Η-συμφωνία-θα-είναι-«σπουδαία-και-ουσιαστική»-ή-«δεν-θα-υπάρξει»:-Νέα-ανάρτηση-Τραμπ-για-τις-διαπραγματεύσεις-με-Ιράν

Με επίθεση κατά των Δημοκρατικών και μερίδας Ρεπουμπλικανών, συνδύασε ο Ντόναλντ Τραμπ τις συζητήσεις που γίνονται με το Ιράν, σε πρωινή του ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε βουλευτές του κόμματος της αντιπολίτευσης πως με όσα διαδίδουν για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, προκαλούν «διχασμό και απώλειες», ενώ ξεκαθάρισε πως αν η συμφωνία δεν είναι «σπουδαία και ουσιαστική» για την Ουάσινγκτον, τότε «δεν θα υπάρξει συμφωνία».

«Γελάω με όλους τους «Dumocrats» (ηλίθιοι Δημοκράτες), τους RINO (δήθεν Ρεπουμπλικανοί) και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που συνάπτω με το Ιράν, πράγματα που δεν έχουν καν συζητηθεί ακόμα, αδύναμους και αναποτελεσματικούς ανθρώπους όπως ο αποτυχημένος γερουσιαστής Τομ Τίλις (που σύντομα θα αποχωρήσει από το αξίωμα!), ο Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος μόλις υπέστη μια συντριπτική ήττα στις προκριματικές, ο πραγματικά άθλιος βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας μεγάλος αχρείος που ηττήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από έναν σπουδαίο Αμερικανό πατριώτη (που υποστηρίχθηκε από τον «ΤΡΑΜΠ») αφού έδειξε τεράστια απιστία προς το Κόμμα του (και τη Χώρα του!), και σχεδόν όλους τους Δημοκρατικούς, ανθρώπους που έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους, υποστηρίζοντας συνεχώς κακή πολιτική και ακόμη χειρότερους υποψηφίους, αλλά είναι συνεχώς επικριτικοί για κάθε φανταστική νίκη που έχω. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε σπίτι και να ξεκουραστούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δημιουργούν διχασμό και απώλειες. Με άλλα λόγια, είναι χαμένοι!» ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής JCPOA (η συμφωνία για τα πυρηνικά) που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία ήταν ένας άμεσος και ανοιχτός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν. Όχι, δεν κάνω τέτοιες συμφωνίες!» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Πρόοδος στις συνομιλίες, χωρίς προοπτική ταχείας επίτευξης συμφωνίας

Επίσκεψη στην Τεχεράνη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, διπλωματικές επαφές στον Κόλπο και θετικές δηλώσεις και των δύο πλευρών: η κατάσταση, σε αδιέξοδο εδώ και εβδομάδες, φάνηκε να οδηγείται σε απεμπλοκή το Σάββατο, ανακουφίζοντας τις αγορές, όπου οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κάτω από το όριο των 100 δολαρίων.

Ωστόσο σήμερα, η Τεχεράνη διευκρίνισε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν άφησε περιθώρια για την προοπτική επικείμενης συμφωνίας, έπειτα από το αντιφατικά μηνύματα των τελευταίων 48 ωρών.

Το Ιράν ανέφερε πρόοδο ως προς σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί μνημονίου κατανόησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

Το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, πρόσθεσε τονίζοντας ότι οι μεταβολές στις θέσεις των Αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα για την επίτευξη συμφωνίας.

«Είναι ακριβές να πούμε ότι έχουμε φθάσει σε συμπεράσματα ως προς μεγάλο μέρος των συζητούμενων θεμάτων. Αλλά από αυτό μέχρι να πούμε ότι επίκειται η υπογραφή μίας συμφωνίας, αυτό κανείς δεν μπορεί να το δηλώσει», είπε.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ διευκρίνισε ότι το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη λήψη μέτρων εκ μέρους του Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης μετριάσει τις ελπίδες για σύντομη επίτευξη συμφωνίας. «Οπως είπε ο πρόεδρος, δεν βιάζεται, δεν θα κλείσει μία κακή συμφωνία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από το Νέο Δελχί.

«Είτε θα επιτύχουμε μία καλή συμφωνία, είτε θα βρούμε άλλη λύση», πρόσθεσε την ώρα που το Ισραήλ επιμένει στην ανάγκη «πλήρους εξουδετέρωσης της πυρηνικής απειλής».

Τέλη ναυσιπλοΐας

Οι αγορές προτιμούν να συγκρατήσουν ότι έχει καταγραφεί πρόοδος με την ελπίδα ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός τους από την Τεχεράνη από την έναρξη του πολέμου έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου.

Το Brent της Βόρειας Θάλασσας βρισκόταν σήμερα το πρωί στα 98,36 δολάρια το βαρέλι (-5%), κάτω από το όριο των 100 δολαρίων για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αγορές παρέμειναν στο πράσινο.

Κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, αλλά η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να τελεί υπό το κράτος του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Θέλοντας να αφήσει ένα παράθυρο συμβιβασμού, το Ιράν έκανε σήμερα λόγο για «τέλη ναυσιπλοΐας» και όχι «τέλη διοδίων» που επιβάλλονται στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιβάλλει τέλη για τις «υπηρεσίες ναυσιπλοΐας» μάλλον, παρά τέλη διοδίων, στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες ναυσιπλοΐας, καθώς και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και την Θάλασσα του Ομάν επιβάλλουν την είσπραξη ορισμένων τελών», είπε επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει την επιβολή τελών διοδίων».

Και σε αντάλλαγμα ζητά την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, αποκλεισμού που ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να διατηρήσει «μέχρι την επίτευξη, επικύρωση και υπογραφή συμφωνίας».

Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και λιβανικό μέτωπο

Άλλο σημείο τριβής, τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών αυτών στοιχείων και την θέσπιση μηχανισμού που θα εγγυηθεί την αποδέσμευση και των υπολοίπων, σύμφωνα με «ενημερωμένη πηγή» που επικαλείται το Tasnim και διευκρινίζει ότι παραμένουν οι διαφορές ως προς το θέμα αυτό.

Τέλος, μένει το μέτωπο του Λιβάνου. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα μέτωπα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου του λιβανικού μετώπου, ενώ η Χεζμπολάχ δηλώνει πεπεισμένη ότι ο σύμμαχός της, η Τεχεράνη, δεν θα την εγκαταλείψει.

Ωστόσο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπισθεί τον εαυτό του.