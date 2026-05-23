Σχέδια-για-νέους-βομβαρδισμούς-στο-Ιράν-εξετάζει-ο-Τραμπ:-«Θα-τελειώσει-σύντομα»

Σχεδιασμούς για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν επεξεργάζεται η αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Axios και CBS News, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Οι πληροφορίες περί πιθανής νέας στρατιωτικής δράσης ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να τροποποιήσει το πρόγραμμά του και να παραμείνει στον Λευκό Οίκο καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Προετοιμασίες για νέες επιθέσεις

Σύμφωνα με το CBS News, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ώρα, το Axios μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκάλεσε χθες το πρωί σύσκεψη με στενούς συμβούλους του με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Πάντως, σύμφωνα με το CBS, μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επιχείρηση.

«Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε εκ νέου ιδιαίτερα επιθετικός στις δηλώσεις του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ανακόψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, δήλωσε:

«Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα».

Ακυρώνει ταξίδια και παραμένει στον Λευκό Οίκο

Χθες το μεσημέρι, τοπική ώρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταβεί ούτε στον γάμο του γιου του, ενώ ακύρωσε και το προγραμματισμένο ταξίδι του σε ιδιόκτητο γκολφ κλαμπ.

Όπως ανέφερε, θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα σχολιασμού του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές

Παρά τη στρατιωτική κινητικότητα, οι διπλωματικές επαφές για αποκλιμάκωση συνεχίζονται.

Ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, χώρας που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, έφθασε χθες στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την ιρανική ηγεσία.

Η παρουσία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς το Πακιστάν διατηρεί ανοικτούς διαύλους τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη.

Εύθραυστη η κατάπαυση του πυρός

Από την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα στείλει αντικρουόμενα μηνύματα για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει αρκετές φορές ότι θα διατάξει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε υλοποίηση των απειλών του.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες περί νέων βομβαρδισμών ενισχύουν την αβεβαιότητα για την πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή.