Ο κόσμος του 2031 κατά το ΔΝΤ: η Ινδία ανεβαίνει, η Ρωσία μετράει αντίστροφα

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για το 2031 σχεδιάζουν έναν κόσμο όπου δύο γίγαντες παραμένουν σε δική τους κατηγορία, η Ινδία εκτοξεύεται στην τρίτη θέση και η Ρωσία —μόνη ανάμεσα στους μεγάλους— μετράει αντίστροφα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Της συντακτικής ομάδας | Μάιος 2026

Παρά τις αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και τις διαρθρωτικές αδυναμίες που επιμένουν σε πολλές αγορές, η κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας δεν φαίνεται να αλλάζει έως το 2031. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τιτλοφορεί την εαρινή του έκθεση —διόλου τυχαία— «Παγκόσμια Οικονομία στη Σκιά του Πολέμου», και μέσα σε αυτή τη σκιά αποτυπώνει μια ιεραρχία αξιοσημείωτα σταθερή: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παραμένουν, με σαφή διαφορά, οι δύο ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη.

Οι προβολές βασίζονται σε στοιχεία διαθέσιμα έως την 1η Απριλίου 2026 και αφορούν το ονομαστικό ΑΕΠ σε δολάρια. Πίσω από τη φαινομενική ηρεμία της κορυφής, ωστόσο, κρύβονται τρεις πολύ διαφορετικές τροχιές — και ένα μάθημα για τα όρια κάθε πρόβλεψης.

Δύο γίγαντες σε δική τους κατηγορία

Η συγκέντρωση είναι το πρώτο που εντυπωσιάζει. Το παγκόσμιο ΑΕΠ προβλέπεται να φτάσει τα 126 τρισ. δολάρια το 2026, όμως μόλις τέσσερις χώρες —ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία και Ιαπωνία— παράγουν περίπου τη μισή παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, πάνω από 63 τρισ. δολάρια. Οι ΗΠΑ από μόνες τους αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής.

Έως το 2031, ο όμιλος των δύο κορυφαίων παραμένει αδιατάρακτος. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι κάθε μία από τις δύο υπερδυνάμεις θα προσθέσει περίπου 6,6 τρισ. δολάρια στην οικονομία της — άνοδος της τάξης του 20% για τις ΗΠΑ και του 32% για την Κίνα. Το αμερικανικό ΑΕΠ, που σήμερα προσεγγίζει τα 32,4 τρισ. δολάρια, φτάνει κοντά στα 39 τρισ.· το κινεζικό σκαρφαλώνει στα 27,5 τρισ.

Ακόμη και με ΑΕΠ 27,5 τρισ. δολαρίων το 2031, η Κίνα θα παραμένει σχεδόν 11,5 τρισ. πίσω από τις ΗΠΑ — και τετραπλάσια του επόμενου.

Το χάσμα, με άλλα λόγια, όχι μόνο δεν κλείνει αλλά παραμένει τεράστιο. Παρότι η Κίνα αναπτύσσεται ταχύτερα ποσοστιαία, το απόλυτο μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας διατηρεί ένα προβάδισμα που καμία άλλη χώρα δεν πλησιάζει. Η Κίνα θα εξακολουθεί να είναι περίπου τετραπλάσια της επόμενης μεγαλύτερης οικονομίας — και όμως, σαφώς δεύτερη.

Η κορυφή σε αριθμούς — ονομαστικό ΑΕΠ, προβλέψεις ΔΝΤ ΗΠΑ ≈ 32,4 τρισ. $ (2026) → ≈ 39 τρισ. $ (2031) · +20% Κίνα > 20 τρισ. $ (2026) → 27,5 τρισ. $ (2031) · +32% Ινδία → 6,8 τρισ. $ (2031) · +63,5%, η ταχύτερη μεγάλη οικονομία Διαφορά ΗΠΑ–Κίνας (2031) ≈ 11,5 τρισ. $

Η κορυφή με πήλινα πόδια

Η σταθερότητα δεν σημαίνει αμεριμνησία. Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, και οι δύο γίγαντες κουβαλούν διαρθρωτικά βάρη. Στις ΗΠΑ, η οξυμένη πολιτική πόλωση συνυπάρχει με ένα δημόσιο χρέος που εκτοξεύεται, καθώς το κόστος εξυπηρέτησής του απορροφά διαρκώς μεγαλύτερο μερίδιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Στην Κίνα, ο συρρικνούμενος πληθυσμός καθιστά την εξαγωγικά προσανατολισμένη οικονομία ευάλωτη σε μια μακροχρόνια επιβράδυνση.

Ο τίτλος της έκθεσης δεν είναι ρητορικό σχήμα. Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται εκ νέου, αυτή τη φορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων, πιο επίμονες πληθωριστικές προσδοκίες και αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Υπό την υπόθεση μιας περιορισμένης σύγκρουσης, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται στο 3,1% για το 2026 και στο 3,2% για το 2027 — κάτω από τον προ-πανδημικό μέσο όρο.

Η εικόνα του ορίζοντα είναι ακόμη πιο νωθρή: για την περίοδο 2028–2031, ο μέσος ετήσιος ρυθμός υπολογίζεται γύρω στο 3,1%, έναντι ιστορικού μέσου 3,7% την περίοδο 2000–2019. Κύριος υπεύθυνος αυτής της κόπωσης είναι η επιβράδυνση της Κίνας. Παράλληλα, το Ταμείο επισημαίνει έναν λιγότερο προφανή κίνδυνο: το ενδεχόμενο «σκασίματος» μιας φούσκας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των επενδύσεων και απότομη διόρθωση στις αγορές.

Το ινδικό άλμα

Αν οι ΗΠΑ και η Κίνα διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους, η πιο θεαματική κίνηση ανήκει στην Ινδία. Η πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, με πάνω από 1,4 δισ. κατοίκους, προβλέπεται να αυξήσει το ΑΕΠ της κατά 63,5% έως το 2031 — ο ταχύτερος ρυθμός ανάμεσα στις μεγάλες οικονομίες. Το δημογραφικό της πλεονέκτημα, σε αντίθεση με τη γήρανση που πλήττει τη Δύση και την Κίνα, λειτουργεί ως μηχανή ανάπτυξης.

Το χρονοδιάγραμμα είναι σαφές. Έως το 2028, η Ινδία αναμένεται να προσπεράσει την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 5 τρισ. δολαρίων. Έως το 2031, εκτιμάται ότι θα προσπεράσει και τη Γερμανία, φτάνοντας ένα ΑΕΠ της τάξης των 6,8 τρισ. δολαρίων και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση παγκοσμίως. Πρόκειται για την άνοδο μιας αναδυόμενης δύναμης πάνω από τρεις παραδοσιακά εκβιομηχανισμένες οικονομίες — ένα σύμπτωμα της μετατόπισης του κέντρου βάρους της παγκόσμιας οικονομίας προς την Ασία.

Η Ινδία δεν είναι μόνη. Αναδυόμενες αγορές όπως η Βραζιλία και το Μεξικό ενισχύουν επίσης τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη, σε μια αργή αλλά σταθερή αναδιάταξη της δεύτερης γραμμής.

Η Ρωσία ενάντια στο ρεύμα

Αν η Ινδία είναι η ιστορία της ανόδου, η Ρωσία είναι η αντίστροφη αφήγηση. Είναι η μοναδική οικονομία της πρώτης δεκαπεντάδας που προβλέπεται να συρρικνωθεί σε ονομαστικό ΑΕΠ έως το 2031 — και η αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν της είναι εντυπωσιακή. Μεταξύ 2016 και 2026, η ρωσική οικονομία υπερδιπλασιάστηκε, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες περιόδους ανάπτυξης ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της δεκαετίας.

Η Ρωσία διπλασίασε την οικονομία της σε μια δεκαετία. Την επόμενη, θα είναι η μόνη μεγάλη που θα τη δει να μικραίνει.

Η αντιστροφή έχει σαφή αίτια, και όλα συγκλίνουν. Η υπερβολική εξάρτηση από τις εξαγωγές ενέργειας αφήνει τη χώρα εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των τιμών των υδρογονανθράκων. Οι κυρώσεις περιορίζουν την πρόσβαση σε τεχνολογία, κεφάλαια και αγορές. Και η δημογραφική πίεση —ένας πληθυσμός που γερνά και συρρικνώνεται— υπονομεύει το ίδιο το αναπτυξιακό δυναμικό. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Βραζιλία, ο Καναδάς και το Μεξικό προβλέπεται να προσπεράσουν τη Ρωσία στην κατάταξη μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το μάθημα της προηγούμενης δεκαετίας

Η ιστορία διδάσκει προσοχή απέναντι σε κάθε γραμμική προβολή. Η περίοδος 2016–2026 έφερε σημαντική αναδιάταξη στην κορυφή: η Ινδία διεύρυνε την οικονομία της κατά 83% και προσπέρασε τη Γαλλία, το Μεξικό ξεπέρασε την Ισπανία, η Ρωσία υπερκέρασε τόσο τη Βραζιλία όσο και τον Καναδά — ενώ η Ιαπωνία υπήρξε η μόνη οικονομία της G20 που συρρικνώθηκε μέσα στη δεκαετία. Λίγοι θα προέβλεπαν αυτές τις μετατοπίσεις με ακρίβεια το 2016.

Υπάρχει, εξάλλου, και μια μεθοδολογική επιφύλαξη. Πρόκειται για ονομαστικό ΑΕΠ σε δολάρια, μέγεθος ευαίσθητο στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στον πληθωρισμό· σε όρους αγοραστικής δύναμης, η εικόνα της ιεραρχίας αλλάζει αισθητά. Και οι ίδιες οι προβολές, εκ φύσεως, αποτυπώνουν τον κόσμο όπως φαίνεται από το σήμερα — έναν κόσμο που, όπως θυμίζει ο τίτλος του ΔΝΤ, εργάζεται στη σκιά του πολέμου.

Το βάρος των λίγων Παγκόσμιο ΑΕΠ (2026) ≈ 126 τρισ. $ ΗΠΑ + Κίνα + Γερμανία + Ιαπωνία ≈ το μισό της παγκόσμιας παραγωγής (> 63 τρισ. $) ΗΠΑ μόνες > 1/4 του παγκόσμιου ΑΕΠ Παγκόσμια ανάπτυξη 2028–2031 ≈ 3,1% (έναντι 3,7% το 2000–2019)

Έως το 2031, λοιπόν, η εικόνα της κορυφής μένει σχεδόν αμετάβλητη — δύο γίγαντες, μια ανερχόμενη Ινδία, μια υποχωρούσα Ρωσία. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος κρατά τα σκήπτρα, αλλά για πόσο ακόμη οι σημερινές βεβαιότητες θα αντέξουν στις δοκιμασίες που το ίδιο το Ταμείο βλέπει να συσσωρεύονται στον ορίζοντα.