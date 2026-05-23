Το-νέο-πολιτικό-τοπίο-αλλάζει-τη-στρατηγική-της-κυβέρνησης

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Να αποστασιοποιηθεί από τις τρέχουσες εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπου η εμφάνιση νέων κομμάτων διαμορφώνει συνθήκες αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, επιδιώκει η κυβέρνηση. Η χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπου απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, θεωρείται από στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου ως η εξέλιξη που κλείνει μια μακρά περίοδο με κεντρικά θέματα τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και διαμορφώνεται, πλέον, καθαρός διάδρομος για να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες και ένα θετικό αφήγημα μέχρι τις κάλπες.

Η επιλογή είναι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να μην κρατηθεί μακριά η κυβέρνηση από τις όποιες αναταράξεις προκληθούν από την επίσημη ίδρυση των δύο κομμάτων από Μαρία Καρυστιανού και Αλέξη Τσίπρα. Η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου είναι να δώσει η κυβέρνηση την εικόνα ότι έχει την αυτοπεποίθηση να μην αναλωθεί σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, αλλά να παραμείνει προσηλωμένη στον δικό της οδικό χάρτη, που είναι αυτός της ανάδειξης του παραγόμενου έργου. Πίσω από αυτή την επιλογή βρίσκεται η προσπάθεια να καταστεί στη συνείδηση των ψηφοφόρων σαφές ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα, που αποτελεί έναν σταθερό πόλο, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που αναλώνονται σε άγονους ανταγωνισμούς. Και ενώ τα υπόλοιπα κόμματα αναλώνονται σε άγονες αντιπαραθέσεις, διεκδικώντας εκλογικό ακροατήριο με υψηλούς τόνους και τοξικότητα, η κυβέρνηση πορεύεται με θετική ατζέντα. Ιδανικά, στην κυβέρνηση αναμένουν ότι η ένταση του ανταγωνισμού που φέρνει η δημιουργία νέων κομμάτων, θα οδηγήσει σε σκληρή αντιπαράθεση και, τελικά, αλληλοεξόντωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εκτιμάται από το πρωθυπουργικό επιτελείο ότι τόσο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού όσο και εκείνο του Αλέξη Τσίπρα δεν απευθύνονται στη δεξαμενή ψηφοφόρων που εστιάζει η Ν.Δ., άρα δεν είναι ευθέως ανταγωνιστικά ως προς το κυβερνών κόμμα. Για την κ. Καρυστιανού εκτιμούν ότι θα προσανατολιστεί στην προσέλκυση της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου και θα εγκλωβιστεί στον σκληρό ανταγωνισμό με τα κόμματα που ήδη έχουν εκεί εκλογικό ακροατήριο.

Όσον αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θεωρούν ότι κινείται περισσότερο στο χώρο της Αριστεράς και θα διεκδικήσει ζωτικό χώρο από το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να διεμβολίσει το Κέντρο, χωρίς να μπορεί να «συνομιλήσει» με τους κεντρώους ψηφοφόρους που επέλεξαν στις εκλογές του 2019 και του 2023 τη Ν.Δ., καθώς η επιλογή τους σήμανε ταυτόχρονα πλήρη απόρριψη του κ. Τσίπρα.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα αφήσουν αναπάντητες επιθέσεις που ενδεχομένως θα εκδηλωθούν. Η υπεράσπιση των κυβερνητικών επιλογών και των πεπραγμένων της κυβέρνησης είναι βασικό στοιχείο για να πετύχει η προσπάθεια επανασυσπείρωσης ψηφοφόρων που για την ώρα κινούνται στη ζώνη των αναποφάσιστων.

Ο άγνωστος Χ στην εξίσωση των νέων κομμάτων είναι ο Αντώνης Σαμαράς και το ενδεχόμενο να προχωρήσει, τελικά, και αυτός στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού. Εφόσον αυτό συμβεί, θα είναι πιο πιθανή η απώλεια ψηφοφόρων της Ν.Δ. προς το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Ιδιαίτερα ενός τμήματος του πιο συντηρητικού ακροατηρίου της κυβερνητικής παράταξης. Ωστόσο, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι διαθέτουν τα επιχειρήματα για να απαντήσουν πειστικά σε όλες τις επιθέσεις που εξαπολύει ο κ. Σαμαράς.

Ολα αυτά, βεβαίως, στην πράξη θα δοκιμαστούν και οι συνθήκες αναδιαμορφώνονται διαρκώς, με βάση και τις τρέχουσες εξελίξεις. Απέναντι στις οποίες η κυβέρνηση εξακολουθεί να επικαλείται το στοιχείο της ανάγκης για σταθερότητα.

