προς τις αγορές των Βαλκανίων αλλά και της Κεντρικής – Ανατολικής Ευρώπης.

Για τον προαστιακό, παλιότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι το νέο δίκτυο θα περιλαμβάνει επτά σιδηροδρομικές στάσεις: Σίνδος, Αγχίαλος, Διαβατά, Κορδελιό, Επτανήσου, Μενεμένη και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης. Η ανάπτυξή του θα βασιστεί σε δύο δυτικούς κλάδους (προς Σίνδο και προς Αγχίαλο-Διαβατά) και έναν ενιαίο ανατολικό άξονα που θα καταλήγει στον κεντρικό σταθμό. Να αναφέρουμε ότι η πόλη σταδιακά αναπτύσσεται προς τα δυτικά, γίνονται διάφορα projects και το δίκτυο θεωρείται εξυπηρετικό για την πόλη

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, αντικείμενο του προς ανάθεση έργου «Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης & Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης» είναι η μελέτη και κατασκευή των έργων για την ανάπτυξη και οργάνωση λειτουργικού δικτύου του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης με αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής και η μελέτη και κατασκευή των έργων της σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

Το έργο ανάπτυξης και οργάνωσης λειτουργικού δικτύου του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης αφορά αξιοποίηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής υποδομής συνολικού μήκους περίπου 20 km και η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης αφορά υλοποίηση νέας -σηματοδοτούμενης με ETCS επιπέδου 1- σιδηροδρομικής γραμμής αμφίδρομης κυκλοφορίας συνολικού μήκους περίπου 2.3 χλμ..

Το έργο αφορά στην μελέτη και κατασκευή των ακολούθων υποδομών και εγκαταστάσεων, ενώ το πλήθος και είδος των επιμέρους έργων θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση των μελετών 1ου σταδίου του Αναδόχου:

Ενότητα 1. Έργα ανάπτυξης και οργάνωσης λειτουργικού δικτύου του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Ενότητα 2. Έργα σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης

Το σύνολο των έργων που απαιτούνται για την κατασκευή και λειτουργία επτά (7) Σιδηροδρομικών Σταθμών / Στάσεων (αποβάθρες, στέγαστρα, πεζογέφυρες, Η/Μ εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης, υδραυλικά έργα και έργα πρόσβασης κτλ.) κατά μήκος των υφιστάμενων εν λειτουργία σιδηροδρομικών γραμμών ή/και των υφιστάμενων εκτός λειτουργίας σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και κατά μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, όπου απαιτούνται σύμφωνα με τη μελέτη.

Συνοπτικά, στο αντικείμενο του έργου ανάπτυξης και οργάνωσης λειτουργικού δικτύου του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Εργασίες για την ανακατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών, εάν απαιτείται. • Κατασκευή υδραυλικών έργων αποστράγγισης της γραμμής, εάν απαιτείται. • Κατασκευή / ανακατασκευή οχετών, εάν απαιτείται. • Κατασκευή αποβαθρών και στεγάστρων. • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων). • Διαμόρφωση πεζοδρόμων πρόσβασης στους σταθμούς / στάσεις με πρόβλεψη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). • Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης. • Κατασκευή υδραυλικών έργων απορροής ομβρίων στους χώρους στάθμευσης. • Κατασκευή πεζογεφυρών. • Εργασίες συντήρησης / ανακαίνισης / αντικατάστασης ανελκυστήρων υφιστάμενων πεζογεφυρών • Πληροφοριακή σήμανση (πινακίδες, φωτεινή σήμανση). • Εγκατάσταση Συστημάτων Πληροφόρησης Επιβατών (PIS), Ανακοινώσεων, Κλήσεων Ανάγκης και Ενδοεπικοινωνίας (PA/ΕC) και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) στους σταθμούς / στάσεις του έργου. • Εργασίες Τηλεπικοινωνιών (ενεργός εξοπλισμός και παθητικό δίκτυο) • Φωτισμός στον χώρο στάθμευσης, στους πεζοδρόμους και στις αποβάθρες. • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Σταθμών / Στάσεων (ισχυρά / ασθενή ρεύματα, γειώσεις, αντικεραυνική προστασία, καλωδιώσεις, ερμάρια εξοπλισμού, οικίσκοι στέγασης τεχνικών δωματίων ηλεκτρικών πινάκων και τηλεπικοινωνιών, Η/Ζ εφεδρικής τροφοδοσίας). • Εργασίες φύτευσης ή διαμόρφωσης πρασίνου, όπου απαιτείται, εντός των κοινόχρηστων επιφανειών. • Έργα προσαρμογής και επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος ηλεκτροκίνησης 25kV/50Hz. • Εγκατάσταση αλλαγών, διαγωνίων και λοιπών συσκευών γραμμής, όπου απαιτηθεί. Τοποθέτηση σταθερών σιδηροδρομικών σημάτων και μέτρων ασφαλείας σιδηροδρομικής γραμμής. • Έργα προσαρμογής και επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος σηματοδότησης. • Οι πάσης φύσεως υποδομές για την εξυπηρέτηση των Σιδηροδρομικών Συστημάτων. • Οι διεπαφές με τα όμορα Σιδηροδρομικά Συστήματα. • Η τοπική αποκατάσταση Ισόπεδων Διαβάσεων. • Διαμόρφωση οδικής πρόσβασης προς τον χώρο στάθμευσης. Οδική σήμανση. • Οι κατασκευές για την σήμανση και ασφάλιση των έργων και περίφραξη των πάγιων εγκαταστάσεων. • Κατασκευή έργων προσωρινών σιδηροδρομικών και οδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Σύνδεση με ΟΛΘ

Το σύνολο των έργων που απαιτούνται για τη σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με κατασκευή υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους περίπου 2225 m, η οποία ξεκινά από τη Χ.Θ. 3+923 της σ.γ. Θ-Ε και καταλήγει στο όριο της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, πλησίον της Πύλης 16 του Λιμένα, ακολουθώντας την ανατολική όχθη του Δενδροποτάμου.

Η γραμμή διέρχεται μέσω τεχνικού γέφυρας μήκους περίπου 970 m (συνολικό μήκος υπερύψωσης σ.γ. περί τα 1440 m), διασχίζοντας διαδοχικά την οδό Γιαννιτσών, την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή προς τις εγκαταστάσεις «Μαμιδάκη», την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης μαζί με τους παραδρόμους της και την οδό 26ης Οκτωβρίου.

Συνοπτικά, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή των έργων υποδομής. • Εργασίες για την ανακατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών, όπου απαιτηθεί. • Κατασκευή υδραυλικών έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης σιδηροδρομικών και οδικών έργων. • Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γέφυρας. • Εγκατάσταση αλλαγών, διαγωνίων και λοιπών συσκευών γραμμής, όπου απαιτηθεί. Τοποθέτηση σταθερών σιδηροδρομικών σημάτων και μέτρων ασφαλείας σιδηροδρομικής γραμμής. • Κατασκευή υποδομής για νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή. • Κατασκευή επιδομής μονής σιδηροδρομικής γραμμής. • Κατασκευή οδικών έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου. • Κατασκευή έργων περίφραξης της νέας ΣΓ και εγκατάστασης αντιθορυβικών πετασμάτων σε τμήματα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, όπου απαιτηθεί. • Παραλλαγή υφιστάμενης γραμμής Θ-Ε για τη διασφάλιση της ομαλής σιδηροδρομικής λειτουργίας. Η ανάγκη διεύρυνσης της διατομής και οι απαιτήσεις θεμελίωσης της νέας γέφυρας καθιστούν απαραίτητη την παραλλαγή της υφιστάμενης γραμμής Θ–Ε σε μήκος περίπου 700 m και μετατόπισή της κατά 2.3 m προς τα βορειοανατολικά. • Έργα προσαρμογής και επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος σηματοδότησης. • Η τοπική αποκατάσταση Ισόπεδων Διαβάσεων. • Κατασκευή έργων προσωρινών σιδηροδρομικών και οδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. • Επαλήθευση «ΕΚ» όλων των υποσυστημάτων του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, καθώς και τον Ν. 4632/2019, που ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/797.