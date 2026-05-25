Δήμος-Αθηναίων:-Εξωραϊσμός-της-πλατείας-Δικαιοσύνης-με-την-υποστήριξη-της-visa

«Η πλατεία Δικαιοσύνης, ένα τοπόσημο του κέντρου, ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής ζωής της Αθήνας», δήλωσε o Χάρης Δούκας.

Ανανεωμένο πρόσωπο απέκτησε η πλατεία Δικαιοσύνης επί της οδού Πανεπιστημίου, μεταξύ των οδών Αρσάκη και Σανταρόζα. Ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε εργασίες αποκατάστασης, φθορών, καθαρισμού εγκαταστάσεων της πλατείας καθώς και νέων φυτεύσεων. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Visa for Athens», μια συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και της Visa.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Η πλατεία Δικαιοσύνης, ένα τοπόσημο του κέντρου, ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής ζωής της Αθήνας. Συνδέθηκε για δεκαετίες με τη δημόσια ζωή, τη δημοκρατική έκφραση και την καθημερινή κίνηση της πόλης. Όμως, παρέμεινε για χρόνια ένας ξεχασμένος χώρος. Με την πολύτιμη συνδρομή της Visa, προχωρήσαμε στην ουσιαστική αποκατάσταση της πλατείας, αποδεικνύοντας πως οι συνεργασίες με κοινωνικό αποτύπωμα μπορούν να επιστρέφουν αξία στην ίδια την πόλη».

Ο Antony Cahill, CEO & Regional President, Visa Europe, δήλωσε: «Η Visa διευκολύνει καθημερινά τις απρόσκοπτες και ασφαλείς συναλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις. Μέσα από τη συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, στηρίζοντας το τοπικό εμπόριο, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και αναβαθμίζοντας την καθημερινή εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών».

Η αναβαθμισμένη εικόνα της πλατείας Δικαιοσύνης

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά συστηματικά στην αναβάθμιση πλατειών, πάρκων και δημόσιων χώρων. Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Visa, ανάμεσα στις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι η δημιουργία και ανακατασκευή παιδικών χαρών, καθώς και βελτιώσεις σε σχολικές υποδομές και νηπιαγωγεία της Αθήνας. Το πρόγραμμα «Visa for Athens» στοχεύει στη στήριξη δράσεων που αναβαθμίζουν την πόλη και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Δικαιοσύνης περιλαμβάνουν: