Πατριάρχης-Αλεξανδρείας-από-τη-Ζάμπια:-Η-Αφρική-αποτελεί-μεγάλη-αγκαλιά-αγάπης-και-ελπίδας-για-το-Πατριαρχείο

Μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 24 Μαΐου 2026, Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου της Ελληνικής Κοινότητας Λουσάκα και Περιχώρων, στην περιοχή Μακένι της Ζάμπιας, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β’.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Συλλειτουργοί του Προκαθημένου του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου υπήρξαν ο Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης Ιωάννης, ο Επίσκοπος Τζίντζας και Ανατολικής Ουγκάντας Σιλβέστρος, καθώς και κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ζάμπιας, οι οποίοι πλαισίωσαν τη λαμπρή εκκλησιαστική σύναξη.

Η ελληνική και ορθόδοξη κοινότητα της περιοχής εισέπραξε την παρουσία του Πατριάρχη Θεοδώρου στη Λουσάκα ως ιδιαίτερη ευλογία με τους πιστούς κάθε ηλικίας να τον υποδέχονται με αισθήματα σεβασμού και αγάπης.

Κατά το κήρυγμά του, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στους αγώνες των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου για τη διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης, τονίζοντας ότι δεκαεπτά αιώνες αργότερα η Εκκλησία συνεχίζει να απολαμβάνει τους πνευματικούς καρπούς της θυσίας και της αταλάντευτης ομολογίας τους.

Όπως υπογράμμισε, η αλήθεια του Ευαγγελίου, που γεννήθηκε μέσα από προσευχή, δάκρυα και μαρτυρικό φρόνημα, δεν περιορίστηκε σε έναν τόπο ή μια εποχή, αλλά εξαπλώθηκε «έως και στις πιο μακρινές γωνιές της ευλογημένης αφρικανικής γης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή των μεγάλων Πατέρων της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, με εξέχουσα μορφή τον Μέγα Αθανάσιο, τον οποίο χαρακτήρισε ακούραστο υπερασπιστή της Ορθοδοξίας και ακλόνητο στύλο της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου.

Μιλώντας για το ιεραποστολικό έργο, που επιτελείται στη Ζάμπια και γενικότερα στην αφρικανική ήπειρο, ο Πατριάρχης Θεόδωρος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για το γεγονός ότι σε περιοχές όπου άλλοτε το όνομα του Χριστού ήταν άγνωστο, σήμερα υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός, ακούγεται προσευχή και δημιουργούνται νέες ορθόδοξες κοινότητες πίστης. «Η Αφρική παραμένει μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και ελπίδας για το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας», σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ορθοδοξίας στην ήπειρο.

Πριν από την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης απένειμε τον Σταυρό του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου στον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Λουσάκα, κ. Γεώργιο Λιακόπουλο, ως αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του στον Ελληνισμό και στη στήριξη του ιεραποστολικού έργου της Μητροπόλεως Ζάμπιας.

Στο πλαίσιο της δεκαήμερης ποιμαντικής του περιοδείας, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας συναντήθηκε, επίσης, με εκπροσώπους των ορθόδοξων κοινοτήτων της Λουσάκα και των γύρω περιοχών, με τους οποίους συζήτησε ζητήματα, που αφορούν την ενίσχυση της εκκλησιαστικής ζωής, τη διατήρηση της συνοχής της ομογένειας και την περαιτέρω ανάπτυξη της Ορθοδοξίας στην περιοχή.