Η-διώρυγα-που-αλλάζει-το-εμπόριο-της-Κίνας

Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο, κατασκευαστικό έργο της Κίνας εδώ και αιώνες: Μια διώρυγα μήκους 134 χιλιομέτρων που θα συνδέει την ενδοχώρα της με το λιμάνι του Χαϊνάν, στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Η κατασκευή της Διώρυγας Πίνγκλου, όπως ονομάζεται ξεκίνησε το 2022 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Το έργο έχει στόχο να επιταχύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων από την ενδοχώρα, να μειώσει το κόστος και να εμβαθύνει τους εμπορικούς δεσμούς με τη Νοτιοανατολική Ασία.

Γιατί το Πεκίνο επένδυσε 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα τέτοιο έργο; «Η Διώρυγα Πίνγκλου έχει σχεδιαστεί να δέχεται πλοία έως 5.000 τόνων και ο στόχος είναι να δοθεί στις εσωτερικές περιοχές της Κίνας , που βρίσκονται μακριά από τις λαμπερές και πλούσιες μητροπόλεις της ανατολικής ακτής, ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στους παγκόσμιους θαλάσσιους δρόμους ενισχύοντας την τοπική βιομηχανία και το εμπόριο με τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της χώρας: τον Σύνδεσμο Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)», λένε Κινέζοι αξιωματούχοι.

«Το Πεκίνο έμεινε άλλωστε σχεδόν αλώβητο από τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ, αντισταθμίζοντας εν μέρει την πτώση κατά 20% των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αύξηση 13,4% των εξαγωγών προς τις χώρες του ASEAN», λένε οι ίδιες πηγές.

Εγκαίνια τον Σεπτέμβριο

«Το έργο έχει εισέλθει στην τελική φάση κατασκευής και, εκτός απρόβλεπτων καθυστερήσεων, οι πρώτες δοκιμές διέλευσης των πλοίων θα ξεκινήσουν τον επόμενο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της 23ης Διεθνούς Εκθεσης Κίνας-ASEAN, στο Νανίγκ.

Το κανάλι συνδέει άλλωστε το Νανίνγκ, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Γκουανγκσί της Κίνας, με τον Κόλπο Τονκίν,. Ακολουθεί τον ποταμό Τσιντζιάνγκ σε μεγάλο μέρος, πριν φτάσει στην ακτή.

Με απλά λόγια, η διώρυγα Πίνγκλου έχει ως στόχο να συνδέσει την ποτάμια ναυτιλία εντός της Κίνας με τις ωκεάνιες διαδρομές. Το κανάλι θα μειώσει κατά περίπου 560 χιλιόμετρα τις σημερινές διαδρομές από την ενδοχώρα στη θάλασσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα χύδην υλικά και τα μεταποιημένα προϊόντα που διακινούνται σε μεγάλους όγκους»

Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση έχει υπολογιστεί σε περισσότερα από 5,2 δισεκατομμύρια γιουάν ετησίως, ή περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω των μικρότερων χρόνων ταξιδιού και της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμων.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Πεκίνο, οι αρχές έχουν ήδη δαπανήσει σχεδόν το 90% του προγραμματισμένου προϋπολογισμού του έργου, σηματοδοτώντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της διώρυγας έχει ολοκληρωθεί, μαζί με τις περισσότερες από τις 27 γέφυρες.

Νέος εμπορικός διάδρομος

Η Διώρυγα θα μειώσει επίσης την απόσταση που απαιτείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από τις εσωτερικές επαρχίες της Κίνας στη Σιγκαπούρη, κατά 740 χιλιόμετρα.

Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από ο κανάλι Πίνγκλου, θα διοχετεύονται στο Νέο Διεθνή Εμπορικό Διάδρομο Ξηράς-Θάλασσας (ILSTC) , που σχεδιάστηκε από τη Σιγκαπούρη και την Κίνα το 2015.

Η κινεζική εφημερίδα Securities Times ανέφερε ότι η διώρυγα Πίνγκλου θα συνδέσει το Νανίνγκ με το νησί Χαϊνάν, που το Πεκίνο μετατρέπει σε κόμβο ελεύθερου εμπορίου.

Στρατηγική κίνηση

Αναφορικά τέλος, με το περιβαλλοντικό ερώτημα, οι κατασκευαστές της διώρυγας λένε ότι το έργο περιλαμβάνει 36 οικολογικές ζώνες διατήρησης της άγριας ​​ζωής.

Ερευνητές προειδοποιούν πάντως ότι τα κανάλια μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμους κινδύνους εάν φέρουν αλμυρό νερό πιο βαθιά στην ενδοχώρα ή συγκεντρώνουν τη ρύπανση σε τμήματα που τα νερά κινούνται αργά.

Για την Κίνα , πάντως, η νέα διώρυγα είναι μια στρατηγική κίνηση θεμελιώδους σημασίας για μια ανάπτυξη προσανατολισμένη προς τον νότο και θα λειτουργήσει ως σύνδεσμος μεταξύ των δυτικών επαρχιών του «Δράκου» και του υπόλοιπου κόσμου