Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν τα μέτρα στήριξης

«Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο, ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης, με αφορμή την ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στα καταστήματα Λιανικού εμπορίου εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων κατά το Α΄ τρίμηνο του 2026.

«Η ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ επιβεβαιώνει τις συνεχείς προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ελληνικό εμπόριο και μάλιστα άμεσα. Για ένα ακόμη τρίμηνο, και χωρίς να έχουν αποτυπωθεί πλήρως οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στο εισόδημα των νοικοκυριών και στις τιμές των προϊόντων, η πτώση του κύκλου εργασιών κατά 0,8% σε πραγματικούς όρους στο σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων (εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων) προμηνύει μία ακόμη πιο δύσκολη συνέχεια. Η νέα τριμηνιαία κάμψη του τζίρου σε αποπληθωρισμένες τιμές έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Αποτυπώνεται σχεδόν αποκλειστικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (-3,1%), οι οποίες αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Πολύ μικρότερες απώλειες εμφανίζουν οι μικρές επιχειρήσεις (-0,2%) ενώ οι μεσαίες και οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν αξιοσημείωτες ανόδους στον τζίρο, ακόμη και μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού (5,2% και 1,4% αντίστοιχα). Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την ευαλωτότητα των πολύ μικρών και μικρών εμπορικών επιχειρήσεων, που δείχνουν εμφανή σημάδια κόπωσης και ελλείμματος ρευστότητας υπό το βάρος του διογκωμένου λειτουργικού κόστους και σε περιβάλλον συμπιεσμένης αγοραστικής δύναμης, υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων και κοστοβόρου ψηφιακής γραφειοκρατίας. Η αντιστροφή αυτής της πορείας αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας, μέσα από ένα πλαίσιο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, χρηματοδοτικών ενισχύσεων και φορολογικών ελαφρύνσεων, ξεκάθαρα στοχευμένων στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας».

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών στα καταστήματα Λιανικού Εμπορίου εκτός Τροφίμων/Οχημάτων /Καυσίμων – Α΄ τρίμηνο 2026

Μικρή πτώση (0,8%) σε πραγματικές τιμές στον κύκλο εργασιών του κλάδου

Το Ά τρίμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων/οχημάτων/καυσίμων μειώθηκε, σε πραγματικές τιμές , κατά 0,8% , σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, [όταν σε ονομαστικές τιμές αυξήθηκε κατά +2,2%] .

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο αύξηση του τζίρου στο σύνολο του λιανικού οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών (πληθωρισμό) και όχι στην πώληση περισσότερων προϊόντων.

Η πλέον όμως ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η επιβράδυνση/ υποχώρηση του κύκλου εργασιών σε πραγματικούς όρους φαίνεται να παγιώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα (Διάγραμμα 1).

Μεγάλες και ΜμΕ: Σημαντικές οι διαφοροποιήσεις

Το Α΄ τρίμηνο του 2026, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν αξιοσημείωτη ενίσχυση των πραγματικών τους πωλήσεών κατά 1,4% [+4,4%] (Διάγραμμα 2).

Αντίθετα, για το σύνολο των ΜμΕ στο λιανικό, ο κύκλος εργασιών, σε διορθωμένες ως προς τον πληθωρισμό τιμές, υποχώρησε κατά 1,5% [+1,5%] .

Η διάρθρωση του τζίρου εντός των ΜμΕ

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι πωλήσεις χωρίς τις ανοδικές πιέσεις του πληθωρισμού υποχώρησαν , συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, κατά 3,1% [-0,2%] (Διάγραμμα 3).

Οι μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να πιέζονται λιγότερο καθώς, σε πραγματικές τιμές, η πτώση στον τζίρο ανήλθε σε 0,2%[+2,8%].

Σε σαφώς καλύτερη κατάσταση οι μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σε αποπληθωρισμένες τιμές είδαν τον πραγματικό τους τζίρο να ενισχύεται κατά 5,2%[+8,3%].

Σημαντικά δεδομένα για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων/οχημάτων/καυσίμων