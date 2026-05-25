Έξι χρόνια για μια δεύτερη ευκαιρία: H ανατομία της ρύθμισης των 72 δόσεων

Η ανατομία της ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη στο Δημόσιο

Ανάσα ανακούφισης για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπόσχεται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων: αποπληρωμή παλαιών χρεών προς το Δημόσιο σε έως έξι χρόνια, με μηνιαία επιβάρυνση που μπορεί να μειωθεί έως και 80% σε σχέση με την «πάγια» ρύθμιση. Πίσω από τη χαμηλότερη δόση κρύβεται όμως μια λεπτομερής αριθμητική —και μια σειρά από ψιλά γράμματα που καθορίζουν ποιος κερδίζει και πόσο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

01 Το πρόβλημα Το χάσμα των 115 δισ.: γιατί 4,8 εκατομμύρια οφειλέτες χρειάζονταν διέξοδο Στο τέλος του 2025, σχεδόν ένας στους δύο ενήλικες είχε ληξιπρόθεσμο χρέος προς το κράτος. Από τα 115 δισ. ευρώ που οφείλονταν, μόλις 3% βρισκόταν σε ενεργή ρύθμιση. Το έλλειμμα ρευστότητας μετατράπηκε σε διαρθρωτικό πρόβλημα. 4,8 εκατ. Οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη 115 δισ. € Σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών ~3% Ποσοστό οφειλών σε ρύθμιση 72 Μέγιστος αριθμός δόσεων Ούτε καν 1 στα 30 ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών βρισκόταν σε ρύθμιση Η ανάγκη μιας έκτακτης ρύθμισης δεν προέκυψε από πολιτική επιθυμία, αλλά από τα ίδια τα στοιχεία. Στο τέλος του 2025, σχεδόν 4,8 εκατομμύρια οφειλέτες —φυσικά και νομικά πρόσωπα— είχαν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 115 δισ. ευρώ προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτά, μόλις 3,44 δισ. ευρώ, ή περίπου το 3%, βρίσκονταν σε κάποια μορφή ενεργής ρύθμισης. Με άλλα λόγια, ούτε καν ένα στα τριάντα ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών εξυπηρετούνταν συστηματικά. Το υπόλοιπο 97% παρέμενε «παγωμένο»: χρέος που δεν εισπράττεται από το κράτος, αλλά εξακολουθεί να επιβαρύνει τον οφειλέτη με τόκους, προσαυξήσεις και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Το πλαίσιο των 72 δόσεων στοχεύει ακριβώς σε αυτή τη μάζα των «αδρανών» οφειλών —κυρίως όσων γεννήθηκαν πριν το 2024, στη διάρκεια της μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο — πόσες βρίσκονται σε ρύθμιση (τέλος 2025) Από τα 115 δισ. ευρώ συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών, μόλις 3,44 δισ. (~3%) ήταν σε ενεργή ρύθμιση. Πίνακας 1 · Η εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος του 2025 Μέγεθος Τιμή Σχόλιο Οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη ~4,8 εκατ. Φυσικά & νομικά πρόσωπα Σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών 115 δισ. € Προς εφορία & ασφαλιστικά ταμεία Οφειλές σε ενεργή ρύθμιση 3,44 δισ. € Περίπου το 3% του συνόλου Οφειλές εκτός ρύθμισης ~111,6 δισ. € ~97% — ο πραγματικός στόχος

02 Πώς λειτουργεί Η πλατφόρμα, οι μήνες και το δίλημμα της δόσης Σε έναν μήνα από τώρα, ο οφειλέτης θα μπαίνει στο myAADE, θα επιλέγει ο ίδιος τη διάρκεια σε μήνες και θα βλέπει ζωντανά το ποσό της δόσης. Όσο επιμηκύνεται η αποπληρωμή, τόσο μικραίνει η μηνιαία επιβάρυνση — και η πτώση είναι θεαματική. — ✦ — Η πλατφόρμα θα ανοίξει στο β΄ δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, αφού πρώτα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο myAADE, στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών», θα εμφανιστεί ειδική επιλογή· αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή θα ανοίξει και για τις οφειλές προς ΚΕΑΟ / e-ΕΦΚΑ. Η ένταξη θα είναι δυνατή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Το κρισιμότερο σημείο της διαδικασίας είναι ότι η πλατφόρμα δεν προσφέρει μια έτοιμη λύση. Αντίθετα, επιτρέπει στον χρήστη να «παίζει» με τη διάρκεια της αποπληρωμής και υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τη δόση που προκύπτει. Τη στιγμή της αίτησης, ο οφειλέτης βλέπει αναλυτικό δοσολόγιο και πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση εντός τριών ημερών. Μικρότερη δόση με περισσότερους μήνες ή μεγαλύτερη δόση με λιγότερους τόκους — το δίλημμα στην οθόνη Στην πράξη, ο οφειλέτης καλείται να ζυγίσει ένα κλασικό δίλημμα: μικρότερη μηνιαία δόση με περισσότερους μήνες, ή μεγαλύτερη δόση με μικρότερη συνολική επιβάρυνση τόκων. Η επίδραση της διάρκειας στη δόση είναι δραματική. Για μια βασική οφειλή 10.000 ευρώ, το καθαρό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε δόση 833 ευρώ τον μήνα με την πάγια 12μηνη ρύθμιση —αλλά πέφτει στα μόλις 139 ευρώ αν κατανεμηθεί σε 72 δόσεις. Μηνιαία δόση ανά διάρκεια ρύθμισης — βασική οφειλή, χωρίς τόκους (€) Για οφειλή που προκύπτει από «έκτακτη αιτία» (π.χ. κληρονομιά ή φορολογικός έλεγχος) είναι ήδη διαθέσιμη η 48μηνη αποπληρωμή· οι 72 δόσεις προχωρούν ακόμη χαμηλότερα. Πίνακας 2 · Μηνιαία δόση ανά διάρκεια (κεφάλαιο, χωρίς τόκους) Διάρκεια Οφειλή 7.200 € Οφειλή 10.000 € Μείωση vs 12 δόσεις 12 δόσεις (πάγια) 600 € 833 € — 24 δόσεις 300 € 417 € −50% 48 δόσεις 150 € 208 € −75% 72 δόσεις 100 € 139 € ≈ −83% Η μείωση της τάξεως του 80% στη μηνιαία δόση είναι ο πυρήνας της ανακούφισης: 200 έως 500 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα μπορούν να καταστήσουν διαχειρίσιμη μια οφειλή που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο να εξυπηρετηθεί.

03 Η αριθμητική Τι διαγράφεται και τι μένει: το κόστος της επιμήκυνσης Η μεγάλη ανακούφιση έρχεται από τη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων καθυστέρησης. Το επιτόκιο και το αρχικό κεφάλαιο, όμως, παραμένουν — και όσο περισσότερους μήνες ζητά κανείς, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το τελικό κόστος. — ✦ — Η ρύθμιση δεν είναι «κούρεμα». Διαγράφονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις καθυστέρησης που είχαν συσσωρευτεί, αλλά δεν μειώνονται ούτε το επιτόκιο ούτε το αρχικό κεφάλαιο. Επιπλέον, οι δόσεις δεν είναι άτοκες: οι φορολογικές οφειλές βαρύνονται με επιτόκιο 5,84% ετησίως, ενώ αντίστοιχη επιβάρυνση προβλέπεται για οφειλές προς Τελωνεία και ασφαλιστικά ταμεία. Διαγράφονται τόκοι και προσαυξήσεις — το επιτόκιο και το κεφάλαιο όμως μένουν Αυτό σημαίνει ότι η επιμήκυνση έχει τίμημα. Σε οφειλή 10.000 ευρώ με 72 δόσεις, η μηνιαία καταβολή διαμορφώνεται στα 165 ευρώ, αλλά το συνολικό ποσό πληρωμής αγγίζει τα 11.900 ευρώ —σχεδόν 1.900 ευρώ τόκοι. Σε οφειλή 30.000 ευρώ, η δόση βγαίνει στα 495 ευρώ και το συνολικό κόστος φτάνει περίπου τα 35.600 ευρώ. Όποιος αποπληρώσει νωρίτερα γλιτώνει τους αναλογούντες τόκους, χωρίς «πέναλτι» πρόωρης εξόφλησης. Τι πληρώνετε τελικά στις 72 δόσεις — κεφάλαιο & τόκοι (επιτόκιο 5,84%, €) Στη μέγιστη διάρκεια των 72 δόσεων, οι τόκοι προσθέτουν περίπου 18,8% επί του αρχικού κεφαλαίου. Πίνακας 3 · Συνολικό κόστος αποπληρωμής στις 72 δόσεις Βασική οφειλή Μηνιαία δόση Τόκοι (~) Συνολικό ποσό 5.000 € 83 € 940 € 5.940 € 10.000 € 165 € 1.900 € 11.900 € 15.000 € 248 € 2.820 € 17.820 € 20.000 € 330 € 3.760 € 23.760 € 30.000 € 495 € 5.600 € 35.600 € 50.000 € 825 € 9.400 € 59.400 € Ο κανόνας της ισορροπίας Περισσότεροι μήνες σημαίνουν χαμηλότερη δόση — αλλά και περισσότερους τόκους. Η βέλτιστη επιλογή δεν είναι πάντα η μέγιστη διάρκεια· είναι η μικρότερη διάρκεια που παράγει μια δόση την οποία το νοικοκυριό ή η επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετήσει με ασφάλεια.

04 Τα ψιλά γράμματα Το πάτωμα των 30 ευρώ και ποιοι μένουν εκτός Δεν παίρνουν όλοι 72 δόσεις. Μια ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ ανά φορέα περιορίζει αυτόματα τη διάρκεια για τις μικρές οφειλές — και μια σειρά προϋποθέσεων αποκλείει συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. — ✦ — Για να μην γίνεται κατάχρηση, το πλαίσιο ορίζει ελάχιστη δόση 30 ευρώ τον μήνα προς ΑΑΔΕ ή ΚΕΑΟ. Η συνέπεια είναι αριθμητική: μικρές οφειλές κάτω από 2.160 ευρώ δεν φτάνουν τις 72 δόσεις. Ένα χρέος 1.200 ευρώ ρυθμίζεται σε έως 40 δόσεις, ενώ μόνο από τα 2.160 ευρώ και πάνω «κλειδώνει» η πλήρης εξαετία. Κρίσιμο επίσης: το όριο ισχύει ανά φορέα. Έτσι, ένας οφειλέτης με 1.500 ευρώ στην ΑΑΔΕ και επιπλέον 900 ευρώ στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ λαμβάνει 50 δόσεις για την εφορία και 30 για τα ασφαλιστικά ταμεία —δύο χωριστά δοσολόγια. Το πάτωμα των 30 ευρώ — μέγιστος αριθμός δόσεων ανά ύψος οφειλής Ο μέγιστος αριθμός δόσεων ισούται με την οφειλή διά 30, με ανώτατο όριο τις 72. Το κατώφλι των 72 δόσεων ξεκινά στα 2.160 ευρώ. Πίνακας 4 · Μέγιστος αριθμός δόσεων ανά ύψος οφειλής (όριο 30 €/μήνα) Ύψος οφειλής Μέγιστες δόσεις Ελάχιστη δόση 900 € 30 30 € 1.200 € 40 30 € 1.500 € 50 30 € 1.800 € 60 30 € ≥ 2.160 € 72 ≥ 30 € Ποιοι μένουν εκτός Οι «συνεπείς» — όσοι τηρούν ήδη ενεργή ρύθμιση· δεν επιτρέπεται μεταπήδηση στις 72 δόσεις.

Οφειλές που ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου 2026 (η ρύθμιση αφορά χρέη έως 31 Δεκεμβρίου 2023).

Όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση την τελευταία πενταετία.

Όσοι έχουν αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Επιπλέον, η υπαγωγή είναι «πακέτο»: εντάσσεται το σύνολο των παλαιών χρεών (προ 2024), όχι επιλεκτικά μέρος τους.