«Κάν΄το-όπως-ο-Γκρίνσπαν»:-Θα-εφαρμόσει-ο-Γουόρς-τη-νομισματική-πολιτική-του;

Τα σημάδια που δείχνουν πως ο Γουόρς ίσως ακολουθήσει τα βήματα του εμβληματικού πρώην προέδρου της Fed.

Ο Κέβιν Γουόρς έκανε κάποια γλαφυρά σχόλια την Παρασκευή σχετικά με το πώς μπορεί να ηγηθεί ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της τελετής που διοργανώθηκε στον Λευκό Οίκο όπου και ορκίστηκε, στην οποία προήδρευσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Γουόρς αναφέρθηκε στον πρώην πρόεδρο της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν, τον τελευταίο πρόεδρο που ορκίστηκε στον Λευκό Οίκο, και άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσει τα βήματά του.

«Γνωρίζω πέντε από τους προκατόχους μου σε αυτή τη θέση, μερικούς από αυτούς αρκετά καλά. Ωστόσο ο πρόεδρος Γκρίνσπαν ήταν ο πρώτος που μου είπε και μου έδειξε τι απαιτεί αυτός ο ρόλος», δήλωσε ο Γουόλς. «Όπως και ο Άλαν, σκοπεύω να αναλάβω τον ρόλο του προέδρου με ζήλο και αποφασιστικότητα, ακριβώς όπως έκανε ο πρόεδρος Γκρίνσπαν» τόνισε.

Ο Γκρίνσπαν είναι γνωστός για τη διατήρηση σταθερών επιτοκίων αντί να τα αυξάνει κατά τη διάρκεια της άνθησης του διαδικτύου την δεκαετία του 1990. Ο Γκρίνσπαν διέγνωσε ότι η τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, τροφοδοτούμενη από την τεχνολογική επανάσταση, θα κρατούσε τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, ακόμη και καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνθηκε, αναιρώντας έτσι την ανάγκη αύξησης των επιτοκίων.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο οποίος προτίμησε τον Γουόρς για πρόεδρο της Fed, αναφέρει συχνά τον Γκρίνσπαν ως ιστορικό πρότυπο για τη διαχείριση της οικονομίας των ΗΠΑ. Ο Μπέσεντ τάσσεται υπέρ της προσέγγισης του Γκρίνσπαν να αντιστέκεται στις πρόωρες αυξήσεις των επιτοκίων κατά τη διάρκεια των τεχνολογικών “boom”, υποστηρίζοντας ότι η Fed πρέπει να διατηρήσει την νομισματική πολιτική ευέλικτη για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη.

Ο Μπέσεντ υποστηρίζει ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα πρέπει να διατηρήσουν ένα ανοιχτό μυαλό και να μειώσουν τα επιτόκια για να τονώσουν τις επενδύσεις. Συχνά καλεί την Fed να μιμηθεί την αντίσταση του Γκρίνσπαν στις πρόωρες αυξήσεις των επιτοκίων για να προωθήσει τη μη πληθωριστική ανάπτυξη.

«Η Fed πρέπει να έχει απλώς ανοιχτό μυαλό. Ο ανοιχτόμυαλος μαέστρος, ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν, αντιστάθηκε στις πρόωρες αυξήσεις των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής άνθησης της δεκαετίας του 1990 – και η ιστορία τον δικαίωσε», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ομιλία του στις 8 Ιανουαρίου.

Ο Γουόρς δήλωσε πέρυσι ότι πίστευε ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα ενίσχυε την παραγωγικότητα, θα μείωνε τον πληθωρισμό και θα δημιουργούσε έναν δρόμο για τη μείωση των επιτοκίων από την Fed.

Είπε επίσης ότι πιστεύει ότι τα μέλη της Fed θα πρέπει να μιλούν λιγότερο και να σταματήσουν να επικοινωνούν τι θα κάνει η κεντρική τράπεζα πριν από τις συνεδριάσεις για τα επιτόκια. Και δεν δεσμεύτηκε να διεξάγει συνέντευξη Τύπου μετά από κάθε συνεδρίαση πολιτικής, μια πρακτική που έχει θεσπίσει ο νυν πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ και την οποία παρακολουθούν στενά οι επενδυτές.

Όλες αυτές οι πρακτικές δηλαδή που θυμίζουν την εποχή Γκρίνσπαν…

«Η αποστολή μας στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι να προωθήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και τη μέγιστη απασχόληση», δήλωσε ο Γουόρς. «Όταν επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους με σύνεση και σαφήνεια, ανεξαρτησία και αποφασιστικότητα, ο πληθωρισμός μπορεί να είναι χαμηλότερος, η ανάπτυξη ισχυρότερη και ο πραγματικός καθαρός μισθός υψηλότερος» τόνισε…