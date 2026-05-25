Η-Τράπεζα-του-Ισραήλ-μείωσε-τα-επιτόκια-εν-μέσω-ανόδου-του-σέκελ,-ελπίζοντας-σε-τερματισμό-του-πολέμου-με-το-Ιράν

Η Τράπεζα του Ισραήλ αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια στο 3,75%, με το σέκελ την ίδια ώρα να ισχυροποιείται, μετριάζοντας τον πληθωρισμό και εν αναμονή των αυξημένων προοπτικών για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Η κεντρική τράπεζα μειώσε το κόστος δανεισμού από 4% σε 3,75%, σηματοδοτώντας τη δεύτερη μείωση του επιτοκίου φέτος. Στις δύο προηγούμενες αποφάσεις της για τα επιτόκια τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο, η Τράπεζα του Ισραήλ άφησε το κόστος δανεισμού σε αναμονή, μετά από δύο μειώσεις τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο, αντίστοιχα.

«Εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική γεωπολιτική αβεβαιότητα, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφέρει η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν «είχε αντίκτυπο στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα και τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ανάκαμψη».

Ο πληθωρισμός

Η κεντρική τράπεζα σημειώνει ότι «ο πληθωρισμός στο Ισραήλ παραμένει γύρω στο μέσο του στόχου». Ο ετήσιος πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν σταθερός στο 1,9% και παρέμεινε εντός του εύρους-στόχου της κυβέρνησης, μεταξύ 1% και 3%.

Το σέκελ έχει εκτοξευθεί σε υψηλό 33 ετών και διαπραγματεύεται σήμερα περίπου στα 2,89 ανά δολάριο.

- Times of Israel