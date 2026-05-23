Τραμπ-επιμένει-για-Ιράν:-«Ο-πόλεμος-θα-τελειώσει-σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το τέλος του πολέμου με το Ιράν πλησιάζει, την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές επαφές για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης, αλλά και ενώ η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε με έντονο ύφος στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να ανακόψουν τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

«Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα».

Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για νέα πλήγματα

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ είχε χθες συνάντηση με την ομάδα εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ με αντικείμενο τον πόλεμο με το Ιράν.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο δημοσίευμα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν, εκτός αν υπάρξει την τελευταία στιγμή κάποια σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, πηγή κοντά στις συνομιλίες δήλωσε στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένα ζητήματα, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί συνολική συμφωνία.

Όπως διευκρίνισε η ίδια πηγή, καμία συμφωνία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εάν δεν επιλυθούν όλα τα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Δεν θα πάει ούτε στον γάμο του γιου του

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως επηρεάζουν άμεσα και την προσωπική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την Μπετίνα Άντερσον, καθώς θεωρεί απαραίτητο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον λόγω των κυβερνητικών εξελίξεων.

«Αν και ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι με τον γιο μου, τον Ντον Τζούνιορ και το νεότερο μέλος της οικογένειας Τραμπ, τη μέλλουσα σύζυγό του, την Μπετίνα, περιστάσεις που αφορούν την κυβέρνηση και η αγάπη μου για τις ΗΠΑ δεν μου το επιτρέπουν», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό να παραμείνω στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, σε αυτή τη σημαντική χρονική περίοδο».

Σύμφωνα με το CNN, ο γάμος θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο σε μικρό νησί στις Μπαχάμες.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής έγινε επίσης γνωστό ότι ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψη σε γκολφ κλαμπ ιδιοκτησίας του στο Νιου Τζέρσεϊ και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Reporter: Are you attending your son’s wedding? Trump: He’d like me to go. I’m going to try. I said, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. He’s a person I’ve known for a long time. pic.twitter.com/lGdjvU7oD0 — Acyn (@Acyn) May 21, 2026

Πακιστάν και Κατάρ σε ρόλο διαμεσολαβητή

Την ίδια ώρα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, έφθασε στην Τεχεράνη.

Ο Μουνίρ θεωρείται ο ισχυρότερος παράγοντας εξουσίας στο Πακιστάν, χώρα που διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με το Ιράν, γεγονός που τον καθιστά κρίσιμο διαμεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, το Κατάρ απέστειλε επίσης διαπραγματευτική ομάδα στην ιρανική πρωτεύουσα, επιχειρώντας να συμβάλει σε μια συμφωνία ειρήνευσης.

Η Ντόχα είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως μεσολαβητής στον πόλεμο της Γάζας, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στη σύγκρουση με το Ιράν, ιδιαίτερα μετά την επίθεση που δέχθηκε από ιρανικούς πυραύλους ως αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία.

Τα δύο βασικά «αγκάθια»

Παρά την περιορισμένη πρόοδο στις επαφές, δύο ζητήματα εξακολουθούν να αποτελούν βασικά σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις.

Το πρώτο αφορά το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και το δεύτερο την απειλή αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, που θεωρούνται κομβικής σημασίας για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε νωρίτερα ότι η «μικρή πρόοδος» που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής δεν θα πρέπει να «υπερεκτιμάται».