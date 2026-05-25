Κάνναβη-και-ασβέστης:-Κερδίζει-έδαφος-το-υλικό-που-μονώνει-15-φορές-περισσότερο-από-το-σκυρόδεμα

Η βιομηχανική κάνναβη αποτελεί τη βάση για ένα πρωτοποριακό, οικολογικό μονωτικό υλικό, το οποίο δημιουργείται από την ανάμειξη του ξυλώδους κορμού του φυτού με ασβεστοπολτό και νερό. Η χρήση του επιστρέφει δυναμικά στην οικοδομική δραστηριότητα των ΗΠΑ μετά από σχεδόν έναν αιώνα απαγόρευσης της καλλιέργειας καθώς η ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν διέκρινε τη βιομηχανική κάνναβη από τις ποικιλίες με υψηλά επίπεδα ψυχοδραστικών ενώσεων.

Το τοπίο άλλαξε καθώς πλέον εγκρίθηκε επίσημα η ενσωμάτωση στον International Residential Code του 2024. Αντίθετα, στην Ευρώπη το συγκεκριμένο υλικό λειτουργεί ήδη εδώ και δεκαετίες. Η ευρωπαϊκή αγορά πρωτοστατεί στην αξιοποίηση, καθώς η καλλιέργεια δεν σταμάτησε ποτέ, επιτρέποντας τη δημιουργία σταθερών υποδομών, βιομηχανικών προτύπων και έτοιμων προκατασκευασμένων μπλοκ.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του υλικού συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο συγκεκριμένος τομέας ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών, εξαιτίας της παραγωγής τσιμέντου, γυψοσανίδας και συμβατικών μονωτικών.

Πώς παρασκευάζεται

Η παραγωγική διαδικασία ξεκινά στο χωράφι, όπου τα φυτά ωριμάζουν εντός 90 έως 120 ημερών.

Μετά τη συγκομιδή, τα στελέχη μεταφέρονται σε ειδικές εγκαταστάσεις με βιομηχανικούς αποφλοιωτές. Τα μηχανήματα σπάνε αυτόματα τα στελέχη για να διαχωρίσουν τις σκληρές εξωτερικές ίνες από τον ξυλώδη εσωτερικό πυρήνα (hurd). Στην συνέχεια, η ακατέργαστη πρώτη ύλη αναμειγνύεται με τον ασβεστοπολτό και το νερό, ξεκινώντας μια χημική διαδικασία σκλήρυνσης. Το μείγμα που προκύπτει είτε στρώνεται απευθείας στο εργοτάξιο είτε διαμορφώνεται σε προκατασκευασμένα μπλοκ.

Το υλικό συγκεντρώνει σημαντικά πλεονεκτήματα, με κυριότερο την εξαιρετική θερμομονωτική ικανότητα, η οποία είναι έως και 15 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με το κοινό σκυρόδεμα.

Παράλληλα, παρουσιάζει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, καθώς το φυτό απορροφά μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα κατά την καλλιέργεια, δεσμεύοντας τελικά περισσότερο CO₂ από όσο εκπέμπεται κατά την παραγωγή και τη μεταφορά.

Κατά της υγρασίας

Επιπλέον, η πορώδης δομή επιτρέπει στους τοίχους να διαχειρίζονται φυσικά την υγρασία, απορροφώντας υδρατμούς και απελευθερώνοντάς τους όταν ο αέρας στεγνώνει. Αυτή η διαδικασία, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο pH του ασβέστη, εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας και απωθεί τα έντομα, ενώ σε περίπτωση κατεδάφισης, το υλικό μπορεί να συνθλιβεί και να απορροφηθεί πλήρως από το έδαφος χωρίς να αφήσει συνθετικά κατάλοιπα.

Ωστόσο, η εφαρμογή έχει συγκεκριμένους κανόνες, καθώς λειτουργεί αποκλειστικά ως μονωτικό στρώμα πλήρωσης που τοποθετείται γύρω από τυπικό ξύλινο σκελετό. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντικαθιστά το σκελετό ως φέρον στοιχείο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα θεμέλια, καθώς η παρατεταμένη επαφή με το υγρό έδαφος εμποδίζει τον ασβέστη να στεγνώνει σωστά, προκαλώντας αλλοίωση του φυτικού υλικού με την πάροδο του χρόνου.