Περισσότεροι-από-100-περιφερειάρχες-και-δήμαρχοι-από-όλη-την-Ευρώπη-στη-Ρόδο-στις-29-Μαΐου

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση, τις Περιφέρειες και την προετοιμασία για τη χρηματοδοτική περίοδο 2028 -2034 θα βρεθεί η Ρόδος, την ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Έπειτα από πρόσκληση του κ. Γιώργου Χατζημάρκου, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, προέδρου της Ένωσης Περιφερειαρχών Ελλάδος, αντιπροέδρου στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (CoR) – μέλους της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στη Ρόδο αναμένεται να παραστούν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας μέρος στις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί.

Στο συνέδριο αναμένεται να παραστούν κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής σκηνής. Στόχος είναι η συζήτηση για το μέλλον του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, σε μια καθοριστική στιγμή για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Οι συζητήσεις στη Ρόδο θα επικεντρωθούν στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει να παράγει έργο για τους πολίτες της μέσω ενός ισχυρού και φιλόδοξου προϋπολογισμού, ο οποίος θα στηρίζει την πολιτική συνοχής, τη γεωργία, την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την εδαφική ανάπτυξη.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές περιλαμβάνονται η πρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών, Sari Rautio, καθώς και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.