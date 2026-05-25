Ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-σε-άνοδο-με-«καύσιμο»-τις-ελπίδες-για-συμφωνία-ΗΠΑ–Ιράν

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές άνοιξαν ανοδικά τη Δευτέρα 25/5, καθώς τις τελευταίες ώρες ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα των συνεδριάσεων, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 σημειώνει άνοδο 0,66% στις 629,22 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος. Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,91% στις 25.154,34 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 1,14% στις 8.208,37 μονάδες. Ο δείκτης του Ηνωμένου Βασιλείου FTSE 100 παρέμεινε κλειστός λόγω αργίας.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX κερδίζει 1,57% στις 18.267,75 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου αυξάνεται κατά 0,83% στις 49.919,50 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ακολουθούν την ανοδική πορεία των ασιατικών χρηματιστηρίων, όπου ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 65.000 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ σε υποτονικές λόγω αργιών συναλλαγές.

Η άνοδος στις αγορές αποδίδεται κυρίως στις προσδοκίες ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν σύντομα, εξέλιξη που οδήγησε σε πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου και ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με ομαλό και εποικοδομητικό τρόπο», προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές του «να μην βιαστούν», καθώς «ο χρόνος είναι με το μέρος τους».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές αναμένεται να καταγράψουν πέμπτη συνεχόμενη ημέρα ανόδου, συνεχίζοντας το ράλι της Παρασκευής.

Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της Delivery Hero ενισχύθηκε πάνω από 10% στο άνοιγμα, μετά από δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι η αμερικανική Uber εξετάζει βελτιωμένη προσφορά εξαγοράς για τη γερμανική εταιρεία. Η Delivery Hero επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει πρόταση ύψους 33 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αποτιμά την εταιρεία σε πάνω από 10 δισ. ευρώ.