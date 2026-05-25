Εκτίναξη τραπεζών, ράλι 2,07% στο Χρηματιστήριο – Ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε δυναμικά πάνω από τις 2.300 μονάδες

Ισχυρό ανοδικό ξέσπασμα κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τον τραπεζικό κλάδο να λειτουργεί ως καθαρός οδηγός της αγοράς. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.318,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,07% (+47,01 μονάδες) και ανακτώντας με άνεση το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων, από το οποίο είχε αποκοπεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις (προηγούμενο κλείσιμο στις 2.271,72 μονάδες). Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 166,34 εκατ. ευρώ, με τη ρευστότητα να συγκεντρώνεται όπως πάντα στις βαριές τραπεζικές μετοχές.

Εικόνα δεικτών και τζίρος

Η άνοδος ήταν καθολική στους βασικούς δείκτες, με τους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης και ιδίως τις τράπεζες να υπεραποδίδουν.

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή % Μεταβολή (μον.) Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.318,73 +2,07% +47,01 FTSE/ATHEX Large Cap 5.888,86 +2,24% +128,87 Τραπεζικός (ΔΤΡ) 2.638,50 +2,67% +68,58 FTSE/ATHEX Χρημ/κών Υπηρεσιών 12.337,93 +2,65% +318,96 FTSE/ATHEX All-Share (FTSEA) 1.390,46 +2,19% +29,79 ATHEX ESG 2.752,28 +2,13% +57,39

Ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) πρωταγωνίστησε με κέρδη 2,67%, ξεπερνώντας σε ένταση τον Γενικό Δείκτη και επιβεβαιώνοντας ότι το ράλι «πατούσε» κατά κύριο λόγο στις συστημικές τράπεζες. Από τα 166,34 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 125,9 εκατ. ευρώ (περίπου το 76%) προήλθαν από τις μετοχές του FTSE Large Cap, ένδειξη ότι το «έξυπνο» χρήμα κινήθηκε στους δείκτες βαρύτητας.

Όσον αφορά τον όγκο, σε επίπεδο δεικτών δεν δημοσιοποιήθηκε σχετικό στοιχείο· σε επίπεδο μετοχών, ωστόσο, οι μεγαλύτεροι όγκοι καταγράφηκαν στις Alpha Bank (4,04 εκατ. τεμάχια) και Eurobank (3,68 εκατ. τεμάχια), με την Πειραιώς (1,9 εκατ.) και τη ΔΕΗ (1,68 εκατ.) να ακολουθούν. Με βάση την ενδοσυνεδριακή απεικόνιση, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, εντός ενός σχετικά στενού εύρους της τάξης των ~20 μονάδων (περίπου 2.300–2.322 μονάδες), χωρίς να πλησιάσει σε καμία φάση το προηγούμενο κλείσιμο, ενώ το τελικό κλείσιμο στις 2.318,73 τοποθετήθηκε κοντά στα ενδοσυνεδριακά υψηλά.

Πρωταγωνιστές της συνεδρίασης

Στο ταμπλό κυριάρχησε το πράσινο, με τις τράπεζες και επιλεγμένους τίτλους υποδομών/ενέργειας να τραβούν την ανηφόρα.

Στην κορυφή των ανοδικών

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβολή % Μεταβολή (€) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 42,90 +5,67% +2,30 Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 3,718 +5,00% +0,177 Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 3,874 +4,76% +0,176 ΔΕΗ 21,20 +2,91% +0,60 Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 8,746 +2,80% +0,238 Metlen (MTLN) 39,90 +2,68% +1,04 Jumbo (ΜΠΕΛΑ) 22,58 +2,36% +0,52 Allwyn (ALWN) 12,18 +2,35% +0,28

Υπό πίεση

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβολή % Μεταβολή (€) Bank of Cyprus (BOCHGR) 9,20 −3,36% −0,32 ΟΤΕ 18,53 −0,91% −0,17 Coca-Cola HBC (EEE) 49,60 −0,30% −0,15

Η Alpha Bank ξεχώρισε με κέρδη ακριβώς 5,00%, ενώ η Eurobank (+4,76%) και η Πειραιώς (+2,80%) ολοκλήρωσαν την τραπεζική εικόνα· η Εθνική κινήθηκε πιο συγκρατημένα (+1,98% στα 14,435 ευρώ). Εκτός τραπεζών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν ο κορυφαίος τίτλος της υψηλής κεφαλαιοποίησης (+5,67%), ενώ άνοδο πάνω από 2,5% κατέγραψε και η Metlen. Στον αντίποδα, η Bank of Cyprus αποτέλεσε τη σημαντικότερη εξαίρεση με απώλειες 3,36%, με τον ΟΤΕ και την Coca-Cola HBC να υποχωρούν οριακά και τη ΔΑΑ να κλείνει αμετάβλητη στα 10,15 ευρώ.

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής σκοπιάς, η σημερινή συνεδρίαση είχε ποιοτικά χαρακτηριστικά «επιβεβαίωσης». Ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο ανέκτησε, αλλά κατοχύρωσε με κλείσιμο τη ζώνη των 2.300 μονάδων, που τις προηγούμενες ημέρες λειτουργούσε ως αντίσταση. Η ανοδική διάσπαση συνοδεύτηκε από κλείσιμο κοντά στα υψηλά ημέρας — στοιχείο που συνήθως υποδηλώνει ότι η αγοραστική πίεση διατηρήθηκε έως το τέλος και δεν υπήρξε ουσιαστική κατοχύρωση κερδών.

Στα επίπεδα στήριξης, η ζώνη των 2.300 μονάδων μετατρέπεται πλέον σε πρώτη γραμμή άμυνας· τυχόν υποχώρηση θα έβρισκε επόμενες στηρίξεις στο προηγούμενο κλείσιμο των 2.271,72 μονάδων και, βαθύτερα, στην κρίσιμη περιοχή των 2.260–2.250 μονάδων, η οποία αποτελεί το «κάτω όριο» του βραχυπρόθεσμου καναλιού. Από την πλευρά των αντιστάσεων, το άμεσο εμπόδιο εντοπίζεται στην περιοχή των 2.330–2.340 μονάδων, και σε περίπτωση υπέρβασής της ανοίγει ο δρόμος προς τα πρόσφατα τοπικά υψηλά.

Όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους δείκτες τάσης, ο ΓΔ παραμένει άνετα πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών (ΚΜΟ 200), ο οποίος συνεχίζει να έχει ανοδική κλίση — επιβεβαιώνοντας ότι η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, παρά τη διόρθωση των προηγούμενων εβδομάδων. Η σημερινή αντίδραση, μετά το πρόσφατο «βούτημα» προς τις 2.211 μονάδες, αναβαθμίζει την τεχνική εικόνα: οι ταλαντωτές μομέντουμ (τύπου RSI) ανακάμπτουν από ουδέτερα επίπεδα προς το ανοδικό μισό, χωρίς να έχουν εισέλθει σε ζώνη υπεραγορασμένου, ενώ μια συνεδρίαση τέτοιας έντασης συνήθως ευνοεί τον σχηματισμό θετικής διασταύρωσης στον MACD.

Καθοριστική για τη συνέχεια παραμένει η συμπεριφορά του τραπεζικού δείκτη: με κέρδη 2,67%, ο ΔΤΡ ηγήθηκε της κίνησης και, εφόσον διατηρήσει το μομέντουμ, μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής για τον Γενικό. Η εικόνα παραμένει εποικοδομητική όσο ο ΓΔ κρατά τις 2.300 μονάδες σε επίπεδο κλεισίματος· απώλεια αυτού του ορίου θα έδινε στην κίνηση χαρακτήρα τεχνικής αναλαμπής αντί συνέχισης της τάσης.

Διεθνές φόντο

Η εγχώρια αγορά κινήθηκε χωρίς την «πυξίδα» της Wall Street, καθώς τα αμερικανικά χρηματιστήρια παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα 25 Μαΐου για την αργία της Memorial Day, με NYSE και Nasdaq να επαναλειτουργούν την Τρίτη 26 Μαΐου· κλειστή ήταν και η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ. Η απουσία ρευστότητας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού οδήγησε σε σχετικά πιο «ρηχή» διεθνή συνεδρίαση, στην οποία ωστόσο οι ευρωαγορές διατήρησαν θετικό πρόσημο.

Το κυρίαρχο θέμα παραμένει η γεωπολιτική: η αγορά συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν, με τις ελπίδες αποκλιμάκωσης να ενισχύονται έπειτα από πληροφορίες ότι η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 95%. Η προοπτική εκτόνωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η σταδιακή αποσυμπίεση του «γεωπολιτικού ασφαλίστρου» (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές ενέργειας και τον φόβο για το Στενό του Ορμούζ) λειτουργεί υποστηρικτικά για τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία. Υπενθυμίζεται πάντως ότι το μακροοικονομικό υπόβαθρο παραμένει εύθραυστο: η Κομισιόν έχει υποβαθμίσει την πρόβλεψη ανάπτυξης της Ευρωζώνης για το 2026, ενώ η ίδια η Γερμανία περιέκοψε τις εκτιμήσεις της επικαλούμενη ρητά τον πόλεμο στο Ιράν και τις πιέσεις στην ενέργεια.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η εικόνα παραμένει «σφιχτή». Στις ΗΠΑ, ο νέος πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, αναλαμβάνει καθήκοντα με φόντο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό. Παράλληλα, μεγάλοι οίκοι της Wall Street, όπως Goldman Sachs και Bank of America, έχουν μεταθέσει χρονικά τις προβλέψεις τους για μειώσεις επιτοκίων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αναταράσσει τις αγορές πετρελαίου και ενισχύει τον πληθωρισμό· οι επενδυτές πλέον τιμολογούν την επόμενη μείωση επιτοκίων για το διάστημα μέσα–τέλη του 2027, με ορισμένους να ποντάρουν ακόμη και σε αύξηση πριν από οποιαδήποτε χαλάρωση. Το «υψηλότερα για περισσότερο» περιβάλλον επιτοκίων, αν και αρνητικό για τις αποτιμήσεις ευρύτερα, θεωρείται από αρκετούς αναλυτές ευνοϊκό για τα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών — γεγονός που εξηγεί εν μέρει τη σημερινή υπεραπόδοση του κλάδου στο ΧΑ.

Γνώμες ειδικών

Το γενικότερο κλίμα των αναλυτών για την ελληνική αγορά, και κυρίως για τις τράπεζες, παραμένει εποικοδομητικό:

διατηρεί σύσταση «αγορά» για το σύνολο των συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς) και προχώρησε πρόσφατα σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων για Eurobank και Πειραιώς· το βασικό της σενάριο προβλέπει αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά 75 μονάδες βάσης στο β’ εξάμηνο του 2026 πριν από αντίστροφη πορεία από τα μέσα του 2027, εκτιμώντας ότι το νέο επιτοκιακό περιβάλλον θα ενισχύσει σημαντικά τα καθαρά έσοδα από τόκους. Η Euroxx Securities , σε έκθεσή της με τίτλο «Growth story at a discount», αναβάθμισε τις τιμές-στόχους των τραπεζών, με top picks τη Eurobank (στόχος 5,3 ευρώ, περιθώριο ~31%) και την Alpha Bank (στόχος 5,2 ευρώ, περιθώριο ~37%), ενώ έθεσε στόχους 18,8 ευρώ για την Εθνική και 11,0 ευρώ για την Πειραιώς, με συστάσεις υπεραπόδοσης για όλες.

, σε έκθεσή της με τίτλο «Growth story at a discount», αναβάθμισε τις τιμές-στόχους των τραπεζών, με top picks τη Eurobank (στόχος 5,3 ευρώ, περιθώριο ~31%) και την Alpha Bank (στόχος 5,2 ευρώ, περιθώριο ~37%), ενώ έθεσε στόχους 18,8 ευρώ για την Εθνική και 11,0 ευρώ για την Πειραιώς, με συστάσεις υπεραπόδοσης για όλες. Σε επίπεδο αγοράς, η Morgan Stanley εστιάζει στον καταλύτη της αναβάθμισης: εκτιμά ότι FTSE Russell και STOXX θα προχωρήσουν στην αναβάθμιση της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2026, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρές παθητικές εισροές περίπου 700 εκατ. δολαρίων, τη στιγμή που μόλις το 12% των ευρωπαϊκών funds διαθέτει σήμερα έκθεση στην ελληνική αγορά — δηλαδή υπάρχει σημαντικό περιθώριο για νέες ροές.

Από πλευράς τεχνικής ανάλυσης, οι εγχώριες αναλύσεις τοποθετούν την κρίσιμη ζώνη στήριξης στις 2.260–2.250 μονάδες, καθιστώντας τη σημερινή ανάκτηση των 2.300 μονάδων τεχνικά σημαντική.

Βραχυπρόθεσμα, το βλέμμα της αγοράς στρέφεται και στην επικείμενη αναθεώρηση των δεικτών MSCI, οι αλλαγές της οποίας τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της 29ης Μαΐου — ένας παράγοντας που μπορεί να αυξήσει τη μεταβλητότητα και τους όγκους από παθητικά και ενεργητικά χαρτοφυλάκια προς το τέλος της εβδομάδας.