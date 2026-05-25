Μαρινάκης-για-Τσίπρα-και-Καρυστιανού:-«Προσωπικές-στρατηγικές-δεν-συνιστούν-σοβαρή-πολιτική-πρόταση»

Σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι η πορεία της κυβέρνησης και της ΝΔ δεν επηρεάζεται από το ποιοι θα επιλέξουν να κατέβουν στις επόμενες εκλογές.

Ο Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο στόχος της ΝΔ παραμένει η εξασφάλιση μιας νέας καθαρής εντολής, η οποία, όπως είπε, θα κριθεί αποκλειστικά από το κυβερνητικό έργο, την αξιοπιστία και το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. «Η επίτευξη του εκλογικού μας στόχου δεν εξαρτάται από το ποια άλλα κόμματα θα εμφανιστούν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι πολίτες θα επιλέξουν την πρόταση που προσφέρει συνέπεια, σοβαρότητα και πραγματική πρόοδο, χωρίς υπερβολές και ανέφικτες υποσχέσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ενδεικτικά ότι «ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές κοστολογημένες», πόσω μάλλον όταν αφορά έναν πρώην πρωθυπουργό «που κάθε άλλο από επιτυχημένος ήταν».

Πρόσθεσε δε, ότι «η κυβέρνηση παράγει πολιτικές και απαντά σε προτάσεις, όχι σε προσωπικές ατζέντες».

Ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά με την επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί για τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί μόλις παραλάβει το πλήρες κείμενο της επιστολής, επισημαίνοντας ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως κυκλοφορούν αποσπασματικές διαρροές. Όπως είπε, η συζήτηση αφορά την ανανέωση της θητείας των δικαστικών λειτουργών και τις ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Υπογράμμισε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης για τις συγκεκριμένες αλλαγές ήταν γνωστή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ οι ρυθμίσεις «όχι μόνο δεν περιορίζουν, αλλά ενισχύουν τη λειτουργία της», φέρνοντας ως παράδειγμα τον ορισμό εφέτη ανακριτή αντί τακτικού.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πιο αξιόπιστες απαντήσεις για το κράτος δικαίου δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες, όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος, «ο οποίος απαντά στους συκοφάντες της χώρας». Αναφέρθηκε επίσης στη συνεδρίαση της Επιτροπής LIBE, όπου όπως είπε η ελληνική πλευρά απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.

Σε ερώτηση για τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά περί «γαλάζιας πατρίδας», που κάνει λόγο η Τουρκία ο Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν σχολιάζει κείμενα πρώην πρωθυπουργών. Υπογράμμισε όμως ότι η κυβέρνηση, στα επτά χρόνια της θητείας της, έχει αποδείξει πως δεν κάνει καμία υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. «Αν νομοθετηθεί οποιαδήποτε ενέργεια από άλλη χώρα, η Ελλάδα θα πράξει όσα προβλέπονται και δεν θα επιτρέψει να αμφισβητηθεί καμία κόκκινη γραμμή», σημείωσε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: την αντιπυρική προετοιμασία, τις οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν, και τις νέες υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών.

Αναλυτικά:

Με την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου το Πυροσβεστικό Σώμα έχει 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος της θα έχουν φτάσει τους 18.804, την ώρα που και ο στόλος των οχημάτων έχει ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας πλέον τα 4.299.

Παράλληλα, οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, γνωστές ως «δασοκομάντος», οι πρώτες έξι εκ των οποίων συγκροτήθηκαν το 2022, ανέρχονται σήμερα σε 21, φτάνοντας τα 1.450 μέλη, ενώ για ακόμη μία φορά το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενισχυθεί με προεγκατεστημένο προσωπικό από 4 ευρωπαϊκές χώρες.

Όσον αφορά στα drones, οι βάσεις ανέρχονται στις 100, ενώ υπάρχουν και 3 Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Drones, που μπορούν να πετάξουν ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες και είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες. Ακόμη, περίπου 80-85 εναέρια μέσα θα είναι διαθέσιμα σε ημερήσια βάση.

Αξίζει να επισημανθεί πως το πρόγραμμα Προστασίας Δασών Antinero για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατ. ευρώ. Αυτά έρχονται να προστεθούν στις παρεμβάσεις πρόληψης της περιόδου 2022-2025, διαμορφώνοντας συνολικό προϋπολογισμό δράσεων πρόληψης ύψους περίπου 667 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2022-2026.

Στις παρεμβάσεις συμπεριλαμβάνονται: καθαρισμοί δασικής βλάστησης, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, δημιουργία μικτών και στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών, δασικές υποδομές, υδατοδεξαμενές, καθώς και έργα προστασίας αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων υψηλής επικινδυνότητας.

Η πρόληψη, η ενεργή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση, συνιστούν κεντρική μας προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τους Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα της Αττικής, λόγω των πολλών μεικτών ζωνών, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού και των προβλημάτων πρόσβασης σε περιοχές με ακαθάριστα ή περιφραγμένα οικόπεδα.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων κάθε καλοκαίρι προκαλεί σημαντική διασπορά δυνάμεων και επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ, υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας ενόψει ενός απαιτητικού καλοκαιριού.

Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει και αυτή τη χρονιά να αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς σε σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να έχει ρυθμό 1,8% έναντι 0,9% της ευρωζώνης, παρότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν έχει «μπλοκάρει» την αναπτυξιακή δυναμική στην Ε.Ε.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας, στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027.

Στο «μέτωπο» του πληθωρισμού, από 2,9% το 2025 σε όρους εναρμονισμένου δείκτη αναμένεται φέτος -εξαιτίας κυρίως των τιμών της ενέργειας- να αυξηθεί στο 3,7%, για να υποχωρήσει στο 2,4% στο τέλος του 2027.

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 146,1% το 2025 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 140,7% φέτος και στο 134,4% το 2027, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν.

Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους δημιουργήθηκε, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, η τηλεφωνική γραμμή 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας.

Η γραμμή λειτουργεί από σήμερα και έως την 30η Ιουνίου 2026 και οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν.

Παράλληλα, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,

συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες,

δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων

ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,

προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας, κ.ά.

«Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά, ότι η στήριξή μας δεν είναι συγκυριακή. Η ψυχική τους υγεία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Πολιτείας και η ενδυνάμωση της σχέσης στο τρίγωνο σχολείο-παιδιά-οικογένεια είναι κομβικής σημασίας και κοινή ευθύνη μας» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου στις 11:00 θα συνεδριάσει, υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του EuroLeague Final Four στη χώρα μας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.