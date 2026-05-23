«Στο-ραντεβού-με-την-ιστορία,-ας-είμαστε-όλοι-εκεί»:-Νέο-μήνυμα-Τσίπρα-για-το-«ντεμπούτο»-του-νέου-κόμματος

«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί» επισημαίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα ανάρτησή του στο Facebook. Το νέο κόμμα θα παρουσιαστεί επίσημα, σε πανηγυρικό κλίμα, την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησείου. Στο πορτρέτο του κ. Τσίπρα φαίνεται πως διακρίνονται τα χρώματα του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει ένα προεκλογικό – πανηγυρικό σκηνικό για τα «γεννητούρια» του νέου του κόμματος. Σύμφωνα με το επιτελείο του εκατοντάδες εθελοντές βρίσκονται επί ποδός όλες τις τελευταίες ημέρες προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα για τις ανακοινώσεις του νέου κόμματος, καθώς και την ιδρυτική του διακήρυξη.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως «θα είναι πολλές οι εκπλήξεις που θα δούμε να ξετυλίγονται την επόμενη Τρίτη», με τους διοργανωτές, όπως επισημαίνουν, να επιθυμούν η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι οι πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα.

Την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων. Το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

