Γερμανία: Από το «καλώς ήρθατε» στο επίδομα αναχώρησης

Δέκα χρόνια μετά την «Willkommenskultur» της Άνγκελα Μέρκελ, το Βερολίνο μελετά να οκταπλασιάσει το επίδομα εθελοντικής επιστροφής των Σύριων — και ανακαλύπτει ότι το χρήμα από μόνο του δεν αγοράζει αναχωρήσεις

Από την «Willkommenskultur» στο επίδομα αναχώρησης

Δέκα χρόνια μετά το «Wir schaffen das» —το «θα τα καταφέρουμε»— της Άνγκελα Μέρκελ τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γερμανία αναθεωρεί ριζικά την αφήγησή της. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Focus, μελετά την αύξηση του επιδόματος εθελοντικής επιστροφής για τους Σύριους πρόσφυγες από τα σημερινά περίπου 1.000 ευρώ στα 8.000 ευρώ ανά άτομο — οκταπλασιασμό του κινήτρου εγκατάλειψης της χώρας.

Το επιχείρημα δεν είναι μόνο πολιτικό· είναι και διαχειριστικό. Το ισχύον σύστημα υπολογίζει την ενίσχυση χωριστά για κάθε δικαιούχο, μια διαδικασία χρονοβόρα και πολυέξοδη. Η νέα πρόταση αντικαθιστά αυτή τη λογιστική με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ανά κεφαλή. Πίσω από την απλούστευση κρύβεται μια αλλαγή φιλοσοφίας: το γερμανικό κράτος δεν αντιμετωπίζει πια την επιστροφή ως ανθρωπιστική διευκόλυνση, αλλά ως επένδυση με μετρήσιμη απόδοση.

Η αριθμητική του κράτους: πότε η αποχώρηση βγαίνει φθηνότερη

951.000 Σύριοι ζούσαν στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2025· πάνω από 500.000 με προσωρινό καθεστώς προστασίας — ενώ περίπου 250.000 έχουν ήδη γίνει Γερμανοί πολίτες.

Τα μεγέθη εξηγούν τη βιασύνη. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, περισσότεροι από 951.000 Σύριοι ζούσαν στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2025. Από αυτούς, πάνω από 500.000 διαθέτουν μόνο προσωρινό τίτλο διαμονής, συνδεδεμένο με το καθεστώς πρόσφυγα ή την επικουρική προστασία. Περίπου 250.000 έχουν ήδη αποκτήσει γερμανική υπηκοότητα — και βρίσκονται εκτός κάθε συζήτησης περί επιστροφής.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Έσσης, Ρόμαν Πόζεκ, διατυπώνει τον συλλογισμό ωμά: ενισχύσεις τετραψήφιων ή ακόμη και χαμηλών πενταψήφιων ποσών ανά άτομο αποτελούν συχνά κέρδος για το κράτος, αν συγκριθούν με το μακροπρόθεσμο κόστος των κοινωνικών παροχών.

Ποσά τετραψήφιας ή και χαμηλής πενταψήφιας τάξης ανά άτομο αποτελούν συχνά κέρδος για το κράτος, αν τα συγκρίνεις με το μακροπρόθεσμο κόστος των κοινωνικών παροχών. — Ρόμαν Πόζεκ, υπουργός Εσωτερικών της Έσσης

Η λογική αντέχει στον πρόχειρο υπολογισμό. Αν το πρόγραμμα απευθυνθεί στους 500.000 με προσωρινή προστασία και ανταποκριθεί έστω το 20% — δηλαδή 100.000 άτομα — το άμεσο δημοσιονομικό κόστος αγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό μεγάλο, αλλά μάλλον μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος μιας δεκαετίας σε στέγαση, επιδόματα, υγεία και εκπαίδευση. Στα χαρτιά, η Γερμανία εξαγοράζει σήμερα μια υποχρέωση που αλλιώς θα πλήρωνε με τόκο για χρόνια.

Το προηγούμενο του 1983: όταν το Βερολίνο πλήρωσε τους Τούρκους να φύγουν

Δεν είναι η πρώτη φορά. Το φθινόπωρο του 1983, η κυβέρνηση Χέλμουτ Κολ ψήφισε τον Νόμο για την Προώθηση της Προθυμίας Επιστροφής Αλλοδαπών (Rückkehrhilfegesetz). Με την ανεργία να έχει εκτιναχθεί από το 3,8% του 1980 στο 9,1% μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, το κράτος προσέφερε στους άνεργους «φιλοξενούμενους εργάτες» 10.500 μάρκα συν 1.500 μάρκα για κάθε παιδί, μαζί με την πρόωρη επιστροφή των ασφαλιστικών τους εισφορών, αν εγκατέλειπαν τη χώρα.

Το 1983 περίπου 250.000 άνθρωποι —το 15% του τουρκικού εργατικού δυναμικού— πήραν τα 10.500 μάρκα και έφυγαν. Σχεδόν κανείς δεν επέστρεψε.

Το αποτέλεσμα ήταν μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερες μαζικές επιστροφές στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Όμως το ταξίδι σπάνια ήταν ευτυχισμένο: οι επαναπατριζόμενοι δυσκολεύτηκαν να επανενταχθούν σε μια τουρκική οικονομία που κατέρρεε, ενώ τα παιδιά τους στιγματίστηκαν ως «εκγερμανισμένοι Τούρκοι». Το μάθημα του 1983 είναι διπλό: το χρήμα μπορεί να κινήσει πλήθη, αλλά η επιστροφή δεν είναι ποτέ καθαρή πράξη — μεταφέρει το κόστος, δεν το εξαφανίζει.

Ο στόχος του 80% και η συνάντησή του με την πραγματικότητα

Η πολιτική φιλοδοξία είναι ακόμη πιο τολμηρή. Στις 30 Μαρτίου 2026, στο πλευρό του Σύριου μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ-Σάραα στο Βερολίνο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι το 80% των Σύριων της Γερμανίας θα έπρεπε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μέσα στην επόμενη τριετία. Η δήλωση κράτησε λιγότερο από εικοσιτέσσερις ώρες προτού αρχίσει η οπισθοχώρηση.

Η κατακραυγή ήρθε από τους ίδιους τους εταίρους του. Βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού SPD χαρακτήρισαν τον στόχο «εκτός πραγματικότητας», ενώ οι Πράσινοι κατηγόρησαν τον καγκελάριο ότι «αναστατώνει εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοσύριους». Οικονομολόγοι προειδοποίησαν για κάτι πιο πεζό: μια έξοδος αυτής της κλίμακας θα επιδείνωνε τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού στις κατασκευές, την εφοδιαστική και την υγεία — τομείς όπου οι Σύριοι έχουν καλύψει πραγματικά κενά. Μέχρι το επόμενο πρωί, ο Μερτς διευκρίνιζε ότι το «80%» ήταν η ευχή του αλ-Σάραα, όχι δεσμευτικός κυβερνητικός στόχος. Η απόσταση ανάμεσα στη ρητορική και τη δημογραφία είχε ήδη αποκαλυφθεί.

«Όσοι θέλουν να φύγουν, φεύγουν ούτως ή άλλως»

Εδώ ακριβώς βρίσκεται το παράδοξο που υπονομεύει ολόκληρο το εγχείρημα. Το επίσημο πρόγραμμα εθελοντικής επιστροφής (REAG/GARP), στο οποίο η Συρία προστέθηκε τον Ιανουάριο του 2025, παρήγαγε πενιχρά αποτελέσματα. Μέσα στο 2025, 5.976 άτομα υπέβαλαν αίτηση αναχώρησης για τη Συρία και 3.678 είχαν ήδη φύγει. Το αποκαλυπτικό στοιχείο: περίπου τα τρία τέταρτα όσων επέστρεψαν δεν χρησιμοποίησαν καθόλου το κρατικό κίνητρο.

Με άλλα λόγια, όσοι ήθελαν να φύγουν, έφευγαν ούτως ή άλλως· το ταμείο επιδοτεί μια απόφαση που είχε ήδη ληφθεί. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι αυτοί, αλλά εκείνοι που έχτισαν τη ζωή τους στη Γερμανία — έμαθαν τη γλώσσα, βρήκαν δουλειά, μεγάλωσαν παιδιά που δεν γνώρισαν ποτέ τη Δαμασκό. Γι’ αυτούς, κανένα τετραψήφιο ή πενταψήφιο ποσό δεν είναι αρκετό: το κίνητρο δεν ανταγωνίζεται 8.000 ευρώ, αλλά μια ολόκληρη ζωή. Ο Ντάνιελ Τιμ, ειδικός στο δίκαιο ασύλου, το συνοψίζει: τα επιδόματα είναι ένα λογικό συστατικό, αλλά το χρήμα από μόνο του δεν είναι μαγική λύση — χρειάζεται μείγμα κινήτρων και πίεσης.

Η AfD στο βάθος του κάδρου

Καμία ανάγνωση δεν είναι πλήρης χωρίς το εσωτερικό μέτωπο. Η συζήτηση για τα 8.000 ευρώ ξεσπά τη στιγμή που η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κινείται στα ύψη των δημοσκοπήσεων, κεφάλι με κεφάλι με το κυβερνών CDU/CSU. Η μετανάστευση είναι το καύσιμο της ανόδου της, και κάθε κυβερνητική εξαγγελία περί επιστροφών διαβάζεται ταυτόχρονα ως δημοσιονομικό μέτρο και ως προσπάθεια ανάσχεσης της ακροδεξιάς διαρροής.

Το δίλημμα του Μερτς είναι κλασικό: όσο πιο δυνατά μιλά για απελάσεις και επιστροφές, τόσο νομιμοποιεί την ατζέντα του αντιπάλου που υπόσχεται να την εφαρμόσει πιο σκληρά. Πολλοί στο ίδιο του το κόμμα φοβούνται ότι ο καγκελάριος απελευθέρωσε ένα λαϊκιστικό τζίνι που δεν θα ξαναμπεί στο μπουκάλι. Το επίδομα αναχώρησης, έτσι, δεν είναι μόνο εργαλείο μεταναστευτικής πολιτικής· είναι και κίνηση σε μια εσωτερική παρτίδα όπου το διακύβευμα είναι η ίδια η κυβερνητική σταθερότητα.

Και η Ελλάδα;

Στο άλλο άκρο της ίδιας μεταναστευτικής αλυσίδας στέκεται η Ελλάδα — και η αντίθεση είναι διδακτική. Ενώ το Βερολίνο πληρώνει για να ξαποστείλει, η Αθήνα ξοδεύει πολιτικό και κοινωνικό κεφάλαιο για να αποτρέψει τις αφίξεις στην ίδια την πύλη. Η νέα πίεση δεν έρχεται πια κυρίως από το Αιγαίο, αλλά από τη διαδρομή Λιβύης–Κρήτης, που εντείνεται σταθερά από το 2023. Το καλοκαίρι του 2025 η κυβέρνηση Μητσοτάκη απάντησε με την αναστολή εξέτασης των αιτήσεων ασύλου για όσους φτάνουν από τη Βόρεια Αφρική, με κλειστές δομές στην Κρήτη και με συνομιλίες με τη Λιβύη για την ανάσχεση των πλοιαρίων.

Οι δύο χώρες ενσαρκώνουν τα δύο άκρα του ίδιου αδιεξόδου. Η Ελλάδα, ως σύνορο πρώτης υποδοχής, σηκώνει δυσανάλογο βάρος υπό έναν Κανονισμό του Δουβλίνου που έχει αποτύχει στην πράξη· η Γερμανία, ως τελικός προορισμός, ανακαλύπτει ότι η ένταξη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων δεν αναιρείται με ένα κατ’ αποκοπή ποσό. Και οι δύο εξαρτώνται από την ίδια μεταβλητή: το αν η Συρία —ή η Λιβύη— θα γίνει αρκετά ασφαλής ώστε η επιστροφή να πάψει να είναι ευφημισμός. Όσο αυτή η μεταβλητή παραμένει αβέβαιη, η Ευρώπη θα συνεχίσει να πληρώνει — άλλοι στην είσοδο, άλλοι στην έξοδο — για ένα πρόβλημα που κανένα επίδομα δεν λύνει στη ρίζα του. Ένα μάθημα που το 1983 το είχε ήδη διδάξει, αλλά που, όπως δείχνει το 2026, η Ευρώπη επιμένει να ξεχνά.