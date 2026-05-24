Ρούμπιο για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν: «Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλή είδηση», «δεν έχουμε συμφωνήσει για το ουράνιο», λέει η Τεχεράνη

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

«Δεν έχουμε συμφωνήσει για το ουράνιο»

Από την άλλη πλευρά, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», δήλωσε η πηγή.

Την ίδια ώρα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο μια ιρανική πηγή ανέφερε πως «εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας».

Όπως αναφέρει το Tasnim, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν ανέφεραν σήμερα ότι επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος, ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες τους, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται ότι η διαπραγμάτευση έχει «ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό» και ότι το κείμενο, που μένει να υπογραφτεί, θα εξασφαλίσει «το άνοιγμα» των στενών του Ορμούζ.

Από νωρίς τα αμερικανικά ΜΜΕ στέκονται στο ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να ξαναρχίσουν να περνούν τα εμπορικά πλοία από τη θαλάσσια αρτηρία αυτή, ζωτική για τη διεθνή οικονομία, και θα χαλαρώσουν οι κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, το ακανθώδες ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας μένει να επιλυθεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, που επικαλέστηκε πηγές του ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για ακόμη 30 ημέρες. Στην ίδια προθεσμία αναφέρθηκε επίσης η Wall Street Journal.

Η υπό εξέταση συμφωνία δεν επιλύει τον τρόπο που το Ιράν θα απαλλαγεί από το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό βαθμό που διαθέτει. Μένει να εξεταστεί σε επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων, «τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες», ανέφερε η New York Times, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη «φάση της οριστικοποίησης» πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Όμως «αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι εμείς κι οι ΗΠΑ θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα σημαντικά ζητήματα», συμπλήρωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, διευκρινίζοντας πως το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας δεν έχει συμπεριληφθεί «ως αυτό το στάδιο» στο προσχέδιο συμφωνίας υπό συζήτηση.

Ωστόσο προβλέπεται η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και λύση στο ζήτημα του στενού του Ορμούζ, που έχει αποκλειστεί de facto από τον ιρανικό στρατό αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με έναυσμα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Παράθυρο αισιοδοξίας και από το Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις, τροφοδότησε το σενάριο πως βρίσκεται κοντά η σύναψη συμφωνίας, τονίζοντας «ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων».

Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα-άκαρπος-γύρος διαπραγματεύσεων διεξήχθη στην Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου, με παρόντες ιδίως τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και κορυφαίους ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου του κοινοβουλίου, του απόστρατου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης και πολιτικού με αξιοσημείωτη επιρροή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.