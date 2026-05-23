20.000-αποσκευές-εγκλωβισμένες-στο-αεροδρόμιο-Χίθροου-μετά-από-τεχνικό-πρόβλημα

Την Παρασκευή, ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα χειρισμού αποσκευών του Terminal 5 του αεροδρομίου Χίθροου, κύριας βάσης της British Airways, άφησε περίπου 20.000 αποσκευές εγκλωβισμένες, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και εκνευρισμό στους επιβάτες. Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τους μηχανικούς του αεροδρομίου για την ταχύτερη επιστροφή των αποσκευών στους ταξιδιώτες.

Τεχνικό πρόβλημα και αναστάτωση στο Terminal 5

Το τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του αεροδρομίου, επηρέασε το σύστημα χειρισμού αποσκευών και εμπόδισε την επεξεργασία των αποσκευών για αρκετές ώρες. Οι επιβάτες σχημάτισαν μεγάλες ουρές και οι αποσκευές στοιβάζονταν σε διάφορα σημεία του τερματικού.

Η British Airways επιβεβαίωσε το συμβάν σε ανακοίνωση προς το Fox News Digital, αναφέροντας: «Ενώ το σύστημα χειρισμού αποσκευών του Χίθροου επανήλθε σε λειτουργία, ορισμένοι πελάτες που ταξίδεψαν την Παρασκευή εξακολουθούν να μην έχουν τις αποσκευές τους λόγω της αστάθειας του συστήματος καθώς οι αποσκευές φορτώνονται».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι συνεργάζεται στενά με τους μηχανικούς του αεροδρομίου για την επίλυση του προβλήματος και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες, διαβεβαιώνοντας ότι οι ομάδες της εργάζονται συνεχώς για την ταχύτερη παράδοση των αποσκευών.

Επιπτώσεις και κόστος για τη British Airways

Πρόκειται για το πέμπτο περιστατικό με το σύστημα χειρισμού αποσκευών στο Χίθροου από την αρχή της χρονιάς, με την British Airways να υπολογίζει οικονομική ζημιά 13 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Terminal 5 του Χίθροου έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με τις αποσκευές και στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προβλημάτων κατά τα εγκαίνιά του το 2008, όταν εκατοντάδες πτήσεις της British Airways ακυρώθηκαν. Φέτος, αντίστοιχα προβλήματα επηρέασαν περίπου 7.000 αποσκευές τον Φεβρουάριο και άλλες 4.000 γύρω από το Πάσχα.

Οργή επιβατών και επιπτώσεις στα ταξίδια

Πολλοί επιβάτες περίμεναν ώρες για να παραλάβουν τις αποσκευές τους, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν από το αεροδρόμιο χωρίς αυτές. Η κατάσταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ταξιδιώτες να εκφράζουν θυμό και απογοήτευση.

Ένας χρήστης του TikTok σχολίασε: «Έχει καταστραφεί ολόκληρο το ταξίδι μου», ενώ άλλος ανέφερε ότι επιστρέφοντας σπίτι δεν είχε ακόμη παραλάβει τις αποσκευές του. Ορισμένοι ταξιδιώτες δαπάνησαν εκατοντάδες δολάρια για να αντικαταστήσουν ρούχα και άλλα απαραίτητα είδη μετά την άφιξή τους χωρίς αποσκευές.

Πολλοί ταξιδιώτες σχολίασαν πως από δω και πέρα θα αποφεύγουν να παραδίδουν αποσκευές όταν ταξιδεύουν διεθνώς, προτιμώντας μόνο χειραποσκευές για λόγους ασφαλείας και ευκολίας.