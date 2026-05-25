Τράπεζες:-«Ψήλωσαν»-κατά-3,1-δισ.-ευρώ-τα-δάνεια-με-ελεγχόμενο-ρίσκο

Πιστωτική επέκταση 3,42 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τις διοικήσεις τους να εμφανίζονται βέβαιες για επίτευξη των στόχων τους στο σύνολο του έτους, βάσει του συνδυασμού εγκρίσεων – εκταμιεύσεων, που έχουν στο pipeline.

Κατά 3,1 δισ. ευρώ αύξησαν το χαρτοφυλάκιο δανείων τους οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με τις διοικήσεις τους να εμφανίζονται αισιόδοξες για επίτευξη ή και υπέρβαση των στόχων τους στο σύνολο του έτους, βάσει του συνδυασμού εγκρίσεων – εκταμιεύσεων, που έχουν στο pipeline.

Το στοιχείο, ωστόσο, που ξεχωρίζει είναι ότι η ισχυρή αύξηση των ενήμερων δανείων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επιβάρυνση προβλέψεων απομείωσης. Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε περιορισμένη δημιουργία νέων καθυστερήσεων, παρά τη σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, τάση που καταγράφεται διαχρονικά τα τελευταία τρίμηνα. Εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η διατήρηση αυστηρών πιστοδοτικών κριτηρίων, αλλά και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της πιστωτικής επέκτασης συνεχίζει να κατευθύνεται προς επιχειρηματικές χορηγήσεις και μεγάλα επενδυτικά projects.

Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Eurobank, στη βάση και της διαφοροποιημένης γεωγραφικής της θέσης. Εξαιρουμένων των senior notes από τιτλοποιήσεις, το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 1,15 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, ενώ οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομειώσεις ενισχύθηκαν μόλις κατά 16 εκατ. ευρώ. Στην Εθνική, εξαιρουμένων των senior notes των τιτλοποιήσεων Frontier, η αύξηση των ενήμερων δανείων διαμορφώθηκε σε 575 εκατ. ευρώ, με τις προβλέψεις απομειώσεις να αυξάνονται κατά 36 εκατ. ευρώ.

Στην Πειραιώς, αφαιρουμένων των senior notes των τιτλοποιήσεων Phoenix, Vega και Sunrise, το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 701 εκατ. ευρώ, ενώ το στοκ προβλέψεων απομείωσης αυξήθηκε κατά 20 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη εικόνα εμφάνισε και η Alpha Bank, η οποία κατέγραψε αύξηση περίπου 627 εκατ. ευρώ στα ενήμερα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των δανειακών υποχρεώσεων εξασφαλισμένων με εγγυήσεις (CLOs), οι οποίες ταξινομούνται, πλέον, στα δάνεια αντί του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Στο ίδιο διάστημα οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά μόλις 11 εκατ. ευρώ.

Καλύτερα των στόχων το κόστος κινδύνου

Ο καθαρός σχηματισμός μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένει, από τις αρχές του 2025, σχεδόν μηδενικός για τις τράπεζες, τη στιγμή που οι όποιες λιγοστές εισροές, απορροφώνται από ρυθμισμένα που αναταξινομούνται σε ενήμερα, τις εισπράξεις, τις πωλήσεις και τις διαγραφές. Επιπλέον, σημαντικό μέρος των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αφορά πλέον ρυθμισμένα χαρτοφυλάκια υπό παρακολούθηση. Την ίδια στιγμή, σε κρίσιμα πεδία, όπως τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο αλλά και τα step-up δάνεια, οι τράπεζες έχουν ήδη σχηματίσει ισχυρές προβλέψεις το προηγούμενο διάστημα.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι διοικήσεις των τραπεζών συνεχίζουν να καθοδηγούν για διατήρηση του κόστους κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα τόσο για φέτος όσο και για τα επόμενα χρόνια. Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου κινήθηκαν, ως επί το πλείστον, εντός ή και καλύτερα των γραμμών καθοδήγησης για φέτος, με τους δείκτες οργανικού ή επαναλαμβανόμενου κόστους κινδύνου να αποκλιμακώνονται αισθητά.

Στην περίπτωση της Alpha, από τις 40 μονάδες βάσης – το underlying cost of risk – υποχώρησε στις 29, ενώ στην Πειραιώς, το κόστος κινδύνου εξαιρουμένων προμηθειών διαχείρισης υποχώρησε από τις 31 στις 19 μονάδες βάσης. Συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διαχείρισης, υπήρξε υποχώρηση στις 32 μονάδες βάσης (από τις 52 στα τέλη του 2025), επίπεδο χαμηλότερο της καθοδήγησης για περίπου 50 μονάδες βάσης στο σύνολο της χρήσης.