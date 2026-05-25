Συγχαρητήρια-του-ΣΥΡΙΖΑ-στο-ΑΚΕΛ

Συγχαρητήριο μήνυμα στο κυπριακό ΑΚΕΛ για την επίδοσή του στις εκλογές απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο αδελφό κόμμα, το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ), καθώς και στον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του, Στέφανο Στεφάνου, για την επιτυχημένη εκλογική μάχη και τη σημαντική ενίσχυση των δυνάμεών του σε ποσοστά, ψήφους και έδρες.

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας, η ανάδειξη του ΑΚΕΛ ως μιας ισχυρής, αριστερής, προοδευτικής φωνής μέσα στη νέα Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων επιβεβαιώνει τη βαθιά σύνδεση του με τον κυπριακό λαό εδώ και δεκαετίες. Η ενισχυμένη παρουσία του ΑΚΕΛ αποτελεί το πιο ισχυρό και αξιόπιστο ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και της αντιπολιτικής που αυξάνουν τις δυνάμεις τους διεθνώς», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και καταλήγει:

«Καλή δύναμη στους νέους βουλευτές και τα στελέχη του ΑΚΕΛ στους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που ακολουθούν».

