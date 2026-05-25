Ευρωαγορές:-Σε-ρυθμούς-ράλι-με-«καύσιμο»-τη-Μέση-Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν τη Δευτέρα (25/5) τα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 2 Μαρτίου, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη 1,04% στις 631,64 μονάδες, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν κοινή επίθεση κατά του Ιράν πριν από περισσότερο από δύο μήνες.

Ο γαλλικός CAC 40 τερμάτισε με άνοδο 1,76% στις 8.258,26 μονάδες και ο γερμανικός DAX έκλεισε στις 25.393,93 μονάδες με +2,03%.

Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου έμεινε κλειστό, λόγω αργίας.

Ωστόσο, και στην περιφέρεια οι δείκτες έκλεισαν στα «πράσινα», με τον ιταλικό ΜΙΒ να αγγίζει τις 50.220,35 μονάδες με κέρδη 1,43% και τον ισπανικό ΙΒΕΧ να κλείνει στις 18.387,40 μονάδες με «άλμα» της τάξης του 2,24%.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ακολούθησαν το θετικό κλίμα της Ασίας, όπου ο ιαπωνικός Nikkei 225 ξεπέρασε τις 65.000 μονάδες για πρώτη φορά, έπειτα από αναφορές ότι το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξει σύντομα, γεγονός που οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου και ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με οργανωμένο και εποικοδομητικό τρόπο», προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του «να μην βιαστούν για συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος τους».

Παράλληλα, οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης υποχώρησαν, καθώς η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες το Σαββατοκύριακο μείωσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και περιόρισε τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Οι αποδόσεις των γερμανικών 2ετών ομολόγων, που είναι πιο ευαίσθητες στις προσδοκίες για τα επιτόκια, υποχώρησαν πάνω από 9 μονάδες βάσης στο 2,546%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Μαΐου.

Στο εταιρικό πεδίο, η μετοχή της Delivery Hero σημείωσε άνοδο άνω του 10%, μετά από δημοσίευμα των Financial Times ότι η αμερικανική Uber εξετάζει βελτιωμένη προσφορά για τη γερμανική εταιρεία διανομής φαγητού.

Η Delivery Hero επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της το Σάββατο ότι έλαβε πρόταση εξαγοράς από την Uber στα 33 ευρώ (38,29 δολάρια) ανά μετοχή, κάτι που αποτιμά την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας σε πάνω από 10 δισ. ευρώ.

Η γερμανική εταιρεία πρόσθεσε ότι «παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της ανασκόπησης και περαιτέρω ενημερώσεις θα δοθούν όταν κριθεί απαραίτητο ή σκόπιμο».