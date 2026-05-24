Σπίτι-μου-ΙΙ:-Παράταση-έως-τέλη-Αυγούστου-ανακοίνωσε-ο-Κ.-Μητσοτάκης

Την παράταση της προθεσμίας για τη συμβασιοποίηση των δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» ανακοίνωσε μέσα από την κυρικάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Συγκεριμένα ο πρωθυθπουργός αναφέρει:

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

»Όπως σας είχα πει πριν από δύο ανασκοπήσεις, η 2α Ιουνίου 2026 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ακούσαμε όμως τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι’ αυτό δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων».