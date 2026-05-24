«Καρφί»-Παππά:-«Ο-Πολάκης-είπε-το-αυτονόητο,-όντως-έχουμε-καθυστερήσει-να-συνεδριάσουμε»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, άφησε αιχμές για τη λειτουργία και τη διοίκηση του κόμματος, με αφορμή καθυστερήσεις στη σύγκληση των κομματικών οργάνων, ενώ αναφέρθηκε και στις εσωτερικές ισορροπίες της Κουμουνδούρου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Παππάς σημείωσε ότι η συνεδρίαση των οργάνων έχει καθυστερήσει, κάτι που – όπως είπε – έχει οδηγήσει σε εσωκομματικές διακυμάνσεις. Παράλληλα, σχολίασε ότι ο Παύλος Πολάκης «είπε το αυτονόητο» σχετικά με την ανάγκη άμεσης σύγκλησης των οργάνων, χωρίς ωστόσο να αποδίδει ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει «συντεταγμένο κόμμα με ηγεσία», απορρίπτοντας σενάρια αποδυνάμωσης ή διάλυσής του, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι το κόμμα μπορεί να προχωρήσει σε συμμαχίες με πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν συνεργασία.

Τι είπε για Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Παππάς σημείωσε ότι η διάθεση για ενότητα στην Αριστερά είναι θετική, ωστόσο – όπως τόνισε – παραμένει ζητούμενο και όχι δεδομένο, αποδίδοντας τη σημερινή εικόνα και σε λάθη της προηγούμενης περιόδου μετά τις εκλογές του 2023.

Τέλος, έστειλε μήνυμα προς στελέχη που ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλο πολιτικό φορέα, σημειώνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να παραδίδουν την έδρα τους, ενώ χαρακτήρισε «προσβλητικές» τις συζητήσεις περί «πλειστηριασμού εδρών».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.