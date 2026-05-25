Ασία-σε-ράλι:-Ο-nikkei-225-απογειώθηκε-πάνω-από-τις-65.000-μονάδες

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 65.000 μονάδες τη Δευτέρα 25/5, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ σε μια υποτονική λόγω αργιών συνεδρίαση στην Ασία, καθώς οι πληροφορίες ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν σύντομα οδήγησαν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου και ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με ομαλό και εποικοδομητικό τρόπο», προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους του «να μην βιαστούν για συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος τους».

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 5% μετά τις δηλώσεις Τραμπ, μειώνοντας τις πιέσεις στις αγορές. Είχαν προηγουμένως εκτοξευθεί μετά τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από την αμερικανική κυβέρνηση και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI για τον Ιούλιο υποχώρησαν κατά 5,87% στα 90,93 δολάρια το βαρέλι στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Το Brent Ιουλίου σημείωσε πτώση 5,58%, στα 97,76 δολάρια το βαρέλι.

Ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε πάνω από 3%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 65.408,87 μονάδων, ενώ ο Topix κέρδισε 1,19%.

Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν κατέγραψε επίσης νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τις 43.000 μονάδες, με άνοδο 2,91% στις 43.495,92 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,45%. Ο CSI 300 της Κίνα κέρδισε 0,91%, ενώ ο Nifty 50 της Ινδία σημείωσε άνοδο 1,09%.

Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών, ενώ κλειστές ήταν και οι αμερικανικές αγορές τη Δευτέρα λόγω της αργίας του Memorial Day.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής στη Ηνωμένες Πολιτείες, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 294,04 μονάδες ή 0,58%, κλείνοντας στις 50.579,70 μονάδες και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά και στο κλείσιμο.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,37% στις 7.473,47 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 0,19%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 26.343,97 μονάδες.