Κοντά-σε-μνημόνιο-συναντίληψης-ΗΠΑ-και-Ιράν:-Διευκόλυνση-της-ναυσιπλοΐας-στο-Ορμούζ,-στις-καλένδες-τα-πυρηνικά

Το προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, την αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από τις περιοχές γύρω από το Ιράν, την άρση της ναυτικής μπλοκάντας και την απελευθέρωση του μισού ποσού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το πυρηνικό πρόγραμμα θα συζητηθεί σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση. Πηγές ενημέρωσαν το Al Mayadeen ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον βρίσκονται στα τελικά στάδια σύνταξης του πλαισίου κατανόησης μέσω πακιστανικής μεσολάβησης, με στόχο τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου κατά του Ιράν.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα ιρανικά ΜΜΕ, ωστόσο, αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση της ναυτικής διόδου παραμένει υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αντίδραση των ιρανικών ΜΜΕ

Τα ιρανικά ΜΜΕ, μέσω του πρακτορείου Fars, χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό του Τραμπ «πολύ μακριά από την πραγματικότητα». Σύμφωνα με το Fars, ακόμη και εάν επιτευχθεί συμφωνία, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό τον πλήρη έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ η επιστροφή του αριθμού των διερχόμενων πλοίων στα προπολεμικά επίπεδα δεν συνεπάγεται «ελεύθερη διέλευση» όπως πριν τον πόλεμο.

Η διαχείριση της ναυτικής διόδου, ο καθορισμός της διαδρομής, του χρόνου και του τρόπου διέλευσης, καθώς και η έκδοση αδειών, θα παραμείνουν αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Τεχεράνης. Το πρακτορείο κατέληξε ότι η δήλωση του Τραμπ είναι «ελλιπής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Iranian State Media Fars News Agency: Trump’s claim about the return of the Strait of Hormuz to its previous state is not true, according to the latest revised text, in case of a possible agreement, the Strait of Hormuz will continue to be under the management of Iran.… pic.twitter.com/FBR2RGJarq — World Source News (@Worldsource24) May 23, 2026

Το πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Σύμφωνα με πηγές του Al Mayadeen, το προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης επικεντρώνεται στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή.

Το μνημόνιο προβλέπει τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, την αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από τις περιοχές γύρω από το Ιράν και την άρση της αμερικανικής ναυτικής μπλοκάντας. Παράλληλα, προβλέπεται η απελευθέρωση του μισού ποσού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Sources told #AlMayadeen that Tehran and Washington are in the final stages of drafting a framework understanding through Pakistani mediation aimed at ending the ongoing war on Iran. The proposed deal is not a final agreement but rather a memorandum of understanding focused… pic.twitter.com/Njj0p3IYdc — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 23, 2026

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του μνημονίου και θα συζητηθεί σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση μέσα σε 30 ημέρες μετά την υπογραφή. Η συμφωνία δεν αποτελεί τελική λύση αλλά μνημόνιο κατανόησης, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την αποτροπή νέων εντάσεων.

Η ανακοίνωση Τραμπ και η διεθνής επικοινωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του το Σάββατο 23 Μαΐου ότι πραγματοποίησε τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες πολλών χωρών σχετικά με τη δημιουργία του Μνημονίου Κατανόησης για την ειρήνη με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η διαπραγμάτευση έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες για την οριστικοποίησή της ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες.

Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι η επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «πήγε πολύ καλά». Στην τηλεφωνική συνδιάλεξη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ, ο Εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν, ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ από το Πακιστάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ και ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ισά.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στους Washington Times ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν την οριστικοποίηση του σχεδίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, με το σχέδιο πρότασης να έχει συμφωνηθεί νωρίς το Σάββατο και να αναμένεται ανακοίνωση εντός 24 ωρών.

Η πρωτοβουλία των δύο πλευρών έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς πίεσης για σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας και ομαλή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η συμφωνία στοχεύει στην αποτροπή περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης και στην ενίσχυση της ασφάλειας των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.