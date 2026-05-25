Καρυστιανού:-Η-Ευρωπαϊκή-Επιτροπή-καλύπτει-τον-κ.-Μητσοτάκη;

Πυρά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτοξεύει η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού, καταγγέλλοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο της ως θεματοφύλακας του κράτους δικαίου στην ΕΕ.

Η κα Καρυστιανού κατηγορεί την Κομισιόν ότι «καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη» και ότι «ανέχεται τις διαρκείς παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου που κατοχυρώνεται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ».

Όπως ενημερώνει μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στα social media, στις 27 Φεβρουαρίου 2026 είχε αποστείλει επείγον υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας της να τηρήσει τον Κανονισμό 2092/2020, παράλληλα ότι τον ίδιο κανονισμό επικαλείται η Ευρωπαία εισαγγελέα Κοβέσι στην Κομισιόν για να επικρίνει την ελληνική κυβέρνηση.



Παράλληλα, με το ίδιο υπόμνημα η κ. Καρυστιανού έθεσε και άλλα «θέματα ολιγωρίας των ευρωπαϊκών οργάνων και κατέγραψε παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας» που έχει καταγγείλει για την υπόθεση των Τεμπών. Στο ίδιο κείμενο, όπως η ίδια σημειώνει, είχαν επισημανθεί ζητήματα όπως οι εκταφές και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου.

Η Καρυστιανού σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε στο υπόμνημά της και δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση από τα ευρωπαϊκά όργανα, τα οποία «παρέμειναν αδρανή». Υπογραμμίζει μάλιστα ότι λίγο μετά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε πρόσφατη επιστολή της, επικαλείται τον ίδιο κανονισμό και ασκεί κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση».

«Τώρα, τρεις μήνες μετά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία είχα επίσης κοινοποιήσει το υπόμνημά μου καταγγέλλει την ίδια την ελληνική κυβέρνηση και ζητά την εφαρμογή του ίδιου κανονισμού 2092/2020. Το Άρθρο 86 του Συντάγματος και η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων που επιδίωξε η κυβέρνηση μέσα από την καταχρηστική εφαρμογή του ορισμού από την κυβέρνηση της δικαστικής εξουσίας και κάθε είδους ακαταδίωκτα δεν είναι απλά προς κατάργηση, αλλά ήδη τίθεται θέμα για την ισχύ τους αφού είναι αντίθετα στην αρχή του κράτους δικαίου που υποχρεούστε να τηρείται, κύριε Πρωθυπουργέ», λέει.

«Μετά από όλο αυτόν τον διεθνή διασυρμό της χώρας και την έκθεσή της στον κίνδυνο των ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα συνεχίσετε να διορίζετε τους αρεστούς σας στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας; Θα εκθέσετε για άλλη μια φορά τη χώρα στον κίνδυνο παραβίασης της αιρεσιμότητας, πέρα από τη διεθνή διαπόμπευση προκειμένου να γλυτώσετε τους ποινικά υπόλογους υπουργούς των δικογραφιών από την ποινική έρευνα τη λογοδοσία και την τιμωρία;» αναφέρει τέλος στο βίντεό της.

