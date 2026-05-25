Μητσοτάκης:-Τον-επόμενο-μήνα-το-έκτακτο-βοήθημα-σε-οικογένειες-με-παιδιά

Με συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα: «Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο ότι αυτή η προσπάθεια -η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μία άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής- συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ελληνικές ομάδες».

Περνώντας αμιγώς στο θέμα του δημογραφικού, αφού εξέφρασε τη χαρά του για τη διοργάνωση του συνεδρίου και τη συμμετοχή σημαντικών ιδιωτικών επιχειρήσεων, είπε ότι «Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό».

Εξ ορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο, είπε, τονίζοντας ότι «για παράδειγμα η Νότια Κορέα έχει πολύ μικρότερο του ενός παιδιού, είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας γιατί κρίναμε ότι έπρεπε να υπάρχει μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα.

Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα». Μίλησε για μέτρο το οποίο προστίθεται στο επίδομα τέκνου και σε μια σειρά άλλων παρεμβάσεων για τη στήριξη της οικογένειας.

Σε ερώτημα για το αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτή την επιλογή. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα γέννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική ανακούφιση. Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης, απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία διότι όταν βλέπαμε τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά.

Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα αλλά πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία».

Πρόσθεσε ότι «τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε τον δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα».

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Για το θέμα της στέγης τόνισε ότι το πρόβλημα είναι κρίσιμο και επικεντρώνεται κυρίως στην αύξηση των ενοικίων για τις οικογένειες που δεν έχουν σπίτι. «Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2» πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπεραιωθούν όλες οι αιτήσεις. Έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός, 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό τους σπίτι.

» Και ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να βοηθήσουμε όπως ήδη το κάνουμε». Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στο ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής.

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναβγούν στην αγορά. «Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας που παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης».

Όσον αφορά την ποιότητα εργασίας και το πώς μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι διευρύνεται διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ενώ αρχίζει και υλοποιείται το πρόγραμμα νταντάδες της γειτονιάς.

Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες με ευέλικτα προγράμματα εργασίας μέσω τηλεργασίας να περνάνε πιο πολύ χρόνο στο σπίτι τους, είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση να προωθήσουμε τους ίδιους μισθούς για γυναίκες και άνδρες καθώς και να προσλαμβάνονται επί ίσοις όροις. «Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τους δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουνε παιδί ή να κάνουνε περισσότερα παιδιά» πρόσθεσε.

Προχωρώντας στη συνέχεια και μιλώντας για το brain drain και το brain regain ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ο πληθυσμός μας θα γερνάει.

Είπε επίσης ότι «η ενεργός γήρανση είναι μια άλλη πτυχή του δημογραφικού» και μαζί με τη φροντίδα ενός γηρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε στη σημασία των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας καθώς και στη σημασία της ευκαιρίας που έχουν σήμερα οι συνταξιούχοι να εργάζονται.

«Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους. Αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν. Το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γήρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας τόσο λιγότερα οι ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα γίνεται και η περίθαλψή τους» σημείωσε.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το brain drain έχει αντιστραφεί». Μίλησε για ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα και αναφέρθηκε σε εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο από το υπουργείο Εργασίας για επιχειρήσεις αλλά και εργαζόμενους που θέλουν να επιστρέψουν. Τόνισε ότι υπήρξε εντυπωσιακή προσέλευση κι αυτό είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα αλλιώς.

