Fed: Ορκωμοσία Γουόρς – Θα ηγηθώ μιας «μεταρρυθμιστικής κεντρικής τράπεζας» (vid)

Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε νέος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), δηλώνοντας ότι θα ηγηθεί μιας «μεταρρυθμιστικής κεντρικής τράπεζας», με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητάς της, σύμφωνα με το CNBC.

Κατά την τελετή ορκωμοσίας στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι ο νέος επικεφαλής της Fed πρέπει να λειτουργεί με πλήρη ανεξαρτησία.

«Μην με κοιτάτε, μην κοιτάτε κανέναν – απλώς κάντε τη δουλειά σας και κάντε την καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα πρέπει να λαμβάνει αυτόνομα τις αποφάσεις της.

Ο Τραμπ τόνισε ότι ο Γουόρς θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη Fed και θα διαφυλάξει την ακεραιότητά της, ενώ εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στο έργο του.

Παράλληλα ανέφερε ότι στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι η μείωση του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη δεν συνεπάγεται απαραίτητα αύξηση τιμών. Πρόσθεσε επίσης ότι η θετική εικόνα των αγορών αντανακλά την αποδοχή του νέου προέδρου της Fed.

Γουόρς: «Χαμηλότερος πληθωρισμός και ισχυρή ανάπτυξη»

Από την πλευρά του, ο Κέβιν Γουόρς ευχαρίστησε τον Τραμπ κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, κάνοντας λόγο για «περίοδο μεγάλης σημασίας».

Δήλωσε ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του «με ενέργεια και σκοπό», αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της οικονομίας, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα επόμενα χρόνια μπορούν να φέρουν «άνευ προηγουμένου ευημερία», με χαμηλότερο πληθωρισμό και ισχυρότερη ανάπτυξη.

«Όταν επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους με σοφία και σαφήνεια, ανεξαρτησία και αποφασιστικότητα, ο πληθωρισμός μπορεί να είναι χαμηλότερος, η ανάπτυξη ισχυρότερη, οι πραγματικοί μισθοί υψηλότεροι και η Αμερική πιο ευημερούσα, ενώ, εξίσου σημαντικό, η θέση της Αμερικής στον κόσμο πιο ασφαλής», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι θα ηγηθεί μιας μεταρρυθμιστικής Fed, η οποία θα αντλεί διδάγματα τόσο από τις επιτυχίες όσο και από τα λάθη του παρελθόντος.

«Για να εκπληρώσω αυτή την αποστολή, θα ηγηθώ μιας Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) προσανατολισμένης στις μεταρρυθμίσεις, που θα αντλεί διδάγματα από τις επιτυχίες και τα λάθη του παρελθόντος, θα απομακρύνεται από στατικά πλαίσια και μοντέλα και θα τηρεί σαφή πρότυπα ακεραιότητας και απόδοσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

