Τι-έγραψε-το-ταμείο-στην-πρώτη-χρονιά-της-red-bull-hellas

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της ελληνικής θυγατρικής της γνωστής πολυεθνικής.

«Φτερά» απέκτησε η Red Bull Hellas κατά την πρώτη χρήση που δραστηριοποιήθηκε αυτόνομα στην εισαγωγή και διανομή των προϊόντων Red Bull στην Ελλάδα, πετυχαίνοντας εκρηκτική άνοδο τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας. Υπενθυμίζεται εδώ ότι μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, η διανομή των προϊόντων Red Bull «πέρασε» από τον όμιλο Mantis στη Red Bull Hellas, την ελληνική θυγατρική της γνωστής πολυεθνικής.

Εκρηκτική άνοδος πωλήσεων και κερδών

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Red Bull Hellas που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ, στη χρήση 2025 εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 28,99 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 221,7% σε σχέση με τα 9,01 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 12,73 εκατ. ευρώ από 1,94 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο 555,2%, με το μικτό περιθώριο να ενισχύεται στο 43,9% από 21,6% ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 1,25 εκατ. ευρώ από 614 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 102,9%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στις 889,3 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 103,9% από τις 436,1 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

«Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων αντανακλά τη μετάβαση της εταιρείας σε ένα πιο ολοκληρωμένο και αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση, με τη διοίκηση να αποδίδει αυτή τη θετική πορεία στις συνεχείς επενδύσεις σε marketing και brand building, με στόχο τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής του σήματος και την περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.

Η διοίκηση

Στα ηνία της Red Bull Hellas βρίσκεται από το 2025 ο Θάνος Αθανασόπουλος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα General Manager. Πρόκειται για στέλεχος με μεγάλη εμπειρία σε πολυεθνικές του κλάδου των καταναλωτικών αγαθών, με μακρά θητεία σε Barilla Πολωνίας, Barilla Hellas, Unilever και Diageo.

Πού τίθεται ο πήχης για τη συνέχεια

Για το 2026, η εταιρεία εμφανίζεται αισιόδοξη. Η διοίκηση εκτιμά ότι η κατηγορία των ενεργειακών ποτών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, υποστηριζόμενη από τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες, τη διεύρυνση των καναλιών διάθεσης και τη ζήτηση για λειτουργικά και «better-for-you» προϊόντα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση της διανομής, στη συνεχή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου και στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και βελτίωση της κερδοφορίας.