Το-χαμένο-κινητό-του-Τζόναθαν-Άντικ-της-mango-περιπλέκει-το-θρίλερ-για-τον-θάνατο-του-πατέρα-του

Η δικαστής του Μαρτορέλ, Ρακέλ Τιέρνο Γκαλβάν, στην απόφαση προφυλάκισης του Τζόναθαν Άντικ απαριθμεί μία «σειρά ενδείξεων» που τον καθιστούν ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντικ, στις 14 Δεκεμβρίου 2024.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με την La Vanguardia, ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία η δικαστής αναφέρει την εξαφάνιση «υπό περίεργες συνθήκες» του iPhone 14 που είχε μαζί του ο κατηγορούμενος την ημέρα που ο πατέρας του έπεσε στο κενό στο Μονσεράτ.

Η αλλαγή του κινητού πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου, αφού ο Τζόναθαν είχε στείλει μήνυμα μέσω WhatsApp από τον υπολογιστή του στη γραμματέα της εταιρείας Mango, δηλώνοντας αρχικά ότι του είχαν κλέψει το κινητό. Ζήτησε νέο iPhone 16 Pro, το οποίο ενεργοποίησε αμέσως μόλις προσγειώθηκε.

Οι κινήσεις του παλιού και του νέου τηλεφώνου αναλύθηκαν προσεκτικά τις Αρχές. Όταν ενημερώθηκαν για το 48ωρο ταξίδι εργασίας του Τζόναθαν στο Κίτο του Ισημερινού και για την υποτιθέμενη κλοπή, προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία.

Στο Κίτο δεν υπάρχει καμία αναφορά για κλοπή ή απώλεια, αλλά όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί στο πόρισμά τους, το κινητό «δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ στον Ισημερινό». Οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν ότι ο Τζόναθαν εκμεταλλεύτηκε το ταξίδι για να απαλλαγεί από τη συσκευή.

Για τους ερευνητές, η «ύποπτη» σιωπή του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στον Ισημερινό αποτελεί «ένα ακόμη στοιχείο». Yποστηρίζουν ότι το κινητό ποτέ δεν έφυγε από την Ισπανία και ότι καταστράφηκε σκόπιμα εκ των προτέρων για να μην πέσει στα χέρια των ερευνητών.

Το νέο κινητό που ενεργοποίησε μετά το ταξίδι το παρέδωσε στην αστυνομία στις 9 Σεπτεμβρίου, κατόπιν δικαστικής εντολής, και όπως πάντα ο Τζόναθαν συνεργάστηκε, παρέχοντας του κωδικούς πρόσβασης.

Μετά τη σύλληψή του, ο αστυνομικός τον ρώτησε αν μπορούσε να παραδώσει το κινητό. Ο Άντικ επικοινώνησε με τον δικηγόρο του, ο οποίος του είπε να μην το παραδώσει χωρίς δικαστική εντολή.

Στη σύντομη κατάθεσή του στο δικαστήριο του Μαρτορέλ, ο Τζόναθαν απάντησε μόνο στις ερωτήσεις του δικηγόρου του, Κριστόμπαλ Μαρτέλ, για τις αλλαγές των τηλεφώνων. Υποστήριξε ότι η αντικατάσταση κινητών είναι «συνήθης πρακτική» μεταξύ των ανώτερων στελεχών της Mango για λόγους ασφαλείας και αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση με τον θάνατο του πατέρα του.

Οι Αρχές, με τη βοήθεια εξωτερικών τεχνικών, προσπάθησαν να ανακτήσουν τα μηνύματα WhatsApp που είχε στο νέο κινητό, καθώς είχαν ήδη τα μηνύματα μεταξύ πατέρα και γιου πριν από τον θάνατο του Ισάκ. Η δικαστής αναφέρει ότι αυτά τα μηνύματα αποκαλύπτουν όχι μόνο προβληματική σχέση, αλλά και «πιέσεις» και «συναισθηματικό εκβιασμό» που φέρεται ότι άσκησε ο Τζόναθαν στον πατέρα του σχετικά με οικονομικά ζητήματα. Η υπεράσπιση αρνείται αυτές τις πιέσεις και ισχυρίζεται ότι τα μηνύματα έχουν «παρερμηνευθεί» και είναι παλιά.

Ο Τζόναθαν δήλωσε στο δικαστήριο ότι η σχέση με τον πατέρα του είχε βελτιωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, αναφέροντας επισκέψεις σε Γερμανίδα θεραπεύτρια που βοήθησε και τους δύο, κάτι που η δικαστής αναφέρει επίσης στην απόφαση.

Ανάμεσα στα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει η υπεράσπιση για να αντικρούσει τους ισχυρισμούς για κακή σχέση πατέρα – γιου είναι και ένα οικογενειακό ταξίδι στη Ρώμη όλων των μελών της οικογένειας Άντικ, λίγο πριν από την τραγωδία.