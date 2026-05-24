Ο-Ντόναλντ-Τραμπ-δημοσιεύει-βίντεο-με-ai-που-ρίχνει-τον-Στίβεν-Κόλμπερτ-σε-κάδο-σκουπιδιών-και-χορεύει-το-ymca

Με μάλλον πανηγυρική διάθεση φαίνεται ότι υποδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τους τίτλους τέλους της νυχτερινής εκπομπής «The Late Show» του κωμικού Στίβεν Κόλμπερτ στο CBS, που ολοκληρώθηκε μετά από 11 χρόνια.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Αφήνοντας κατά μέρος τα προβλήματα που παραδοσιακά συνοδεύουν την άσκηση της εξουσίας του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε ένα βίντεο με ΑΙ, στο οποίο ο πετά τον Στίβεν Κόλμπερτ σε κάδο σκουπιδιών και μετά το ρίχνει στον χορό.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε αρχικά στο Truth Social, δείχνει τον Κόλμπερτ στη σκηνή για την ηχογράφηση του τελευταίου επεισοδίου του «The Late Show with Stephen Colbert». Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πλησιάζει από πίσω, τον πιάνει από τους ώμους και τον πετά στον κάδο, ενώ κλείνοντας το καπάκι, αρχίζει να χορεύει το προσφιλές του τραγούδι των Village People, «YMCA».

Πέραν του ίδιου του Αμερικανού προέδρου, το βίντεο κοινοποίησε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ, με τη λεζάντα «Αντίο».

Πριν το βίντεο, ο Τραμπ είχε ήδη γιορτάσει το τέλος της εκπομπής, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη το βράδυ, ενώ είχε επικροτήσει την απόφαση της Paramount Skydance να απολύσει τον κωμικό.

«Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους στο CBS», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λίγο πριν τη δημοσιοποίηση του βίντεο και πρόσθεσε: «Απίστευτο που κράτησε τόσο πολύ! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον απόλυτο απατεώνα. Ευτυχώς που έφυγε επιτέλους!».

«Άλλοι θα ακολουθήσουν σύντομα»

Ο Τραμπ επίσης έγραψε ότι η αποχώρηση του Κόλμπερτ ήταν η «αρχή του τέλους» για τους άλλους παρουσιαστές νυχτερινών εκπομπών που είναι, κατά τον ίδιο, επικριτικοί έναντί του.

Όπως έγραψε, «άλλοι, με ακόμα λιγότερο ταλέντο, θα ακολουθήσουν σύντομα. Είθε να αναπαύονται εν ειρήνη όλοι τους!».

Η Paramount επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους για την απόφαση ακύρωσης της εκπομπής του Κόλμπερτ. Όμως οι επικριτές το θεώρησαν ως υποχώρηση απέναντι στη διοίκηση Τραμπ, η οποία είχε έλεγχο στη συγχώνευση Paramount-Skydance.