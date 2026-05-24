Μέση-Ανατολή-και-τράπεζες:-η-ΕΚΤ-καθησυχάζει-για-τα-νούμερα-και-προειδοποιεί-για-την-επανατιμολόγηση-του-χρέους

Το επικοινωνιακό μήνυμα της Φρανκφούρτης για τον αντίκτυπο της Μέσης Ανατολής στις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι, επιφανειακά, καθησυχαστικό. Κάτω από αυτό, όμως, οι ίδιες οι αναλύσεις της ΕΚΤ περιγράφουν μια πιο ανησυχητική αλυσίδα μετάδοσης — και στο κέντρο της βρίσκεται το κρατικό χρέος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η μικρή άμεση έκθεση

Όταν ρωτήθηκε ευθέως για την έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών στον πόλεμο, ο επόπτης Pedro Machado έδωσε νούμερα που, εκ πρώτης όψεως, κλείνουν τη συζήτηση. Η συνολική έκθεση των σημαντικών ιδρυμάτων σε Ισραήλ και Ιράν είναι περίπου 0,7% του CET1 στην πλευρά του ενεργητικού και 0,6% στην πλευρά του παθητικού· ακόμη και με τις γειτονικές χώρες, παραμένει ελαφρώς κάτω από το 1% του συνολικού ενεργητικού των εποπτευόμενων ιδρυμάτων. Η μόνη χώρα της περιοχής με σημαντική παρουσία θυγατρικών ευρωπαϊκών τραπεζών είναι η Τουρκία, όπου προς το παρόν δεν διαπιστώνεται στρες — με τη ρητή επιφύλαξη ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

Ο δίαυλος που μετράει πραγματικά

Η ουσία βρίσκεται στη συνέχεια της κουβέντας. Ο πραγματικός κίνδυνος, παραδέχεται η εποπτεία, δεν είναι η άμεση έκθεση αλλά ο έμμεσος μηχανισμός: μια διαρκής άνοδος των τιμών ενέργειας θα πυροδοτούσε νέα έξαρση πληθωρισμού με υφεσιακές προεκτάσεις, άρα και αύξηση της ανεργίας — μια μεταβλητή ιδιαίτερα σημαντική για τις τράπεζες. Η Ευρωζώνη εξαρτάται από προμηθευτές αερίου του Κόλπου και από τη διαδρομή της διώρυγας του Σουέζ για εμπορεύματα από την Ασία· μια παρατεταμένη διαταραχή σε αυτά τα δίκτυα μεταφράζεται σε βραδύτερη ανάπτυξη και, εμμέσως, σε ασθενέστερους ισολογισμούς.

Το ίδιο μήνυμα, με πιο εποπτική γλώσσα, επανέλαβε η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Claudia Buch ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου. Ο ευρωπαϊκός κλάδος παραμένει στέρεος, με συνολικό δείκτη CET1 γύρω στο 16% και μη εξυπηρετούμενα δάνεια σταθερά κοντά στο 2%, αλλά η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υποβαθμίσει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και να αγγίξει τους ισολογισμούς σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι θύλακες ευπάθειας που ξεχωρίζει είναι τα εμπορικά ακίνητα και ο δανεισμός προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το κανάλι του κρατικού χρέους

Εδώ μπαίνει η διάσταση που δικαιολογεί τον όρο «κρατικό χρέος». Το Οικονομικό Δελτίο της ΕΚΤ καταγράφει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατέστησε τις προοπτικές σημαντικά πιο αβέβαιες, με ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς για την ανάπτυξη, ενώ η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων εντάσσεται σε μια ευρύτερη παγκόσμια επανατιμολόγηση των κρατικών ομολόγων που πυροδότησαν οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις. Με άλλα λόγια, η γεωπολιτική δεν χτυπά τις τράπεζες μόνο μέσω της οικονομικής δραστηριότητας — χτυπά και μέσω της αγοράς κρατικού χρέους που οι ίδιες κρατούν στα βιβλία τους.

Και εδώ ακριβώς η κοινή έκθεση ΕΚΤ/ESRB γίνεται οξεία. Τα γεωπολιτικά σοκ τείνουν να σφίγγουν τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, να αυξάνουν τα ασφάλιστρα κινδύνου και να μειώνουν την πιστωτική επέκταση, με τις οικονομίες υψηλού δημόσιου χρέους πιο ευάλωτες στα φαινόμενα ενίσχυσης. Παράλληλα, η έκθεση τεκμηριώνει ότι σε περιόδους γεωπολιτικού άγχους η χρηματοδότηση των τραπεζών από τις αγορές υποχωρεί — ιδίως η έκδοση σε ξένο νόμισμα — ενώ ενισχύεται το home bias: οι διασυνοριακοί επενδυτές αποσύρονται ταχύτερα από τα μη εγχώρια ομόλογα, αποδυναμώνοντας τον επιμερισμό κινδύνου εντός της Ευρωζώνης. Ο βρόχος κράτους-τραπεζών, που η Ευρώπη πάλεψε μια δεκαετία να χαλαρώσει, επανέρχεται ως δίαυλος μετάδοσης.

Πού μπαίνουν οι ελληνικές τράπεζες

Η ελληνική περίπτωση είναι ταυτόχρονα ευάλωτη στη θεωρία και θωρακισμένη στην πράξη — και εκεί βρίσκεται το πιο ενδιαφέρον σημείο. Η ίδια η έκθεση κατατάσσει ρητά την Ελλάδα στην ομάδα χωρών (μαζί με Βέλγιο, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία) που εμφάνισαν την ισχυρότερη συρρίκνωση πίστωσης σε γεωπολιτικά σοκ, μέσω του καναλιού επανατιμολόγησης κινδύνου και προσδοκιών. Δεδομένου ότι τα συστημικά ελληνικά ιδρύματα διατηρούν σημαντικά χαρτοφυλάκια τίτλων, μια γεωπολιτικά πυροδοτούμενη επανατιμολόγηση χρέους θα περνούσε κατευθείαν στα βιβλία τους.

Από την άλλη, η εμπειρική εικόνα έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με τη δεκαετία της κρίσης. Τα ελληνικά δημοσιονομικά παράγουν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερά πτωτικό λόγο χρέους προς ΑΕΠ — εξέλιξη που, όπως σημειώνει και η ίδια η Τράπεζα Πειραιώς στα αποτελέσματά της, οδηγεί σε περαιτέρω αναβαθμίσεις και χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Είναι ακριβώς το «μαξιλάρι» —δημοσιονομικά περιθώρια και κεφαλαιακή επάρκεια— που η έκθεση ΕΚΤ/ESRB ταυτοποιεί ως τον βασικό αμορτισέρ απέναντι στα γεωπολιτικά σοκ.

Η εικόνα των τεσσάρων συστημικών

Ο παρακάτω πίνακας, με στοιχεία κλεισίματος 2025, αποτυπώνει και τις δύο όψεις της έντασης — το μέγεθος του χαρτοφυλακίου τίτλων που εκτίθεται στο κανάλι επανατιμολόγησης, και το κεφαλαιακό απόθεμα που το αντισταθμίζει:

Τράπεζα CET1 Συνολικός δείκτης (CAD) Χαρτοφυλάκιο τίτλων Σύνολο ενεργητικού Τίτλοι / ενεργητικό Δείκτης ΜΕΑ Εθνική 18,8% 21,5% €22,2 δισ. €78,9 δισ. ~28% 2,4% Eurobank 15,6%¹ 20,0%¹ €24,9 δισ. €108,0 δισ. ~23% 2,6% Alpha Bank 15,0% 20,2% €17,7 δισ.² €77,5 δισ. ~23% 3,6% Πειραιώς 12,7%³ 18,7%³ €18,7 δισ.⁴ €90,1 δισ.⁵ ~21% 2,0%

¹ Pro forma για τη συναλλαγή ΜΕΑ «Sun» και συνθετική τιτλοποίηση, μετά από πρόβλεψη διανομής. · ² Γραμμή «χρεόγραφα». · ³ Μετά την ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, πρόβλεψη διανομής 55% και επιτάχυνση απόσβεσης DTC· από 14,5% τον Δεκέμβριο 2024. · ⁴ Χαρτοφυλάκιο αξιογράφων (μετοχικοί και χρεωστικοί τίτλοι). · ⁵ Προσαρμοσμένο σύνολο ενεργητικού, μετά την ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι ορισμοί του χαρτοφυλακίου τίτλων δεν είναι απολύτως ομοιογενείς ανά τράπεζα, οπότε οι λόγοι «τίτλοι/ενεργητικό» διαβάζονται ως τάξη μεγέθους· η αμιγώς κρατική (ΟΕΔ) συνιστώσα δεν δημοσιοποιείται ξεχωριστά στα δελτία αποτελεσμάτων.

Τα νούμερα ενισχύουν το επιχείρημα. Οι τέσσερις διατηρούν χαρτοφυλάκια τίτλων μεταξύ ~21% και ~28% του ενεργητικού — αρκετά μεγάλα ώστε μια επανατιμολόγηση κρατικού χρέους να αποτυπωθεί σε αποτιμήσεις και κεφάλαια μέσω των αποθεματικών εύλογης αξίας, δηλαδή ακριβώς μέσω του καναλιού που σημαδεύει η ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, το αντισταθμιστικό απόθεμα είναι παρόν: συνολικοί δείκτες κεφαλαίων από 18,7% έως 21,5% και ΜΕΑ κάτω από 4% παντού.

Δύο αντιθέσεις αξίζουν προσοχής. Η Εθνική συνδυάζει το ισχυρότερο κεφαλαιακό προφίλ (CET1 18,8%) με τη μεγαλύτερη στάθμιση τίτλων στο ενεργητικό (~28%) — το μεγαλύτερο «μαξιλάρι» και η μεγαλύτερη ευαισθησία στο κανάλι ομολόγων μαζί. Στον αντίποδα, η Πειραιώς έχει τη χαμηλότερη στάθμιση τίτλων (~21%) αλλά και τον χαμηλότερο δείκτη CET1 (12,7%), καθώς απορρόφησε εντός του 2025 την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και υψηλότερη διανομή — υπενθύμιση ότι η κεφαλαιακή θωράκιση δεν είναι στατική: αναλώνεται και από στρατηγικές επιλογές, όχι μόνο από εξωγενή σοκ.

Το εποπτικό υπονοούμενο

Το ότι η ΕΚΤ επιμένει στο θέμα δεν είναι τυχαίο. Για το 2026 έχει ορίσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο ως αντικείμενο θεματικού αντίστροφου stress test, ζητώντας από τα ιδρύματα να μεταφράσουν τα γεωπολιτικά «αφηγήματα» σε ποσοτικοποιημένες επιπτώσεις κεφαλαίου και ρευστότητας. Το μήνυμα προς τον κλάδο είναι ότι τα συχνά, ακραία σοκ παύουν να αποτελούν εξαίρεση και γίνονται σενάριο βάσης.

Γι’ αυτό και ο «συναγερμός» δεν είναι ο σωστός όρος. Πιο ακριβές είναι ότι η ΕΚΤ καθησυχάζει για το προφανές — την άμεση έκθεση — και την ίδια στιγμή φωτίζει το λιγότερο προφανές: ότι η επόμενη μετάδοση της γεωπολιτικής στις τράπεζες θα έρθει από την ενέργεια, τον πληθωρισμό και, κυρίως, από την αγορά κρατικού χρέους. Για την Ελλάδα, η οποία κατονομάζεται και η οποία κουβαλά ακόμη υψηλό απόλυτο χρέος, αυτό είναι ταυτόχρονα προειδοποίηση και επιβεβαίωση ότι η μέχρι τώρα θωράκιση μετράει.