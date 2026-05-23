Στουρνάρας:-Πιθανή-η-αύξηση-των-επιτοκίων-τον-Ιούνιο-από-την-ΕΚΤ

Η διατήρηση της αξιοπιστίας της ΕΚΤ αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η διατήρηση της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννη Στουρνάρα.

Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται ελλείψει ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, και οι καταναλωτές της ευρωζώνης θα αρχίσουν κάποια στιγμή να αναρωτιούνται αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής το εννοούν όταν λένε ότι είναι έτοιμοι να αντιδράσουν, δήλωσε από την Λευκωσία της Κύπρου, όπου συμμετέχει σε συνάντηση των Ευρωπαίων επικεφαλής οικονομικών.

«Μια αύξηση των επιτοκίων έχει κόστος – για τους ανθρώπους, για την απασχόληση – και γι’ αυτό εύχομαι να μην χρειαζόταν να το κάνουμε. Ωστόσο εάν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν το κάνουμε, θα είναι προβληματικό», τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ, όπως αναφέρει το -. «Για την αξιοπιστία της ΕΚΤ και τη λειτουργία αντίδρασής μας, πιθανότατα θα πρέπει να αυξήσουμε τα επιτόκια τον Ιούνιο», πρόσθεσε.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζήτησαν ήδη την αύξηση του κόστους δανεισμού στην τελευταία τους συνάντηση. Δεν έχουν αφήσει καμία αμφιβολία από τότε ότι μια τέτοια κίνηση θα είναι αναπόφευκτη εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν αποκλεισμένο, οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν υψηλές και η σταθερότητα των τιμών στην ευρωζώνη των 21 κρατών-μελών απειληθεί.

«Εάν υπάρξει συμφωνία, μπορεί να δούμε τις τιμές της ενέργειας να μειώνονται πολύ, πολύ γρήγορα, και στη συνέχεια τα επιτόκια μπορεί να μπορέσουν να παραμείνουν εκεί που είναι», είπε ο Γιάννης Στουρνάρας. «Αλλά χωρίς συμφωνία μπορεί να μετακινηθούν σε άλλο επίπεδο και ο πληθωρισμός θα γίνει πιο απότομος» επισήμανε.

Τον Μάρτιο, η ΕΚΤ προέβλεψε ότι οι τιμές καταναλωτή θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στο 2,6% φέτος. Αυτή η πρόβλεψη πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω τον Ιούνιο, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αλεξάντερ Ντεμάρκο, επισημαίνοντας επίσης σημάδια εξασθένησης της αναπτυξιακής δυναμικής.

Η παραγωγή αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο και μια έρευνα των υπευθύνων αγορών σηματοδότησε πρόσφατα συρρίκνωση της δραστηριότητας.

«Έχω την αίσθηση ότι ο πληθωρισμός είναι ασταθής», δήλωσε ο Στουρνάρας, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι προσδοκίες μπορεί να διαταραχθούν. «Το γεγονός ότι ο PMI είναι τόσο αδύναμος δεν θα μας βοηθήσει πολύ. Υπάρχουν τόσες πολλές ακαμψίες στην οικονομία».

Υποστήριξε ότι οι αναμνήσεις από το παρελθόν και το προηγούμενο σοκ πληθωρισμού αποτελούν ένα βάρος που μπορεί να πιέσει την ΕΚΤ.

«Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι πολύ κρίσιμες, εξετάζοντας τις δευτερογενείς επιπτώσεις» τόνισε.