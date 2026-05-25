Κατακόρυφη-αύξηση-στις-επιθεωρήσεις-πλοίων-από-τις-ελληνικές-αρχές

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Κατά 51% αυξήθηκαν εφέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία, μετά από εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων ενόψει της θερινής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, έως τις 21 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 515 έκτακτες επιθεωρήσεις, έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στις απαγορεύσεις απόπλου, οι…

Κατά 51% αυξήθηκαν εφέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία, μετά από εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων ενόψει της θερινής περιόδου.

Πιο συγκεκριμένα, έως τις 21 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 515 έκτακτες επιθεωρήσεις, έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στις απαγορεύσεις απόπλου, οι οποίες ανήλθαν σε 50 εφέτος, από μόλις 4 πέρυσι, με το ποσοστό τους να διαμορφώνεται στο 9,7% έναντι 1,2%. Αυξημένες εμφανίζονται, επίσης, και οι τακτικές επιθεωρήσεις, που έφτασαν τις 414 από 397 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,3%.

Οι έλεγχοι αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα ασφάλειας των πλοίων, πυρασφάλειας, σωστικών μέσων, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, εκπαίδευσης και εξοικείωσης των πληρωμάτων σε περιστατικά αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης, καθώς και τήρησης των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλούς μεταφοράς επιβατών και οχημάτων.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «οι έκτακτοι έλεγχοι στην ακτοπλοΐα, στα τουριστικά σκάφη και στα πλοία όλων των ειδών αυξήθηκαν από πέρυσι, κατά 51%. Κι αυτό γιατί, πρώτα απ’ όλα, μας ενδιαφέρει η ασφάλεια όλων των ανθρώπων στη θάλασσα. Μεγάλη προσοχή. Ακολουθούμε τους κανόνες, τηρούμε τους κανόνες ασφάλειας. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας».

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, δήλωσε: «Η ασφάλεια, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Όχι μόνο στην ακτοπλοΐα και στα τουριστικά πλοία, αλλά η ασφάλεια των λουομένων, η ασφάλεια των τουριστών μας, η ασφάλεια των ναυτικών μας και κάθε ανθρώπου ο οποίος έχει την ανάγκη μας στη θάλασσα. Αυτό, για το Λιμενικό Σώμα, είναι και θα παραμείνει πρώτη μας προτεραιότητα και σε αυτό επικεντρώνουμε όλες μας τις προσπάθειες, τόσο στο επίπεδο του Υπουργείου όσο και σε όλα τα Λιμεναρχεία γύρω από τη χώρα».