Ρωσία:-Η-κεντρική-τράπεζα-κατέθεσε-δεύτερη-αγωγή-στο-δικαστήριο-της-ΕΕ-για-τα-παγωμένα-περιουσιακά-στοιχεία

Η ρωσική κεντρική τράπεζα δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπέβαλε δεύτερη αγωγή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβητώντας τον κανονισμό της ΕΕ που επιτρέπει τη χρήση των παγωμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για την αποπληρωμή του δανείου της ΕΕ προς την Ουκρανία.

«Το πλαίσιο της ΕΕ που αμφισβητείται από την Τράπεζα της Ρωσίας αντιμετωπίζει τα κρατικά περιουσιακά της στοιχεία ως στοιχείο οικονομικής στήριξης για μια τρίτη χώρα, αλλοιώνοντας το νομικό και οικονομικό καθεστώς των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε η κεντρική τράπεζα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο κανονισμός, με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2026, ανέφερε ότι το δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία θα πρέπει να αποπληρωθεί μόνο όταν η Ουκρανία λάβει αποζημιώσεις από τη Ρωσία για την εισβολή της το 2022, ενώ η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για την αποπληρωμή του χρέους της Ουκρανίας.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κρατικά κεφάλαια της Ρωσίας έχουν παγώσει από δυτικές χώρες. Τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι παγωμένα στην Ευρώπη και φυλάσσονται στο βελγικό αποθετήριο Euroclear.

«Σοβαρές διαδικαστικές παραβιάσεις»

Τον περασμένο Μάρτιο, η κεντρική τράπεζα αμφισβήτησε την κίνηση του Δεκεμβρίου 2025 να παγώσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην Ευρώπη επ’ αόριστον, υποστηρίζοντας ότι η δέσμευση εισήχθη με «σοβαρές διαδικαστικές παραβιάσεις». Η αγωγή κατατέθηκε επίσης στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.

Στις 15 Μαΐου, ένα δικαστήριο στη Μόσχα επικύρωσε την αξίωση της ρωσικής κεντρικής τράπεζας να ανακτήσει ζημίες από την Euroclear σχετικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 18,17 τρισεκατομμυρίων ρουβλιών (253,77 δισεκατομμύρια δολάρια).

- Reuters