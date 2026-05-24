Οι-δείκτες-ετοιμάζονται-για-το-φαινόμενο-spacex

Η επικείμενη είσοδος της SpaceX στη Wall Street αρχίζει ήδη να αντιμετωπίζεται ως γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη δομή των αμερικανικών δεικτών και κυρίως τον S&P 500. Η εταιρεία του Elon Musk κατέθεσε επίσημα αίτηση για IPO με αποτίμηση που αγγίζει τα 1,75 τρισ. δολάρια, επίπεδο που, αν επιβεβαιωθεί, θα τη φέρει άμεσα ανάμεσα στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες του πλανήτη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τα στοιχεία του S-1 (φάκελος εισαγωγής) δείχνουν ότι η SpaceX εμφάνισε το πρώτο τρίμηνο του 2026 έσοδα 4,69 δισ. δολαρίων, αλλά και λειτουργικές ζημιές 1,94 δισ. δολαρίων, καθώς συνεχίζει να καίει τεράστια κεφάλαια στην τεχνητή νοημοσύνη και στις υποδομές υπολογιστικής ισχύος.

Μόνο στο AI division επενδύθηκαν πάνω από 7,7 δισ. δολάρια capex μέσα σε ένα τρίμηνο, με την εταιρεία να χτίζει ήδη το Colossus II και να προωθεί το project Terafab που στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Αν η SpaceX διατηρήσει αποτίμηση κοντά στα 1,75 τρισ. δολάρια μετά την εισαγωγή της, τότε η στάθμισή της στους μεγάλους αμερικανικούς δείκτες μπορεί να προκαλέσει τεράστιες παθητικές ροές κεφαλαίων. Η προγραμματισμένη ένταξη στον Nasdaq-100 μόλις 15 ημέρες μετά το IPO θεωρείται σχεδόν βέβαιη, κάτι που σημαίνει ότι ETF και index funds θα αναγκαστούν να αγοράσουν μαζικά τη μετοχή.

Την ίδια στιγμή, η αγορά προεξοφλεί ότι το IPO της OpenAI μπορεί να ακολουθήσει μέσα στους επόμενους μήνες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley για εμπιστευτική κατάθεση προς τις αμερικανικές αρχές. Αν προχωρήσουν οι εισαγωγές SpaceX και OpenAI, η αγορά ίσως βρεθεί μπροστά στον ισχυρότερο κύκλο τεχνολογικών IPO της τελευταίας δεκαετίας.

Σε μια περίοδο μάλιστα όπου ο S&P 500 κινείται όλο και περισσότερο γύρω από λίγες υπερ-κεφαλαιοποιημένες εταιρείες τεχνολογίας, η SpaceX και η OpenAI έρχονται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συγκέντρωση ισχύος γύρω από το AI trade και τις εταιρείες που συνδέονται με compute, data centers και διαστημικές υποδομές.

Προς το παρόν ο S&P 500 δείχνει να πατάει πάνω στη στήριξη των 7.325 με 7.300 μονάδων και να ατενίζει και πάλι τα ιστορικά υψηλά των 7.524 μονάδων.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 24, 2026