ΟΤΕ: Απέκτησε 220.569 ίδιες μετοχές για 4,125 εκατ. ευρώ

Στην αγορά 220.569 ιδίων μετοχών του, με μέση τιμή κτήσης τα 18,7 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό τίμημα 4,125 εκατ. ευρώ προχώρησε ο ΟΤΕ.

Η αγορά έγινε στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2026 και κατά την περίοδο από 18/05/2026–22/05/2026, ο ΟΤΕ έκανε την ακόλουθη κίνηση:

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η εισηγμένη τονίζει πως κατέχει 10.404.646 ίδιες μετοχές, ποσοστό 2,576% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.