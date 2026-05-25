ΔΕΗ: Πώς κατανεμήθηκαν οι νέες μετοχές στην ΑΜΚ – Στο ταμπλό από 26/5

Την Τρίτη 26 Μαΐου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 228.126.677 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΔΕΗ, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ έκαστη, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, γνωστοποίησε η εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση ύψους 4 δισ. ευρώ συγκέντρωσε προσφορές ύψους 18 δισ. ευρώ από Έλληνες και ξένους επενδυτές και η εταιρεία άντλησε τελικά 4,25 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή και ήταν ίδια στην ελληνική δημόσια προσφορά και τη θεσμική προσφορά.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 954.304.188 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό 17,8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έτσι το ποσό των περίπου 4 δισ. ευρώ, το οποίο είχε θέσει αρχικώς ως στόχο να αντλήσει η Εταιρεία κατά περίπου 4,4 φορές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΔΕΗ, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά η ζήτηση ανήλθε σε 58.744.161 μετοχές, αξίας περίπου 1,09 δισ. ευρώ. Από αυτές, 22.660.398 μετοχές ζητήθηκαν από ιδιώτες επενδυτές και 36.083.763 από ειδικούς επενδυτές. Στη Θεσμική Προσφορά, η ζήτηση έφτασε τις 895.560.027 μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 16,7 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, στο Ελληνικό Δημόσιο κατανεμήθηκαν 69.180.631 νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 30,33% των νέων μετοχών, ενώ στην Aeolus Holdings S.à r.l., οντότητα που συνδέεται με κεφάλαια που συμβουλεύει η CVC, κατανεμήθηκαν 64.412.238 νέες μετοχές, ποσοστό περίπου 28,24%.

Μετά την αφαίρεση των νέων μετοχών που κατανεμήθηκαν στους cornerstone επενδυτές, οι υπόλοιπες 94.533.808 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς. Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά κατανεμήθηκαν 16.327.146 νέες μετοχές, ποσοστό περίπου 17,3%, ενώ στη Θεσμική Προσφορά κατανεμήθηκαν 78.206.662 νέες μετοχές, ποσοστό περίπου 82,7%.

Από τις μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, 13.892.947 νέες μετοχές, δηλαδή περίπου 85,1%, κατανεμήθηκαν σε κατά προτεραιότητα επενδυτές, ενώ οι υπόλοιπες 2.434.199 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν σε υφιστάμενους μετόχους για υπερβάλλον ποσό, σε επενδυτές χωρίς δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής και σε νέους επενδυτές. Παράλληλα, 8.940.352 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές και 7.386.794 σε ιδιώτες επενδυτές.

Κατόπιν της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ανέρχεται πλέον σε 1.481.543.758,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,48 ευρώ η καθεμία.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ, ανέρχονται σε περίπου 4,122 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ και στη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος, συνολικού ύψους περίπου 24,2 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα:

1. 6,7 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ενοποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων ΑΠΕ, προμήθειας, ευέλικτης παραγωγής και λοιπών δραστηριοτήτων) έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, αποθήκευση και CCGT στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, με στόχο την επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 GW έως το 2030,

2. 1,2 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στη Φάση I της ανάπτυξης κέντρου δεδομένων (data center) στην Κοζάνη, με στόχο δυναμικότητα 300 MW σε λειτουργία έως το τέλος του 2028,

3. 1,6 δις για άλλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης, και

4. στον βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.

Επιπλέον, στις 25 Μαΐου ολοκληρώθηκε η πώληση 13.419.217 ιδίων μετοχών της ΔΕΗ, σε τιμή 18,63 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία περίπου 250 εκατ. ευρώ, μέσω εξωχρηματιστηριακής ιδιωτικής τοποθέτησης. Μετά τη συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 9.563.648 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,6% του συνόλου των μετοχών της.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), ο Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζονται κατωτέρω), ανακοινώνουν, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την υπ’αριθμ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την από 20.05.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές (όπως ορίζονται κατωτέρω) συνολικού ποσού €4,25 δις μέσω της διάθεσης συνολικά 228.126.677 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) στην τιμή των €18,63 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 18.05.2026 ανακοινώσεις της (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά (όπως ορίζονται κατωτέρω).

2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω: (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1127/2019, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός») (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Euronext Athens στις 18.05.2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε.(προς το σκοπό αυτό, η «Ημερομηνία Καταγραφής» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») κατά ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), εφόσον συμμετείχαν σχετικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (το «Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

3. Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Τράπεζα Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης.

Σε σχέση με τη Θεσμική Προσφορά, η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η J.P. Morgan SE ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η BofA Securities Europe SA, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Επικεφαλής Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP PARIBAS, η Jefferies GmbH, η Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., η Société Générale και η UniCredit Bank GmbH, Υποκατάστημα Μιλάνου, ενήργησαν ως Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.

4. Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 20 Μαΐου 2026.

5. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθε σε 954.304.188 μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσό €17,8 δις, υπερκαλύπτοντας έτσι το ποσό των περίπου €4 δις, το οποίο είχε θέσει αρχικώς ως στόχο να αντλήσει η Εταιρεία κατά περίπου 4,4 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τις έγκυρες εγγραφές της Συνδυασμένης Προσφοράς:

i) η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 58.744.161 μετοχές, αντιστοιχεί σε ποσό €1.094,4 εκατ. και διαιρείται ως εξής:

α) 22.660.398 μετοχές ζητήθηκαν από Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €422,16 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

β) 36.083.763 μετοχές ζητήθηκαν από Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό €672,24 εκατ. (με βάση την Τιμή Διάθεσης),

ii) Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στην Θεσμική Προσφορά ανήλθε σε 895.560.027 μετοχές και αντιστοιχεί σε ποσό €16,7 δις (με βάση την Τιμή Διάθεσης)

6. Στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς, κατανεμήθηκαν (i) στο Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, 69.180.631 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 30,33% των Νέων Μετοχών, στην Τιμή Διάθεσης και (ii) στην Aeolus Holdings S.à r.l., oντότητα που ανήκει σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. και/ή συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες, κατανεμήθηκαν 64.412.238 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 28,24% των Νέων Μετοχών, στην Τιμή Διάθεσης (από κοινού, οι «Νέες Μετοχές Cornerstone», και οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, μετά την αφαίρεση των Νέων Μετοχών Cornerstone, οι «Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς»).

7. Οι 94.533.808 Νέες Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς κατανεμήθηκαν τελικώς μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής:

(i) 16.327.146 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε περίπου 17,3% του συνόλου των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στη Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

(ii) 78.206.662 Νέες Μετοχές (που αντιστοιχούν σε περίπου 82,7% του συνόλου των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Θεσμική Προσφορά.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Θεσμική Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική Προσφορά δεν είχαν το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

8. Οι 16.327.146 Νέες Μετοχές οι οποίες κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 17,3% του συνόλου των Νέων Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς (οι «Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), κατανεμήθηκαν, σύμφωνα με την από 25.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 18.05.2026 Έγγραφο του Παραρτήματος IX του Κανονισμού που συνέταξε η Εταιρεία (το «Έγγραφο»), βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

(α) 13.892.947 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 85,1% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές.

(β) οι υπόλοιπες 2.434.199 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι περίπου 14,9 % των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν τόσο σε υφιστάμενους μετόχους που εγγράφηκαν για υπερβάλλον ποσό ή δεν είχαν το Δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής επειδή συμμετείχαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Θεσμική Προσφορά, όσο και σε νέους επενδυτές, κατόπιν της κατ’ αναλογία κατανομής για Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, οι οποίες δεν κατανεμήθηκαν επί τη βάσει της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής,

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι 8.940.352 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 54,76% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές και 7.386.794 Νέες Μετοχές Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ήτοι 45,24% των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, σε Ιδιώτες Επενδυτές.

9. Συνεπεία των ανωτέρω, με την από 25.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

10. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €565.754.158,96 με την έκδοση των Νέων Μετοχών, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους ύψους €3.684.245.833,55 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €1.481.543.758,96, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία.

11. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με την εξαίρεση των:

Eurobank Α.Ε., στην οποία κατανεμήθηκαν 20.784 Νέες Μετοχές,

Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στην οποία κατανεμήθηκαν 1.044.030 Νέες Μετοχές (εκ των οποίων 1.027.748 Νέες Μετοχές λόγω μη εκκαθαρισμένων συναλλαγών),

Τράπεζα Optima bank A.E., στην οποία κατανεμήθηκαν 83.445 Νέες Μετοχές.

12. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας που αντλήθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς, ανέρχονται σε περίπου €4.250 εκατ. (228.126.677 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης).

13. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €128,00 εκατ. (προ ΦΠΑ), ανήλθαν σε περίπου €4.122,0 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την προώθηση υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου και για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος ύψους περίπου €24,2 δις.

14. Η πίστωση των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25.05.2026 και η διαπραγμάτευσή στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 26.05.2026.

Η ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Η εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία» ή η «ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι από την 26.05.2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens των 228.126.677 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας μέσω α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (η «Δημόσια Προσφορά») και β) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου σε διασυνοριακή βάση, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και/ή σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του Κανόνα 144A (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), σύμφωνα με την από 16.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 14.5.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»).

Κατόπιν της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €1.481.543.758,96, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία. Δυνάμει της από 25 Μαΐου 2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του ποσού της Αύξησης.

Η Euronext Athens κατά τη συνεδρίαση της 25.05.2026 ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους.

Το καθαρό ποσό κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους περίπου €4.122 εκ. (έναντι συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων περίπου €4.250 εκατ. μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ύψους περίπου €128 εκατ.), θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα VII. «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του από 18.05.2026 εγγράφου που περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (το «Έγγραφο Παραρτήματος ΙΧ»), από τη ΔΕΗ ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μελλοντικές κοινοπραξίες, από το 2026 έως το 2030, ως ακολούθως:

ως μέρος των κατά προσέγγιση €16,7 δις που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει, για κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ενοποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων ΑΠΕ, προμήθειας, ευέλικτης παραγωγής και λοιπών δραστηριοτήτων) έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, αποθήκευση και CCGT στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, με στόχο την επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 GWέως το 2030,

ως μέρος των κατά προσέγγιση €1,2 δις που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει, για κεφαλαιουχικές δαπάνες στη Φάση I της ανάπτυξης κέντρου δεδομένων (data center) στην Κοζάνη, με στόχο δυναμικότητα 300 MW σε λειτουργία έως το τέλος του 2028,

ως μέρος των κατά προσέγγιση €1,6 δις για άλλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης, και

στον βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.

Οι ανωτέρω κεφαλαιουχικές δαπάνες υπό (α), (β) και (γ) προορίζονται να διατεθούν στα σχετικά έργα με τη χρονολογική σειρά που τα σχετικά έργα θα υλοποιούνται κατά την κρίση της Εταιρείας κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα VII. «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του Εγγράφου Παραρτήματος ΙΧ, σε περίπτωση που τα καθαρά έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς διατεθούν στα παραπάνω μέσω εταιρείας του Ομίλου (εκτός της Εταιρείας), κοινοπραξίας ή ειδικού σκοπού εταιρείας, η σχετική διάθεση θα πραγματοποιείται μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου ή μέσω ενδοομιλικού δανείου προς το συγκεκριμένο φορέα από τη ΔΕΗ, ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Εν αναμονή της τελικής αξιοποίησης των εσόδων όπως περιγράφεται παραπάνω, η Εταιρεία ενδέχεται να επιλέξει να τα διαθέσει για συνήθεις πράξεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης μετρητών στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς της, ή να τα επενδύσει προσωρινά σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή άλλα προϊόντα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Περαιτέρω, την 25.05.2026 ολοκληρώθηκε η πώληση 13.419.217 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 3,63% του, προ της Αύξησης, καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμή €18,63 ανά μετοχή και συνολική αξία περίπου €250 εκατ. Η συναλλαγή εκτελέστηκε εξωχρηματιστηριακά (OTC) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 9.563.648 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,6% του συνόλου των μετοχών της, όπως διαμορφώθηκε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης.