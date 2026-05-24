Το-fund-του-trump-jr.

Η 1789 Capital εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα σε έναν από τους πιο επιθετικούς επενδυτικούς παίκτες της αμερικανικής αγοράς, έχοντας αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της κατά περίπου 1.650% μέσα σε έναν χρόνο, στα 3,5 δισ. δολάρια.

Το fund, στο οποίο συμμετέχει ενεργά ο Donald Trump Jr., χτίζει ένα χαρτοφυλάκιο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την άμυνα και τις υποδομές compute, επιδιώκοντας να αποκτήσει τον ρόλο που είχε η The Carlyle Group στις προηγούμενες δεκαετίες. Η ίδια η εταιρεία περιγράφει τη στρατηγική της ως “patriotic capitalism”, επενδύοντας αποκλειστικά σε αμερικανικές εταιρείες που συνδέονται με AI, reshoring παραγωγής, άμυνα και data infrastructure.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες συμμετοχές του fund ξεχωρίζουν οι SpaceX, xAI, Anduril Industries, Cerebras Systems, Groq, Perplexity AI και Neuralink. Παράλληλα, το fund έχει αποκτήσει έντονη παρουσία και στον αμυντικό τομέα μέσω εταιρειών όπως η Hadrian Automation και η Firehawk Aerospace, στοιχηματίζοντας πάνω στη νέα γενιά στρατιωτικών τεχνολογιών και autonomous systems.

Ωστόσο, η επένδυση που φαίνεται ότι έχει τραβήξει τη μεγαλύτερη επενδυτική προσοχή είναι η Cerebras, καθώς η εταιρεία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο επιθετικά AI compute stories της Wall Street.

Η 1789 Capital μπήκε αρχικά στη Cerebras όταν η αποτίμηση κινούνταν κοντά στα 8 δισ. δολάρια και συνέχισε να αυξάνει την έκθεσή της ακόμη και όταν η αξία της εταιρείας πέρασε τα 23 δισ. δολάρια. Μετά το IPO και τη φρενίτιδα γύρω από τα AI chips, η αποτίμηση της Cerebras έφτασε σε ορισμένες φάσεις ακόμη και κοντά στα 60 με 90 δισ. δολάρια, με φόντο τη μάχη για την επόμενη γενιά hyperscale compute infrastructure και την προσπάθεια δημιουργίας εναλλακτικής πλατφόρμας απέναντι στην κυριαρχία της NVIDIA.

Για όσους παρακολουθούν τη νέα γενιά AI trades στη Wall Street, η Cerebras θεωρείται πλέον ένα από τα πιο “θερμά” χαρτιά του κλάδου, καθώς συνδυάζει hyperscale compute, AI clusters, data centers και το ευρύτερο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης που συνεχίζει να τραβά τεράστιες κεφαλαιακές ροές.

Διαγραμματικά η μετοχή φαίνεται να προσπαθεί να δημιουργήσει μια ισχυρή βάση αγοραστών στα 275 με 250 δολάρια, με τους αγοραστές να βλέπουν ως επόμενο ανοδικό πεδίο το εύρος ανάμεσα στα 380 με 400 δολάρια.

May 24, 2026