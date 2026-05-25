Κώτσηρας:-«Προτεραιότητά-μας-οι-ανάγκες-της-ελληνικής-κοινωνίας»

Στις πρόσφατες και προσεχείς φορολογικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, τη διευθέτηση προβλημάτων της καθημερινότητας, τη στήριξη της αγοράς και την ενίσχυση της φορολογικής συνέπειας, επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου στο 14ο Thessaloniki Tax Forum, το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, καταρχάς, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Όπως επισήμανε, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενσωματώνονται δύο ευρωπαϊκές οδηγίες για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων και των πολυεθνικών εταιριών, εισάγεται ο θεσμός των taxrulings για την ενίσχυση της ασφάλειας των επενδύσεων, εξορθολογίζονται τα πρόστιμα και επιλύονται προβλήματα που χρόνιζαν για κατηγορίες εργαζομένων. Έχουμε ως «προτεραιότητα στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας» και «έχουμε την ευκαιρία να διορθώνουμε προβλήματα, καθώς πηγαίνουμε καλύτερα και σε μακροοικονομικό επίπεδο», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προϊόν της καλής πορείας της οικονομίας και του πλεονάσματος που επετεύχθη. Στο νομοσχέδιο αυτό, όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, περιλαμβάνονται και τρεις παρεμβάσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους: η δυνατότητα ρύθμισης σε 72 δόσεις οφειλών που υπήρχαν έως τις 31/12/2023, η άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με καταβολή του 25% της οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής και η μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ. Τα μέτρα αυτά αφορούν δυνητικά 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, πολίτες και επιχειρήσεις, σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ίδιος τόνισεαφενός τη βούληση της πολιτείας να στηρίξει όσουςδυσκολεύονται, ιδίως υπό το βάρος οφειλών που συσσωρεύτηκαν στο παρελθόν, και αφετέρου την ανάγκη διασφάλισης της φορολογικής συνέπειας και της κουλτούρας πληρωμών. «Οφείλουμε να τηρήσουμε και τη φορολογική συνέπεια αλλά και την κουλτούρα πληρωμών, η οποία μας έχει οδηγήσει στο να έχουμε έσοδα, στο να έχουμε επιτυχίες στην οικονομία μας και να μπορούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο να στηρίζουμε με μεγαλύτερη επάρκεια την ελληνική κοινωνία και το επιχειρείν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τα μέτρα που αναμένονται στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι «βούληση και στόχευσή μας είναι να μειώνουμε βάρη». Πέρυσι, υπενθύμισε, δόθηκε πολύ σημαντική έμφαση στη μείωση της άμεσης φορολογίας, κυρίως σε οικογένειες με παιδιά, στους νέους συμπολίτες μας και στη στήριξη της περιφέρειας. «Έχει έρθει η ώρα για το ελληνικό επιχειρείν, για τη μικρή και την μεσαία επιχειρηματικότητα και γενικότερα για τον χώρο της αγοράς να δει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στην μείωση βαρών», ανέφερε ο κ. Κώτσηρας. Υπογράμμισε δε ότι «η μείωση της φορολογίας είναι για εμάς δομική πολιτική επιλογή. Έχουμε μειώσει ήδη έναν μεγάλο αριθμό φορολογικών συντελεστών ή έχουμε απαλείψει φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη που υπήρχαν. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι «η ελληνική οικονομία μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία που πέρασε, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εργασίας σταθερό και φερέγγυο», το οποίο «οφείλουμε να διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού». Εν μέσω διεθνούς πολιτικής αναταραχής, «όταν δοκιμάζονται όλα τα συστήματα εξουσίας παγκοσμίως, μπορούμε και συζητάμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη για το αν θα μειώσουμε φόρους, για το αν θα απαλείψουμε βάρη και όχι για το αν θα αυξήσουμε.» «Αυτό είναι μια κατάκτηση που η ελληνική κοινωνία την έχτισε και τη στήριξε και αυτή αξίζει να την πάρει πίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», «με προσοχή, με νοικοκύρεμα, προκειμένου να μην μεταφερθούν τα βάρη στην επόμενη γενιά».