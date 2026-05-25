Η-«ακτινογραφία»-των-φορο-εσόδων-του-α’-τετραμήνου:-Ποια-υπεραπέδωσαν,-ποια-δεν-πέρασαν-τον-πήχη

Αυξημένα κατά 2,11 δισ. έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το α’ τετράμηνο του έτους, ενώ τα έσοδα από τους φόρους ανήλθαν σε 22,664 δισ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 25,175 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται κυρίως στην είσπραξη, κατά τον μήνα Απρίλιο, της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους 884 εκατ. ευρώ, η οποία είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Ιούνιο 2026, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά 461 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 22,664 δισ. ευρώ, και περιλαμβάνουν: (α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε, και (β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ποσά αυτά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22,223 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 118 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,998 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 253 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 2,024 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 181 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,314 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 20 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 7,086 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 185 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 51 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 112 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 124 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Σημειώνεται επίσης ότι τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 3.129 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.207 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της νωρίτερης είσπραξης ποσού 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως προαναφέρθηκε. Επιπλέον, ποσό 2.098 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 313 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 989 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου αυτού, τα ανωτέρω έσοδα ανήλθαν σε 683 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 262 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 976 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 218 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 213 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 148 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οριακά αυξημένα έναντι του στόχου τα φορο-έσοδα τον Απρίλιο

Εστιάζοντας στα στοιχεία του Απριλίου 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,667 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,425 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξαιτίας κυρίως της είσπραξης τον Απρίλιο ποσού 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και των αυξημένων εσόδων ΠΔΕ κατά 260 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 5,482 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 15 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,595 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 121 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 560 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 37 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 35 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1.356 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 144 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 132 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 4 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 15 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 1,295 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,146 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 884 αφορά έσοδα από το ΤΑΑ, όπως προαναφέρθηκε, ενώ ποσό 344 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 231 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 338 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 191 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 221 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 36 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 29 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.