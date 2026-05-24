Στα όρια της αντοχής: Πόσο πραγματικός είναι ο κίνδυνος κατάρρευσης της τουρκικής οικονομίας

Τουρκική οικονομία — Δείκτες κινδύνου, Μάιος 2026

Οικονομική ανάλυση · Αναδυόμενες αγορές Στα όρια της αντοχής:

η τουρκική οικονομία χωρίς δίχτυ ασφαλείας Η Τουρκία δεν καταρρέει — ισορροπεί. Επίσημη ανάπτυξη και χαμηλό δημόσιο χρέος συνυπάρχουν με λίρα σε ιστορικά χαμηλά, επίμονο πληθωρισμό και ισχνά αποθέματα. Οι δείκτες που δείχνουν πόσο λεπτό είναι το περιθώριο. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Η εικόνα σε αριθμούς Πληθωρισμός (ετήσιος) 32,4% Απρίλιος 2026 — υψηλό 6 μηνών ▲ από 30,9% τον Μάρτιο Ισοτιμία USD / TRY 45,74 Νέο ιστορικό χαμηλό λίρας ▲ −17,6% λίρα σε 12 μήνες Επιτόκιο κεντρικής τράπεζας 37,0% Αμετάβλητο — Απρίλιος 2026 Παύση κύκλου μειώσεων Συναλλαγματικά αποθέματα $48,9 δισ ≈ 1,4 μήνες εισαγωγών — κρισίμως χαμηλά Ανάπτυξη ΑΕΠ 2025 +3,6% 21 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης ▲ Ρεκόρ εξαγωγών Δημόσιο χρέος / ΑΕΠ 25,2% Από τα χαμηλότερα στον αναδυόμενο κόσμο Ο στόχος που ξεφεύγει Η ίδια η κεντρική τράπεζα παραδέχεται ότι ο αποπληθωρισμός θα είναι βραδύτερος: η πρόβλεψη για τέλος 2026 αναθεωρήθηκε στο 26%, πάνω από το αρχικό εύρος-στόχο 15%–21%. τώρα 32,4% στόχος 15–21% Τρέχων πληθωρισμός Αρχικό εύρος-στόχο Νέα πρόβλεψη τέλους 2026: 26% Αδυναμίες έναντι αντοχών ⚠ Σημεία ευπάθειας ! Πληθωρισμός επιταχύνει ξανά — εξωτερικό ενεργειακό σοκ από τη Μέση Ανατολή

! Λίρα συντηρείται μόνο με συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά

! Αποθέματα μόλις 1,4 μηνών εισαγωγών — λεπτή γραμμή άμυνας

! Κίνδυνος εκ νέου δολαριοποίησης από εγχώριους αποταμιευτές

! Πολιτική αστάθεια ως πιθανός πυροκροτητής (προηγούμενο 2025) ◆ Σημεία αντοχής ✓ Ανάπτυξη +3,6% και 21 συνεχόμενα τρίμηνα επέκτασης

✓ Δημόσιο χρέος 25,2% του ΑΕΠ — ισχυρό μαξιλάρι

✓ Μη εξυπηρετούμενα δάνεια μόλις 2,6%

✓ Αξιολογήσεις στη ζώνη BB- / B1 , αρκετές θετικές

✓ Ιστορική ανθεκτικότητα: 2016, 2018, 2021 απορροφήθηκαν Το προηγούμενο του 2025 Πόσο γρήγορα εξανεμίζεται η άμυνα: μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου (Μάρτιος 2025), η κεντρική τράπεζα πούλησε πάνω από $40 δισ. συναλλάγματος μέσα σε λίγες εβδομάδες για να υπερασπιστεί τη λίρα. $60 δισ+ Καθαρά αποθέματα πριν → <$20 δισ Καθαρά αποθέματα μετά → −16% Χρηματιστήριο σε μία εβδομάδα Πηγή κρίσης: όχι οικονομική, αλλά πολιτική — και η άμυνα έχει πεπερασμένο βάθος Τρεις διακόπτες που θα κρίνουν την έκβαση 01 Πόλεμος Μέσης Ανατολής Διάρκεια και βάθος της σύγκρουσης και η επίδραση στις τιμές ενέργειας — η μεγαλύτερη εξωγενής μεταβλητή για έναν καθαρό εισαγωγέα. 02 Η γραμμή Σιμσέκ Συνέχιση της ορθόδοξης πολιτικής ή στροφή πίσω στην «ερντογανομική». Μια αλλαγή θα ήταν το σήμα συναγερμού. 03 Εγχώρια εμπιστοσύνη Αν οι Τούρκοι στραφούν μαζικά στο δολάριο, τα ισχνά αποθέματα δεν επαρκούν για ελεγχόμενη ισορροπία. Η τουρκική οικονομία δεν καταρρέει — αλλά λειτουργεί χωρίς δίχτυ. Αρκεί ένας συνδυασμός εξωτερικού σοκ και πολιτικού λάθους για να μετατρέψει την «ελεγχόμενη ολίσθηση» σε ανεξέλεγκτη πτώση. Δείκτες Μαΐου 2026 · Στοιχεία ενδεικτικά της χρονικής στιγμής

Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή Πηγές TCMB · TurkStat · Trading Economics

CEIC · BBVA Research · EBRD · Fitch · Scope

Η τουρκική οικονομία βρίσκεται για άλλη μια φορά στο μικροσκόπιο των αγορών — όχι επειδή καταρρέει, αλλά επειδή ισορροπεί σε ένα εξαιρετικά λεπτό σχοινί. Μετά από δύο χρόνια μιας επώδυνης αλλά αξιόπιστης προσπάθειας σταθεροποίησης υπό τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, η εικόνα του Μαΐου 2026 είναι διπλή: επίσημα στοιχεία που δείχνουν συνεχιζόμενη ανάπτυξη, και ταυτόχρονα μια λίρα σε ιστορικά χαμηλά, έναν πληθωρισμό που αρνείται να υποχωρήσει και αποθέματα που έχουν δοκιμαστεί σκληρά. Το ερώτημα δεν είναι αν η Τουρκία βρίσκεται σε κρίση σήμερα, αλλά πόσο μεγάλο είναι το περιθώριο πριν ένας εξωτερικός ή πολιτικός κλονισμός μετατρέψει την ευθραυστότητα σε κατάρρευση.

Ο πληθωρισμός που δεν λέει να πεθάνει

Το πιο ανησυχητικό πρόσφατο στοιχείο είναι η επιστροφή του πληθωρισμού σε ανοδική τροχιά. Ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 32,37% τον Απρίλιο του 2026, από 30,87% τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς και σημειώνοντας την υψηλότερη ανάγνωση από τον Οκτώβριο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή ανέβηκαν σε τρίμηνο υψηλό 4,18%, από 1,94% τον Μάρτιο.

Η αναζωπύρωση δεν είναι τυχαία. Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από εξωτερικούς παράγοντες, ιδίως τον παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που έχει σπρώξει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου υψηλότερα — και για την Τουρκία, καθαρό εισαγωγέα ενέργειας, το ενεργειακό κόστος προσθέτει νέα πίεση σε ένα ήδη υπερθερμασμένο περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι θεμελιώδες: η όλη στρατηγική αποπληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας στηρίζεται στη διατήρηση μιας πραγματικής ανατίμησης της λίρας, ώστε το νόμισμα να μην υποτιμάται ταχύτερα από τον μηνιαίο πληθωρισμό. Όταν ο πληθωρισμός επιταχύνει, η ισορροπία αυτή κλονίζεται.

Η ομολογία αδυναμίας ήρθε από την ίδια την κεντρική τράπεζα. Οι αξιωματούχοι προβλέπουν πλέον πληθωρισμό στο τέλος του 2026 της τάξης του 26%, πάνω από το εύρος-στόχο 15%–21% που είχε τεθεί τον Φεβρουάριο. Δηλαδή ο ίδιος ο επιτελής της νομισματικής πολιτικής παραδέχεται ότι ο αποπληθωρισμός θα είναι πιο αργός από τον προγραμματισμένο.

Η λίρα σε ελεύθερη ολίσθηση

Η αγορά συναλλάγματος αποτυπώνει την ανησυχία με τον πιο ωμό τρόπο. Η ισοτιμία USD/TRY ανέβηκε στο 45,74 στις 22 Μαΐου 2026, με τη λίρα να έχει αποδυναμωθεί κατά 1,69% τον τελευταίο μήνα και κατά 17,56% στο δωδεκάμηνο. Στα μέσα Μαΐου το νόμισμα έπεσε κάτω από τις 45,5 ανά δολάριο, σε νέο ιστορικό χαμηλό, αφότου η κεντρική τράπεζα σηματοδότησε ότι ο αποπληθωρισμός θα είναι βραδύτερος του αναμενόμενου εξαιτίας των ενεργειακών και διατροφικών πιέσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η υποτίμηση είναι μέχρι στιγμής «ελεγχόμενη ολίσθηση» και όχι κατάρρευση — αλλά διατηρείται μόνο χάρη σε συνεχείς παρεμβάσεις. Η σταδιακή αποδυνάμωση συντηρείται μέσω επανειλημμένων παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος από την κεντρική τράπεζα. Αυτό μας οδηγεί στο πιο αδύναμο σημείο της άμυνας: τα αποθέματα.

Αποθέματα: η πραγματική γραμμή άμυνας

Εδώ κρύβεται η μεγαλύτερη ευπάθεια. Τα μεικτά συναλλαγματικά αποθέματα μετρήθηκαν στα 48,9 δισ. δολάρια τον Απρίλιο του 2026, έναντι 41,6 δισ. τον προηγούμενο μήνα, ποσό που αντιστοιχεί μόλις σε 1,4 μήνες εισαγωγών. Ένας τέτοιος δείκτης κάλυψης εισαγωγών είναι κρισίμως χαμηλός για μια οικονομία με τόσο μεγάλες εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Τα συνολικά επίσημα αποθεματικά στοιχεία της TCMB κατέγραψαν 79,7 δισ. δολάρια, μειωμένα κατά 4,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η σημασία αυτών των αριθμών φάνηκε δραματικά πέρυσι. Σύμφωνα με την EBRD, η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας πούλησε πάνω από 40 δισ. δολάρια συναλλάγματος τις εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, ρίχνοντας τα καθαρά αποθέματα — εξαιρουμένων των swaps — από πάνω από 60 δισ. σε λιγότερα από 20 δισ. δολάρια. Η Τουρκία ξόδεψε δηλαδή ένα τεράστιο μέρος του οπλοστασίου της για να υπερασπιστεί τη λίρα σε λίγες μόνο εβδομάδες — και αυτό δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εξανεμιστεί η άμυνα σε περίπτωση νέου κλονισμού.

Ο πολιτικός παράγοντας ως πυροκροτητής

Η εμπειρία του 2025 είναι το προειδοποιητικό προηγούμενο. Η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου 2025 βύθισε τη λίρα και προκάλεσε πτώση σχεδόν 9% στο χρηματιστήριο εκείνη την ημέρα — τη χειρότερη μονοήμερη πτώση εδώ και χρόνια — με τον δείκτη να χάνει πάνω από 16% μέσα στην εβδομάδα. Όπως σχολίασε η οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Koç Σέλβα Ντεμιράλπ, αυτή τη φορά η πηγή της κρίσης δεν ήταν οικονομική αλλά πολιτική.

Αυτό αναδεικνύει τον κεντρικό κίνδυνο: η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής εξαρτάται από έναν λεπτό συμβιβασμό. Ο διορισμός του Σιμσέκ το 2023 σήμανε επιστροφή σε αυστηρή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, που βελτίωσε τη σταθερότητα και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών. Όμως το πρόγραμμα σταθεροποίησης παραμένει ευάλωτο σε πολιτικούς παράγοντες, καθώς η σύλληψη Ιμάμογλου υπενθύμισε την υπεροχή των εσωτερικών πολιτικών στόχων έναντι της οικονομικής διακυβέρνησης. Με ορίζοντα τις εκλογές του 2028, κάθε νέα πολιτική ένταση μπορεί να λειτουργήσει ως πυροκροτητής.

Ο πιο επικίνδυνος μηχανισμός δεν είναι πλέον οι ξένοι. Με τη συμμετοχή των ξένων ήδη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι ροές χαρτοφυλακίου είναι λιγότερο ικανές να αναστατώσουν τις αγορές απ’ ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις — ο πιο πιθανός κίνδυνος είναι μια μαζική μετατόπιση των εγχώριων επενδυτών έξω από τα περιουσιακά στοιχεία σε λίρα, που θα προκαλούσε ένα εγχώριο νομισματικό σοκ. Η απειλή της εκ νέου δολαριοποίησης, δηλαδή, είναι σήμερα ο πιο επικίνδυνος μετάδοτης.

Γιατί δεν είναι (ακόμη) κατάρρευση

Η εικόνα όμως δεν είναι μονόπλευρη — και η αντικειμενικότητα απαιτεί να καταγραφούν και τα ισχυρά σημεία. Η τουρκική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 3,6% το 2025, ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού διατηρήθηκε. Η ανάπτυξη έφτασε το 3,7% στο τρίτο τρίμηνο του 2025, με 21 συνεχόμενα τρίμηνα αδιάκοπης ανάπτυξης, ενώ το εθνικό εισόδημα έφτασε σε ρεκόρ 1,538 τρισ. δολαρίων και οι εξαγωγές του Δεκεμβρίου ανέβηκαν 12,8% στα 26,4 δισ. δολάρια, υψηλότερη μηνιαία επίδοση όλων των εποχών.

Κρίσιμο είναι ότι η δημοσιονομική βάση παραμένει στέρεη. Σύμφωνα με τη Fitch, το γενικό κυβερνητικό χρέος υποχώρησε στο 25,2% του ΑΕΠ στο τέλος του 2024, χαμηλό επίπεδο που στηρίζεται στην υψηλή ονομαστική ανάπτυξη και την πραγματική ανατίμηση της λίρας. Ένα δημόσιο χρέος γύρω στο ένα τέταρτο του ΑΕΠ είναι από τα χαμηλότερα στον αναδυόμενο κόσμο και αποτελεί ουσιαστικό μαξιλάρι. Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στάθηκε στο 2,6% τον Μάρτιο του 2026, ένδειξη ότι το τραπεζικό σύστημα δεν δείχνει — προς το παρόν — σημάδια συστημικής πίεσης. Οι οίκοι αξιολόγησης διατηρούν την Τουρκία στη ζώνη BB- (S&P, Fitch, Scope) με τη Moody’s στο B1, αρκετοί με θετικές προοπτικές — μακριά δηλαδή από επίπεδα που σηματοδοτούν επικείμενη χρεοκοπία.

Τέλος, υπάρχει το ιστορικό. Η Τουρκία έχει επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα: η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, οι νομισματικές κρίσεις του 2018 και του 2021 και επανειλημμένα πολιτικά σοκ απορροφήθηκαν, με τους επενδυτές να επιστρέφουν κάθε φορά — αλλά η ανθεκτικότητα δεν είναι απεριόριστη.

Τα σενάρια και τι να παρακολουθήσουμε

Η ισορροπημένη εκτίμηση είναι ότι η κατάρρευση δεν αποτελεί το βασικό σενάριο, αλλά έναν ορατό κίνδυνο ουράς (tail risk) που έχει αυξηθεί. Η BBVA περιγράφει το 2026 ως «δύσκολη χρονιά», με τους καθοδικούς κινδύνους να προέρχονται ιδίως από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι η εξάντληση αποθεμάτων και η πιθανή δολαριοποίηση μπορούν να προσθέσουν πίεση στο νόμισμα.

Τρεις είναι οι κρίσιμοι «διακόπτες» που θα κρίνουν την έκβαση. Πρώτον, η διάρκεια και το βάθος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η επίδρασή του στις τιμές ενέργειας — η μεγαλύτερη εξωγενής μεταβλητή. Δεύτερον, η συνέχιση ή όχι της ορθόδοξης γραμμής Σιμσέκ· μια στροφή πίσω στην «ερντογανομική» θα ήταν το σήμα συναγερμού. Τρίτον, η εγχώρια εμπιστοσύνη στη λίρα: αν οι Τούρκοι αρχίσουν μαζικά να μετατρέπουν αποταμιεύσεις σε δολάρια, τα ισχνά αποθέματα δεν θα αρκούν.

Το συμπέρασμα για τον αναγνώστη που παρακολουθεί τις αγορές: η τουρκική οικονομία δεν καταρρέει, αλλά λειτουργεί χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Αρκεί ένας συνδυασμός εξωτερικού σοκ και πολιτικού λάθους για να μετατρέψει την «ελεγχόμενη ολίσθηση» σε ανεξέλεγκτη πτώση — και τα περιθώρια για παρεμβάσεις, όπως απέδειξε το 2025, είναι πεπερασμένα.