Το instacar στη λίστα των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών της Νότιας Ευρώπης 

Η εταιρεία που εδραίωσε το ευέλικτο leasing στην ελληνική αγορά κατακτά τη λίστα Sifted 100 Southern Europe 2026

Το instacar, η πλέον δυναμική ελληνική εταιρεία με υπηρεσίες ευέλικτου leasing και πώλησης οχημάτων, συμπεριλήφθηκε στη φετινή λίστα Sifted 100 Southern Europe – που αφορά εταιρείες που δίνουν έμφαση στην τεχνολογία – κατακτώντας την 71η θέση ανάμεσα στις 100 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Νότιας Ευρώπης για το 2026.

Η λίστα δημοσιεύεται από το Sifted με υποστήριξη των Financial Times και βασίζεται στον ρυθμό αύξησης των εσόδων των εταιρειών σε ορίζοντα τριετίας, σύμφωνα με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία. Η φετινή κατάταξη περιλαμβάνει εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών κλάδων στην περιοχή.

Για το 2026, το instacar αναγνωρίζεται ως ένα Mobility-as-a-Service (MaaS) οικοσύστημα, κάτι που το διαχωρίζει από τις παραδοσιακές εταιρείες μίσθωσης που βασίζονται κυρίως σε τραπεζικές δομές. Η σημαντική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του instacar και ενισχύει τη θέση του ως μίας από τις πλέον καινοτόμες εταιρείες στον χώρο της αυτοκίνησης και της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σταθερή του πορεία σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η ικανότητα προσαρμογής, η συνέπεια και η εμπιστοσύνη των χρηστών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης.

Από την ίδρυσή του, το instacar έχει ως αποστολή να μεταμορφώσει την εμπειρία απόκτησης και χρήσης αυτοκινήτου στην Ελλάδα, μέσα από μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα που συνδυάζει τεχνολογία, διαφάνεια και αξιοπιστία. Με έμφαση στην ευελιξία και την απλότητα, προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να μισθώσουν όχημα με τρόπο γρήγορο, ασφαλή και απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

«Η ενσωμάτωση του instacar, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη λίστα Sifted 100 Southern Europe 2026, η οποία προκύπτει από τα financial statements των εταιρειών, αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για την πορεία μας και επιβεβαιώνει ότι η στοχοπροσήλωση, η υπομονή και η καινοτομία μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε λύσεις που κάνουν την εμπειρία αγοράς και χρήσης αυτοκινήτου πιο απλή, ευέλικτη και διαφανή για όλους», σημείωσε ο Αντώνης Σαμοθράκης είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του instacar.

