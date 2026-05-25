Μία νέα τραπεζική δύναμη παίρνει σχήμα

Η CrediaBank (CREDIA) έδωσε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτελέσματα που αρχίζουν πλέον να ανεβάζουν αισθητά τον πήχη γύρω από το όνομά της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η τράπεζα παρουσίασε έντονη πιστωτική ανάπτυξη, υψηλότερη οργανική κερδοφορία, βελτιωμένη λειτουργική απόδοση και ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, ενώ παράλληλα συνέχισε να ρίχνει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Για όσους διαβάζουν τραπεζικούς ισολογισμούς λίγο βαθύτερα από την πρώτη γραμμή των καθαρών κερδών, το τρίμηνο είχε αρκετές λεπτομέρειες με ιδιαίτερη σημασία.

Το πρώτο μεγάλο μήνυμα έρχεται από την οργανική κερδοφορία. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα 46,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 28% σε ετήσια βάση, την ώρα που το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε στο 2,2% από 2,0% πέρυσι. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί επιτεύχθηκε σε περίοδο αποκλιμάκωσης επιτοκίων στην Ευρώπη, άρα η τράπεζα δεν στηρίχθηκε σε “εύκολους” ανέμους από το Euribor αλλά στην πραγματική διεύρυνση του ενεργητικού της.

Ακόμη πιο ισχυρή είναι η ανάγνωση πίσω από τα νούμερα των χορηγήσεων. Το χαρτοφυλάκιο δανείων ανέβηκε στα 4,93 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 40% σε ετήσια βάση και 10% μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα 0,5 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις άγγιξαν το 1 δισ. ευρώ, επίπεδο που δείχνει ότι η CrediaBank αρχίζει να χτίζει σοβαρή παρουσία στην επιχειρηματική τραπεζική.

Η μεγάλη ώθηση ήρθε από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ειδικά από τα δάνεια δομημένης χρηματοδότησης, τα οποία εκτοξεύθηκαν κατά 180% σε σχέση με πέρυσι και έφτασαν τα 1,31 δισ. ευρώ. Τα δάνεια προς ναυτιλία αυξήθηκαν κατά 85%, ενώ οι χρηματοδοτήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες συνέχισαν επίσης ανοδικά. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί μεταβάλλει τη σύνθεση του ενεργητικού προς χαρτοφυλάκια υψηλότερης απόδοσης. Ο ισολογισμός αρχίζει πλέον να δουλεύει με υψηλότερη παραγωγικότητα ενεργητικού, κάτι που φαίνεται και από το ποσοστό των καθαρών δανείων επί του συνολικού ενεργητικού που ανέβηκε στο 58% από 49% πριν έναν χρόνο.

Εξίσου σημαντική είναι η αντοχή στο κόστος καταθέσεων. Παρά τη σημαντική ενίσχυση των καταθέσεων, το συνολικό κόστος χρηματοδότησης από καταθέτες διατηρήθηκε μόλις στο 0,92%, ενώ το κόστος των προθεσμιακών έμεινε στο 1,64%. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα δεν αναγκάστηκε να “αγοράσει” ρευστότητα πληρώνοντας ακριβά την αγορά. Αντιθέτως, η βάση καταθέσεων ενισχύθηκε οργανικά στα 6,8 δισ. ευρώ, με αύξηση 14%, όταν η αγορά κινήθηκε περίπου στο 5,4%. Επίσης παρά τον έντονο ρυθμό νέων χορηγήσεων, η τράπεζα διατήρησε υψηλή ρευστότητα, με LCR στο 122% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 72%, επίπεδα που αφήνουν ακόμη σημαντικό χώρο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Το δεύτερο μεγάλο σημείο που ξεχωρίζει είναι η βελτίωση της ποιότητας των εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα 11 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 55%, ενώ πλέον αντιστοιχούν στο 18% των επαναλαμβανόμενων εσόδων από 13% πέρυσι. Αυτό μεταφράζεται σε μικρότερη εξάρτηση από τα επιτόκια και πιο ισορροπημένη παραγωγή λειτουργικής κερδοφορίας. Η μεγαλύτερη μεταβολή στους αριθμούς βρίσκεται στον βασικό προ προβλέψεων πυρήνα κερδοφορίας. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία που παράγεται από τις βασικές τραπεζικές εργασίες εκτινάχθηκε κατά 160%, φτάνοντας τα 20,6 εκατ. ευρώ από 7,9 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Εκεί αρχίζει να αλλάζει αισθητά και η ποιότητα της οργανικής κερδοφορίας.

Την ίδια στιγμή η λειτουργική αποδοτικότητα συνεχίζει να βελτιώνεται. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε στο 60,7%, καταγράφοντας βελτίωση περίπου 450 μονάδων βάσης σε σχέση με πέρυσι. Για ελληνική τράπεζα που βρίσκεται ακόμη σε φάση ενσωματώσεων και μετασχηματισμού, η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά το προφίλ της τράπεζας. Μάλιστα, η βελτίωση αυτή δεν προήλθε από πάγωμα δραστηριότητας αλλά από ουσιαστική περιστολή λειτουργικών δαπανών και συνέργειες συγχώνευσης. Το προσωπικό μειώθηκε κατά 14% στις 1.204 θέσεις εργασίας, ενώ το δίκτυο καταστημάτων περιορίστηκε στις 66 μονάδες από 77 πέρυσι. Η διοίκηση αναφέρει ήδη υλοποιημένες συνέργειες ύψους 25 εκατ. ευρώ από την ενοποίηση με την Παγκρήτια.

Στο κομμάτι του κινδύνου, τα δεδομένα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά σε σχέση με τον ρυθμό πιστωτικής ανάπτυξης. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έπεσε στο 2,5%, με την κάλυψη να ανεβαίνει στο 54,7%. Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι τα νέα προβληματικά ανοίγματα παραμένουν κοντά στο 1% σε ετησιοποιημένη βάση τα τελευταία πέντε τρίμηνα, παρά την πολύ επιθετική αύξηση των δανείων. Συνήθως τέτοιοι ρυθμοί επέκτασης συνοδεύονται από χαλάρωση πιστοδοτικών κριτηρίων ή αύξηση καθυστερήσεων. Στην περίπτωση της CrediaBank, μέχρι στιγμής συμβαίνει το αντίθετο. Τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν στα 5,8 δισ. ευρώ, ενώ τα προβληματικά δάνεια μειώθηκαν στα 150 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή θέλει και το κεφαλαιακό κομμάτι. Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 16,6%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανεβαίνει στο 22,4%. Η υπερκάλυψη της αύξησης σχεδόν κατά τέσσερις φορές δίνει και ένα μήνυμα για το πώς διαβάστηκε η ιστορία της τράπεζας από την αγορά. Η τράπεζα απορρόφησε ήδη περίπου 50 μονάδες βάσης κεφαλαίων από την έντονη οργανική πιστωτική επέκταση του τριμήνου, ενώ τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού ανέβηκαν στα 4,37 δισ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, τα κεφαλαιακά αποθέματα παρέμειναν ιδιαίτερα ισχυρά.

Ταυτόχρονα η διοίκηση ανοίγει δεύτερο κύκλο στρατηγικών κινήσεων. Η συμφωνία για την εξαγορά της Evropi Holdings εισάγει την CrediaBank στον ασφαλιστικό χώρο, με στόχο πρόσθετη προ φόρων συνεισφορά περίπου 45 εκατ. ευρώ έως το 2027 και συνέργειες περίπου 17 εκατ. ευρώ σε πλήρη ανάπτυξη. Παράλληλα, η σχεδιαζόμενη ενσωμάτωση της HSBC Malta μπορεί να ανεβάσει σε pro forma βάση το ενεργητικό του ομίλου κοντά στα 16,4 δισ. ευρώ, ανοίγοντας πλέον εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο μεγέθους για την CrediaBank.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, λοιπόν, αποκαλύπτει ότι η CrediaBank αρχίζει να αποκτά μέγεθος, ταχύτητα και παραγωγή οργανικών κεφαλαίων που πριν λίγα χρόνια δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί η αγορά. Και αυτό που πιθανότατα θα αρχίσει να απασχολεί περισσότερο τους επενδυτές στους επόμενους μήνες δεν θα είναι μόνο ο ρυθμός ανάπτυξης, αλλά το πού μπορεί να φτάσει αυτή η τράπεζα αν καταφέρει να δέσει μαζί υψηλή πιστωτική επέκταση, χαμηλό κόστος κινδύνου και αυξανόμενα έσοδα προμηθειών μέσα σε έναν ενιαίο τραπεζοασφαλιστικό οργανισμό.

Από άποψης διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή συνεχίζει να κινείται μέσα στο εύρος των 1,20 με 1,31 ευρώ, με την περιοχή των 1,39 ευρώ να αποτελεί πλέον το βασικό επίπεδο ανοδικής διαφυγής. Πάνω από εκεί, η επόμενη ζώνη στόχων μεταφέρεται στα 1,44 με 1,47 ευρώ.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

May 25, 2026