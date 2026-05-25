Τα-αποκαλυπτήρια-του-κόμματος-Τσίπρα,-το-όνομα και-το-βίντεο-«έκπληξη»

Στο τέλος της οδούς Ηρακλειδών, στην πλατεία Θησείου με θέα την Ακρόπολη ο Αλέξης Τσίπρας αύριο θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα.

Στις «εκπλήξεις» της βραδιάς συγκαταλέγεται και ένα βίντεο που θα προβληθεί πιθανότατα με μηνύματα ξένων πολιτικών που στηρίζουν το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα μετά την τοποθέτησή του και τα «αποκαλυπτήρια» του ονόματος βρεθούν και βασικοί του συνεργάτες. «Στόχος και φιλοδοξία του νέου φορέα είναι να πείσει με την εικόνα, τις θέσεις, αλλά και τα στελέχη του ότι επιδιώκει μια βαθιά ανανέωση και αλλαγή. Στον πολιτικό λόγο, την επικοινωνία και βέβαια στην άσκηση της αντιπολίτευσης και της εξουσίας», τονίζουν από την Αμαλίας.

Στελέχη που συμμετέχουν στα οργανωτικά της παρουσίασης στο Θησείο επεσήμαναν πως με κάποιον τρόπο θα ξεχωρίζει η σημασία που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάδειξη του ρόλου της συγκρότησης μιας νέας «Πατριωτικής Αριστεράς» στους σχεδιασμούς του. Έγινε σε μεγάλο βαθμό με τα χρώματα που επέλεξε. Μπλέ για την πατρίδα και κόκκινο για τους αγώνες της Αριστεράς. Σαφώς και το όνομα θα αποτελέσει «μαγνήτη» για αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους. Αναζητήθηκε λέξη ή συνδυασμός που θα δώσει το στίγμα ενός νέου μηνύματος.

Η 26η Μαΐου θα είναι μια ημέρα γιορτής για τον Αλέξη Τσίπρα σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Κλείνει ο κύκλοςτου rebranding που ξεκίνησε πριν από περίπου δυο χρόνια. Τα δύσκολα θα ξεκινήσουν από την επόμενη ημέρα και δεν αφορά μόνο την πρώτη δημοσκόπηση που θα πάρει στα χέρια του και το πώς θα αποτυπωθεί το κόμμα του στην πρόθεση ψήφου. Στους σχεδιασμούς του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η συγκρότηση ενός οργάνου που θα αποτελεί το διευθυντήριο και θα χαράσσει την κεντρική πολιτική γραμμή. Είτε με τη μορφή Πολιτικού Συμβουλίου ή Πολιτικού Κέντρου τα 10-15 μέλη θα αποτελέσουν τον πυρήνα του νέου κόμματος.

Όπως αναφέρουν συνεργάτες του το έργο της θεμελίωσης του κόμματος, που εξελίχθηκε παράλληλα με τις παρουσιάσεις της Ιθάκης, αξιοποίησε τη μεγάλη προσέλευση κόσμου σ’ αυτές. Δεκάδες συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, όπως και δεκάδες εθελοντές στις πόλεις όπου γίνονταν οι παρουσιάσεις, εργάζονταν αθόρυβα για να σχηματιστούν οι πρώτοι πυρήνες.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, είναι ο αρχικός πυρήνας, γύρω από τον οποίο οργανώθηκαν ομάδες σε ομόκεντρους κύκλους σε όλη τη χώρα. Με έδρα τη Φιλελλήνων η ομάδα εργάζεται καθημερινά και πλέον έχουν ουσιαστικά περάσει στη φάση της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Έχουν ήδη συγκροτηθεί ομάδες που δεν έχουν μόνο τοπική αναφορά, αλλά και θεματική, έτσι που η οργάνωση του κόμματος να επικεντρώνεται σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Οικονομία, το Περιβάλλον, η Ενέργεια κλπ.

Οι ίδιες πηγές από την Αμαλίας τονίζουν πως ο συντονισμός και η αλληλεπίδραση ομάδων και κύκλων θα γίνεται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν το διαδίκτυο και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, θα διασφαλίζουν το δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνεται ο συντονισμός δράσης και οι συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα, που χτίστηκε από ειδικούς και προσαρμόστηκε από εθελοντές στις ανάγκης του υβριδικού κόμματος θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας. Σ’ αυτή, επισημαίνουν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, θα γίνεται η εγγραφή των νέων μελών, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ διαφόρων ομάδων. Θα εξελίσσεται επίσης ο συντονισμός των θεματικών κύκλων, όπως και η άμεση και αμφίπλευρη επαφή ηγεσίας και «βάσης». Στην πλήρη ανάπτυξη της πλατφόρμας θα υπάρχει πανελλαδική πρόσβαση στη δράση και τις επεξεργασίες των θεματικών ομάδων.

